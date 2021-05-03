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В Испании военный умер от тромбоза после прививки AstraZeneca
В Испании военный умер от тромбоза после прививки AstraZeneca
Испанский военнослужащий скончался от тромбоза после прививки AstraZeneca, подтвердила министр обороны Маргарита Роблес. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T14:39
2021-05-03T14:39
распространение коронавируса
наварра
astrazeneca
испания
в мире
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МАДРИД, 3 мая – РИА Новости. Испанский военнослужащий скончался от тромбоза после прививки AstraZeneca, подтвердила министр обороны Маргарита Роблес."В медицинских отчетах, которые нам дали, кажется, нет никакого сомнения, что это было последствием использования вакцины", - заявила министр журналистам.Она в понедельник посетила 66-й пехотный полк "Америка", где служил Франсиско Перес, который умер от тромбоза вскоре после вакцинации. Роблес встретилась с семьей и сослуживцами погибшего."Это была очень тяжелая новость. Но в то же время важно, чтобы люди прививались. Правда, что происходят подобные ситуации, однако ситуация тяжелая, и вакцина гарантия… С медицинской точки зрения необходимо продолжать вакцинацию, надо, чтобы все делали прививки", - добавила глава Минобороны.Ранее испанские СМИ сообщали, что капрал сухопутных войск 35-летний Франсиско Перес Бенитес умер 24 апреля в Университетской больнице Наварры от осложнений после вакцинации, причиной смерти стало кровоизлияние в мозг. Первую дозу вакцины он получил 7 апреля.
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наварра, astrazeneca , испания, в мире

В Испании военный умер от тромбоза после прививки AstraZeneca

14:39 03.05.2021
 
© AP Photo / Olivier ChassignoleКабинет вакцинации в больнице Лиона, Франция
Кабинет вакцинации в больнице Лиона, Франция - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© AP Photo / Olivier Chassignole
Читать ria.ru в
МАДРИД, 3 мая – РИА Новости. Испанский военнослужащий скончался от тромбоза после прививки AstraZeneca, подтвердила министр обороны Маргарита Роблес.
"В медицинских отчетах, которые нам дали, кажется, нет никакого сомнения, что это было последствием использования вакцины", - заявила министр журналистам.
Она в понедельник посетила 66-й пехотный полк "Америка", где служил Франсиско Перес, который умер от тромбоза вскоре после вакцинации. Роблес встретилась с семьей и сослуживцами погибшего.
"Это была очень тяжелая новость. Но в то же время важно, чтобы люди прививались. Правда, что происходят подобные ситуации, однако ситуация тяжелая, и вакцина гарантия… С медицинской точки зрения необходимо продолжать вакцинацию, надо, чтобы все делали прививки", - добавила глава Минобороны.
Ранее испанские СМИ сообщали, что капрал сухопутных войск 35-летний Франсиско Перес Бенитес умер 24 апреля в Университетской больнице Наварры от осложнений после вакцинации, причиной смерти стало кровоизлияние в мозг. Первую дозу вакцины он получил 7 апреля.
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