https://ria.ru/20210503/pushilin-1730963286.html

Пушилин прокомментировал слова Зеленского об изменении минского формата

Пушилин прокомментировал слова Зеленского об изменении минского формата

Слова президента Украины Владимира Зеленского об изменении минского формата - это инсинуации ради пиара, ни одна из сторон идею не поддерживает, заявил глава... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T08:01

2021-05-03T08:01

2021-05-03T11:24

луганская народная республика

донецкая народная республика

денис пушилин

владимир зеленский

херсонская область

ватикан

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Слова президента Украины Владимира Зеленского об изменении минского формата - это инсинуации ради пиара, ни одна из сторон идею не поддерживает, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости.Ранее Зеленский в ходе визита в Херсонскую область заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе параллельно "нормандскому" может быть создан еще один формат с участием заинтересованных стран. По словам Зеленского, "может быть расширение "нормандского формата", отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками".По мнению Пушилина, это "пиар". "С учетом того, что минские соглашения он не хочет и не может выполнить, и аргументация вся фактически иссякла, которая позволила хоть с какой-то стороны показывать в более-менее приглядном виде, Зеленский пытается теперь вообще поменять форматы", - отметил он."Это те инсинуации ради пиара - и которые уменьшают ценность заявления как президента господина Зеленского, - масса вот этих заявлений, вы же видели. То Израиль в качестве посредника, то в Ватикане переговоры, то в Турции, то в Израиле, он с кем-то хоть проговорил? Прежде чем делать такие заявления, ведется огромнейшая подготовительная работа. Послушайте, больше делать нужно со стороны Зеленского, нежели говорить. Не делается ничего, но есть масса заявлений, которые никак не соотносятся с реальностью", - сказал Пушилин.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.Читайте полный текст интервью с Денисом Пушилиным >>

https://ria.ru/20210503/pushilin-1730963810.html

https://ria.ru/20210428/reznya-1730261078.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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луганская народная республика, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир зеленский, херсонская область , ватикан, украина, в мире