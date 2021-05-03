Пушилин прокомментировал предстоящий визит Блинкена в Киев
09:01 03.05.2021 (обновлено: 11:24 03.05.2021)
© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolГосударственный секретарь США Энтони Блинкен рассказывает об изменении климата в Фонде Чесапикского залива в Аннаполисе, штат Мэриленд, в понедельник, 19 апреля 2021 года.
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев не принесет Донбассу "ничего хорошего", заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Госдепартамент США ранее сообщил, что Блинкен в ходе предстоящего 5-6 мая визита в Киев проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел республики Дмитрием Кулебой.
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"Для Донбасса ничего хорошего мы не ждем", - сказал Пушилин, комментируя предстоящий визит Блинкена.
"(Новая замгоссекретаря - ред.) Виктория Нуланд уже внесла свою лепту в развал Украины, и, безусловно, каких-то положительных шагов в плане выполнения минских соглашений мы не видим, в плане урегулирования конфликта мирным способом при участии американцев мы тоже не видим. Поэтому это определенные сигналы, что будут новые элементы на переговорной площадке применяться со стороны Украины, у них-то аргументация не то что заканчивается, а давно закончилась уже, и все, что они сейчас могут делать, - они просто блокируют, подменяют понятия, пытаются изменить форматы, ну или, по крайней мере, об этом заявляют очень ярко, пытаются изменить в сторону конфликта, Донбасс заменить Россией, пытаются нас вытеснить, наших переговорщиков с переговорного процесса - это то, что происходит сейчас", - добавил он.
Сенат США 30 апреля утвердил кандидатуру Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам. Нуланд считается одним из главных специалистов США по России и странам бывшего СССР, в прошлом курировала это направление в госдепе на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. Нуланд, в частности, запомнилась тем, что в 2014 году раздавала печенье протестующим на Украине.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.