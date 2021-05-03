https://ria.ru/20210503/pushilin-1730967341.html

Пушилин раскритиковал позицию Франции и Германии по ситуации в Донбассе

Пушилин раскритиковал позицию Франции и Германии по ситуации в Донбассе

Франция и Германия делают недостаточно для выполнения Киевом минских соглашений, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T09:15

2021-05-03T09:15

2021-05-03T11:25

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

денис пушилин

франция

германия

в мире

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ДОНЕЦК, 3 мая – РИА Новости. Франция и Германия делают недостаточно для выполнения Киевом минских соглашений, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин."Западные партнеры украинские, но а для нас это вы правильно, наверно, сказали, страны-гаранты в лице Франции и Германии, не делают в полной мере тех усилий, которые могли бы и должны были бы сделать как страны-гаранты, чтобы Украину побудить сделать взятые на себя обязательства", - сказал он.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.Читайте полный текст интервью с Денисом Пушилиным >>

https://ria.ru/20210501/pushilin-1730826161.html

донецкая народная республика

франция

германия

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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, денис пушилин, франция, германия, в мире