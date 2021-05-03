https://ria.ru/20210503/pushilin-1730960555.html

"Боится пули в спину": Пушилин объяснил невозможность диалога с Зеленским

"Боится пули в спину": Пушилин объяснил невозможность диалога с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, опасается получить пулю в спину, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T06:21

2021-05-03T06:21

2021-05-03T11:24

луганская народная республика

донецкая народная республика

денис пушилин

петр порошенко

владимир зеленский

минск

оон

в мире

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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, опасается получить пулю в спину, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин, комментируя реакцию президента Украины на его предложение о диалоге.По словам Пушилина, без диалога между противоборствующими сторонами к миру прийти практически невозможно.Он добавил, что очень долгий период политика начальной команды бывшего президента Украины Петра Порошенко, а потом уже Зеленского, заключалась в "расчеловечивании Донбасса"."А теперь правильнее было бы поговорить с Донбассом. А как они могут теперь поговорить, если они столько всего вылили в отношении Донбасса, в отношении Донецкой, Луганской народной республик. И, безусловно, если бы он пошел на этот шаг, ему стоило бы, наверно, опасаться, то есть получить, как я говорил, пулю в спину. Вопросов нет. С пониманием здесь относимся. Страшно - давайте другой формат. Давайте видеоконференции, давайте дебаты, причем публичные. Мы к этому готовы. Давайте поговорим, как дальше будем соседствовать, сосуществовать. Ну, республики есть уже, по факту есть", - отметил собеседник агентства.Он напомнил, что подписаны Минские соглашения. "Как дальше жить? Как жить, чтобы действительно был мир? Как жить, чтобы не стреляли, чтобы не боялись на линии соприкосновения гражданские лица просто находиться, просто жить, детям ходить в школу. Что для этого нужно сделать? Каким образом найти точки взаимодействия? Ну, в Минске же все прописано. Но Киев ничего не делает. Что дальше? Продолжать стрелять? Но так не может продолжаться вечно. Семь лет – это очень долго. Нужен диалог, нужен разговор. Зеленский не идет", - заключил представитель республики.Ранее Пушилин заявил о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе. Глава республики подчеркивал, что ДНР готова к диалогу и требует, чтобы услышали мнение жителей республики.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Читайте полный текст интервью с Денисом Пушилиным >>

https://ria.ru/20210422/peregovory-1729555853.html

луганская народная республика

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"Самая большая проблема" – Пушилин о нежелании Зеленского идти на диалог с Донецком и Луганском "Самая большая проблема" – Пушилин о нежелании Зеленского идти на диалог с Донецком и Луганском 2021-05-03T06:21 true PT1M09S

"Спокойней не становится" – Пушилин о ситуации на Донбассе "Спокойней не становится" – Пушилин о ситуации на Донбассе 2021-05-03T06:21 true PT1M52S

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луганская народная республика, донецкая народная республика, денис пушилин, петр порошенко, владимир зеленский, минск, оон, в мире