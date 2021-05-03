https://ria.ru/20210503/prokat-1730977421.html

Боевик Гая Ричи "Гнев человеческий" возглавил прокат в России и СНГ

Боевик Гая Ричи "Гнев человеческий" возглавил прокат в России и СНГ

Американский боевик режиссера Гая Ричи "Гнев человеческий" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 141,4 миллиона рублей за прошедшие выходные, по... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T12:50

2021-05-03T12:50

2021-05-03T12:50

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новости культуры

данила козловский

джейсон стэтхэм

тимур бекмамбетов

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Американский боевик режиссера Гая Ричи "Гнев человеческий" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 141,4 миллиона рублей за прошедшие выходные, по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.Главный герой Эйч, преследуя свои мотивы, внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес. В главных ролях - Джейсон Стэтхэм, Холт Маккэллани и другие.На втором месте рейтинга - фильм Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова "Девятаев", собравший за выходные 79,7 миллиона рублей. Третью позицию занял фильм Данилы Козловского "Чернобыль". У фильма показатель в 27,2 миллиона рублей.Четвертую позицию заняла комедия "Прабабушка легкого поведения: начало", которая собрала 26,6 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров мультфильм "Зверокрекеры", который собрал 25,4 миллиона рублей.

https://ria.ru/20210429/kino-1730361064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, данила козловский, джейсон стэтхэм, тимур бекмамбетов