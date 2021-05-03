https://ria.ru/20210503/privivka-1730998052.html
В Испании военный умер от тромбоза после прививки AstraZeneca
В Испании военный умер от тромбоза после прививки AstraZeneca
Испанский военнослужащий скончался от тромбоза после прививки AstraZeneca, подтвердила министр обороны Маргарита Роблес. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T14:39
2021-05-03T14:39
2021-05-03T14:39
распространение коронавируса
наварра
astrazeneca
испания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728687197_222:570:2849:2048_1920x0_80_0_0_0e85f1d6b64985bb9a46e0b0d8714e41.jpg
МАДРИД, 3 мая – РИА Новости. Испанский военнослужащий скончался от тромбоза после прививки AstraZeneca, подтвердила министр обороны Маргарита Роблес."В медицинских отчетах, которые нам дали, кажется, нет никакого сомнения, что это было последствием использования вакцины", - заявила министр журналистам.Она в понедельник посетила 66-й пехотный полк "Америка", где служил Франсиско Перес, который умер от тромбоза вскоре после вакцинации. Роблес встретилась с семьей и сослуживцами погибшего."Это была очень тяжелая новость. Но в то же время важно, чтобы люди прививались. Правда, что происходят подобные ситуации, однако ситуация тяжелая, и вакцина гарантия… С медицинской точки зрения необходимо продолжать вакцинацию, надо, чтобы все делали прививки", - добавила глава Минобороны.Ранее испанские СМИ сообщали, что капрал сухопутных войск 35-летний Франсиско Перес Бенитес умер 24 апреля в Университетской больнице Наварры от осложнений после вакцинации, причиной смерти стало кровоизлияние в мозг. Первую дозу вакцины он получил 7 апреля.
https://radiosputnik.ria.ru/20210428/privivka-1730302705.html
наварра
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728687197_331:495:2402:2048_1920x0_80_0_0_7c490987a5c4e1e53e7a83ca33bd1aa7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наварра, astrazeneca , испания, в мире
МАДРИД, 3 мая – РИА Новости.
Испанский военнослужащий скончался от тромбоза после прививки AstraZeneca
, подтвердила министр обороны Маргарита Роблес.
"В медицинских отчетах, которые нам дали, кажется, нет никакого сомнения, что это было последствием использования вакцины", - заявила министр журналистам.
Она в понедельник посетила 66-й пехотный полк "Америка", где служил Франсиско Перес, который умер от тромбоза вскоре после вакцинации. Роблес встретилась с семьей и сослуживцами погибшего.
"Это была очень тяжелая новость. Но в то же время важно, чтобы люди прививались. Правда, что происходят подобные ситуации, однако ситуация тяжелая, и вакцина гарантия… С медицинской точки зрения необходимо продолжать вакцинацию, надо, чтобы все делали прививки", - добавила глава Минобороны.
Ранее испанские СМИ сообщали, что капрал сухопутных войск 35-летний Франсиско Перес Бенитес умер 24 апреля в Университетской больнице Наварры
от осложнений после вакцинации, причиной смерти стало кровоизлияние в мозг. Первую дозу вакцины он получил 7 апреля.