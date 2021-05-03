https://ria.ru/20210503/privivka-1730998052.html

В Испании военный умер от тромбоза после прививки AstraZeneca

В Испании военный умер от тромбоза после прививки AstraZeneca

Испанский военнослужащий скончался от тромбоза после прививки AstraZeneca, подтвердила министр обороны Маргарита Роблес. РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T14:39

2021-05-03T14:39

2021-05-03T14:39

распространение коронавируса

наварра

astrazeneca

испания

в мире

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МАДРИД, 3 мая – РИА Новости. Испанский военнослужащий скончался от тромбоза после прививки AstraZeneca, подтвердила министр обороны Маргарита Роблес."В медицинских отчетах, которые нам дали, кажется, нет никакого сомнения, что это было последствием использования вакцины", - заявила министр журналистам.Она в понедельник посетила 66-й пехотный полк "Америка", где служил Франсиско Перес, который умер от тромбоза вскоре после вакцинации. Роблес встретилась с семьей и сослуживцами погибшего."Это была очень тяжелая новость. Но в то же время важно, чтобы люди прививались. Правда, что происходят подобные ситуации, однако ситуация тяжелая, и вакцина гарантия… С медицинской точки зрения необходимо продолжать вакцинацию, надо, чтобы все делали прививки", - добавила глава Минобороны.Ранее испанские СМИ сообщали, что капрал сухопутных войск 35-летний Франсиско Перес Бенитес умер 24 апреля в Университетской больнице Наварры от осложнений после вакцинации, причиной смерти стало кровоизлияние в мозг. Первую дозу вакцины он получил 7 апреля.

https://radiosputnik.ria.ru/20210428/privivka-1730302705.html

наварра

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наварра, astrazeneca , испания, в мире