https://ria.ru/20210503/prokat-1730977421.html
Боевик Гая Ричи "Гнев человеческий" возглавил прокат в России и СНГ
Боевик Гая Ричи "Гнев человеческий" возглавил прокат в России и СНГ
Американский боевик режиссера Гая Ричи "Гнев человеческий" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 141,4 миллиона рублей за прошедшие выходные, по... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T12:50
2021-05-03T12:50
2021-05-03T12:50
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джейсон стэтхэм
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Американский боевик режиссера Гая Ричи "Гнев человеческий" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 141,4 миллиона рублей за прошедшие выходные, по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.Главный герой Эйч, преследуя свои мотивы, внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес. В главных ролях - Джейсон Стэтхэм, Холт Маккэллани и другие.На втором месте рейтинга - фильм Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова "Девятаев", собравший за выходные 79,7 миллиона рублей. Третью позицию занял фильм Данилы Козловского "Чернобыль". У фильма показатель в 27,2 миллиона рублей.Четвертую позицию заняла комедия "Прабабушка легкого поведения: начало", которая собрала 26,6 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров мультфильм "Зверокрекеры", который собрал 25,4 миллиона рублей.
https://ria.ru/20210429/kino-1730361064.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, данила козловский, джейсон стэтхэм, тимур бекмамбетов
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости.
Американский боевик режиссера Гая Ричи "Гнев человеческий" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 141,4 миллиона рублей за прошедшие выходные, по неофициальным и предварительным данным, сообщил
портал kinobusiness.com.
Главный герой Эйч, преследуя свои мотивы, внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес. В главных ролях - Джейсон Стэтхэм, Холт Маккэллани и другие.
На втором месте рейтинга - фильм Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова "Девятаев", собравший за выходные 79,7 миллиона рублей. Третью позицию занял фильм Данилы Козловского "Чернобыль". У фильма показатель в 27,2 миллиона рублей.
Четвертую позицию заняла комедия "Прабабушка легкого поведения: начало", которая собрала 26,6 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров мультфильм "Зверокрекеры", который собрал 25,4 миллиона рублей.