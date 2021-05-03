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Более 840 человек ранены в ходе беспорядков в Колумбии
Более 840 человек ранены в ходе беспорядков в Колумбии
Более 840 человек, включая 540 сотрудников полиции, получили ранения в ходе общенациональных протестов в Колумбии, задержан 431 человек, сообщил министр обороны РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T21:35
2021-05-03T21:35
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колумбия
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МЕХИКО, 3 мая - РИА Новости. Более 840 человек, включая 540 сотрудников полиции, получили ранения в ходе общенациональных протестов в Колумбии, задержан 431 человек, сообщил министр обороны страны Диего Молано Апонте."В ходе манифестаций были ранены 540 сотрудников национальной полиции и 306 гражданских лиц, кроме того, выражаем глубокие соболезнования в связи с гибелью капитана Хесуса Альберто Солано", - заявил министр в ходе выступления, которое транслировалось на странице национальной полиции в Facebook.Молано напомнил, что с воскресенья армия оказывает временную поддержку ряду городов, охваченных беспорядками, для того, чтобы гарантировать безопасность граждан, поставки важной продукции и топлива, а также защитить транспорт и инфраструктуру.Он отметил, что за дни протестов власти получили около 600 сообщений о вандализме и других преступлениях от граждан и задержали 431 человека. Разгромлены, по информации минобороны, 94 банка и 254 магазина, две муниципальных администрации и 64 отделения полиции.Манифестации в Колумбии против повышения налогов продолжаются шестой день, несмотря на то, что президент Иван Дуке уже отозвал проект налоговой реформы и отказался от идеи расширять применение НДС на бензин и коммунальные услуги и базу подоходного налога.Национальный протестный комитет заявил в понедельник о проведении 5 мая следующей национальной забастовки, первая состоялась 28 апреля. Рабочие и студенческие организации помимо отмены налоговой реформы теперь требуют пересмотреть условия санитарной ЧС и реформу здравоохранения, распустить спецподразделения полиции по борьбе с беспорядками Esmad, демилитаризовать города, прекратить убийства граждан и наказать виновных в убийствах протестующих.По данным офиса колумбийского омбудсмена, за первые четыре дня протестов с 28 апреля по 1 мая погибли 16 манифестантов и один сотрудник полиции.
https://ria.ru/20210501/besporyadki-1730795816.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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иван дуке, колумбия, в мире

Более 840 человек ранены в ходе беспорядков в Колумбии

21:35 03.05.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПамятник Симону Боливару на центральной площади Боготы, Колумбия
Памятник Симону Боливару на центральной площади Боготы, Колумбия - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
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МЕХИКО, 3 мая - РИА Новости. Более 840 человек, включая 540 сотрудников полиции, получили ранения в ходе общенациональных протестов в Колумбии, задержан 431 человек, сообщил министр обороны страны Диего Молано Апонте.
"В ходе манифестаций были ранены 540 сотрудников национальной полиции и 306 гражданских лиц, кроме того, выражаем глубокие соболезнования в связи с гибелью капитана Хесуса Альберто Солано", - заявил министр в ходе выступления, которое транслировалось на странице национальной полиции в Facebook.
Санта-Фе-де-Богота - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
1 мая, 03:01
Беспорядки в Колумбии привели к ранению 200 полицейских
Молано напомнил, что с воскресенья армия оказывает временную поддержку ряду городов, охваченных беспорядками, для того, чтобы гарантировать безопасность граждан, поставки важной продукции и топлива, а также защитить транспорт и инфраструктуру.
Он отметил, что за дни протестов власти получили около 600 сообщений о вандализме и других преступлениях от граждан и задержали 431 человека. Разгромлены, по информации минобороны, 94 банка и 254 магазина, две муниципальных администрации и 64 отделения полиции.
Манифестации в Колумбии против повышения налогов продолжаются шестой день, несмотря на то, что президент Иван Дуке уже отозвал проект налоговой реформы и отказался от идеи расширять применение НДС на бензин и коммунальные услуги и базу подоходного налога.
Национальный протестный комитет заявил в понедельник о проведении 5 мая следующей национальной забастовки, первая состоялась 28 апреля. Рабочие и студенческие организации помимо отмены налоговой реформы теперь требуют пересмотреть условия санитарной ЧС и реформу здравоохранения, распустить спецподразделения полиции по борьбе с беспорядками Esmad, демилитаризовать города, прекратить убийства граждан и наказать виновных в убийствах протестующих.
По данным офиса колумбийского омбудсмена, за первые четыре дня протестов с 28 апреля по 1 мая погибли 16 манифестантов и один сотрудник полиции.
 
Иван ДукеКолумбияВ мире
 
 
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