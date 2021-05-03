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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210503/prokat-1730977421.html
Боевик Гая Ричи "Гнев человеческий" возглавил прокат в России и СНГ
Боевик Гая Ричи "Гнев человеческий" возглавил прокат в России и СНГ
Американский боевик режиссера Гая Ричи "Гнев человеческий" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 141,4 миллиона рублей за прошедшие выходные, по... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T12:50
2021-05-03T12:50
культура
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новости культуры
данила козловский
джейсон стэтхэм
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Американский боевик режиссера Гая Ричи "Гнев человеческий" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 141,4 миллиона рублей за прошедшие выходные, по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.Главный герой Эйч, преследуя свои мотивы, внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес. В главных ролях - Джейсон Стэтхэм, Холт Маккэллани и другие.На втором месте рейтинга - фильм Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова "Девятаев", собравший за выходные 79,7 миллиона рублей. Третью позицию занял фильм Данилы Козловского "Чернобыль". У фильма показатель в 27,2 миллиона рублей.Четвертую позицию заняла комедия "Прабабушка легкого поведения: начало", которая собрала 26,6 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров мультфильм "Зверокрекеры", который собрал 25,4 миллиона рублей.
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кино и сериалы, новости культуры, данила козловский, джейсон стэтхэм, тимур бекмамбетов

Боевик Гая Ричи "Гнев человеческий" возглавил прокат в России и СНГ

12:50 03.05.2021
 
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2021)Кадр из фильма "Гнев человеческий"
Кадр из фильма Гнев человеческий - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2021)
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Американский боевик режиссера Гая Ричи "Гнев человеческий" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 141,4 миллиона рублей за прошедшие выходные, по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.
Главный герой Эйч, преследуя свои мотивы, внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес. В главных ролях - Джейсон Стэтхэм, Холт Маккэллани и другие.
На втором месте рейтинга - фильм Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова "Девятаев", собравший за выходные 79,7 миллиона рублей. Третью позицию занял фильм Данилы Козловского "Чернобыль". У фильма показатель в 27,2 миллиона рублей.
Четвертую позицию заняла комедия "Прабабушка легкого поведения: начало", которая собрала 26,6 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров мультфильм "Зверокрекеры", который собрал 25,4 миллиона рублей.
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На что пойти в кино на длинных выходных
 
КультураКино и сериалыНовости культурыДанила КозловскийДжейсон СтэтхэмТимур Бекмамбетов
 
 
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