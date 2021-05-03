https://ria.ru/20210503/pushkov-1731033868.html

Пушков резко ответил на слова Блинкена о встрече Байдена и Путина

Пушков резко ответил на слова Блинкена о встрече Байдена и Путина

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что президент страны Джо Байден хочет обсудить с российским лидером... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T21:10

2021-05-03T21:10

2021-05-03T21:10

россия

энтони блинкен

алексей пушков

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что президент страны Джо Байден хочет обсудить с российским лидером Владимиром Путиным стабилизацию отношений между странами. Сенатор отметил, что при сохранении или расширении антироссийских санкций улучшать отношения между странами невозможно. Он назвал каждый новый раунд ограничений "мощным ударом по стабильности отношений". "По вине США дело дошло уже до отзыва российского посла в Москву и "предложения" Москвы послу США отправиться поразмыслить над будущим отношений в Вашингтон", - напомнил парламентарий.Он также добавил, что никакой стабилизации не произойдет при продолжении абсурдных обвинений, пропагандистских атак на Москву и требований Штатов изменить российскую внешнюю политику в отношении Донбасса или Сирии. Парламентарий обратил внимание на слова госсекретаря о том, что стабилизация отношений зависит от Москвы. По его мнению, это свидетельствует о том, что "сдвигов в позиции Вашингтона не намечается". "Если США не намерены ничего менять в своей политике, то это не обещает успешных переговоров", — заключил сенатор. Президент США Джо Байден ранее предложил Владимиру Путину встретиться летом в одной из европейских стран. Кремль сообщал, что возможные сроки саммита уже обсуждаются.

https://ria.ru/20210428/peregovory-1730231047.html

https://ria.ru/20210427/lavrov-1730197474.html

россия

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россия, энтони блинкен, алексей пушков, джо байден, владимир путин, сша, в мире