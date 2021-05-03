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Пушилин предрек резню в Донбассе при изменении Минских соглашений
Пушилин предрек резню в Донбассе при изменении Минских соглашений
Изменение Минских соглашений приведет к резне в Донбассе, заявил РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T08:08
2021-05-03T11:32
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
денис пушилин
петр порошенко
сергей лавров
владимир зеленский
украина
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ДОНЕЦК, 3 мая — РИА Новости. Изменение Минских соглашений приведет к резне в Донбассе, заявил РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью отказываться от договоренностей не нужно, но некоторые пункты следует обновить. По словам Пушилина, "ничего нового в этом нет, это еще придумки Петра Порошенко и его команды". По его мнению, Зеленский, в отличие от Порошенко, озвучивает свои намерения "достаточно наивно"."Он открыто заявляет порой, что нужно переписать, видоизменить Минские соглашения, что такое видоизменить, отказаться от них? Ну, так же нужно это воспринимать? И мы это так и воспринимаем уже, что Зеленский отказывается", — добавил Пушилин.При этом глава ДНР подчеркнул, что власти самопровозглашенных республик готовы к переговорам с Киевом, однако ни Зеленский, ни его помощники с ними никогда не связывались.Киев в апреле 2014-го начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.С июня 2014 года существует "нормандский" формат переговоров. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили способы решения конфликта.Лидеры стран позже приняли комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, принятие законодательства об особом статусе юго-восточных регионов.Всего согласовали три документа, однако и после их принятия стороны продолжали перестрелки.Обстановка снова обострилась в феврале этого года. Так, в апреле из-за удара украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. В марте главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что сценарий наступления украинской армии на Донбасс возможен.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00 мск.
https://ria.ru/20210503/pushilin-1730963286.html
https://ria.ru/20210428/reznya-1730261078.html
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донецкая народная республика
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"Это будет резня" – Пушилин о предложении Украины изменить Минские соглашения
"Это будет резня" – Пушилин о предложении Украины изменить Минские соглашения
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донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, денис пушилин, петр порошенко, сергей лавров, владимир зеленский, украина, в мире

Пушилин предрек резню в Донбассе при изменении Минских соглашений

08:08 03.05.2021 (обновлено: 11:32 03.05.2021)
 
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ДОНЕЦК, 3 мая — РИА Новости. Изменение Минских соглашений приведет к резне в Донбассе, заявил РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью отказываться от договоренностей не нужно, но некоторые пункты следует обновить. По словам Пушилина, "ничего нового в этом нет, это еще придумки Петра Порошенко и его команды".
"Мы, давайте, забираем границу, а дальше потом или выборы проведем, и все мы там сделаем, и вообще, все будет хорошо. Только для кого хорошо? Для граждан Донбасса? Это будет резня, мы в этом убеждены", — отметил политик.
По его мнению, Зеленский, в отличие от Порошенко, озвучивает свои намерения "достаточно наивно".
"Он открыто заявляет порой, что нужно переписать, видоизменить Минские соглашения, что такое видоизменить, отказаться от них? Ну, так же нужно это воспринимать? И мы это так и воспринимаем уже, что Зеленский отказывается", — добавил Пушилин.
При этом глава ДНР подчеркнул, что власти самопровозглашенных республик готовы к переговорам с Киевом, однако ни Зеленский, ни его помощники с ними никогда не связывались.
Киев в апреле 2014-го начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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С июня 2014 года существует "нормандский" формат переговоров. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили способы решения конфликта.
Лидеры стран позже приняли комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, принятие законодательства об особом статусе юго-восточных регионов.
Всего согласовали три документа, однако и после их принятия стороны продолжали перестрелки.
Обстановка снова обострилась в феврале этого года. Так, в апреле из-за удара украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. В марте главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что сценарий наступления украинской армии на Донбасс возможен.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00 мск.
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ДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинПетр ПорошенкоСергей ЛавровВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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