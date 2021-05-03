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Заявление депутата, обвинившего Кожемяко, рассмотрит комитет по этике
Заявление депутата, обвинившего Кожемяко, рассмотрит комитет по этике
Действия приморского депутата Андрея Ищенко, обвинившего губернатора Олега Кожемяко в попытке подкупа, рассмотрят на заседании комитета по депутатской этике,... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T13:55
2021-05-03T13:55
олег кожемяко
приморский край
политика
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ВЛАДИВОСТОК, 3 мая - РИА Новости. Действия приморского депутата Андрея Ищенко, обвинившего губернатора Олега Кожемяко в попытке подкупа, рассмотрят на заседании комитета по депутатской этике, сообщает законодательное собрание региона.Депутат заксобрания Приморья, экс-кандидат в губернаторы региона Ищенко ранее опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео, в котором заявил, что Кожемяко в ходе избирательной кампании осенью 2018 года якобы предлагал ему 2 миллиона долларов за отказ участвовать в выборах главы региона. Ищенко утверждает, что от денег он тогда отказался, а информацию передал в региональное УФСБ. Пресс-секретарь главы региона Макар Руденчик сообщил РИА Новости, что заявление Ищенко "больше похоже на бред человека, чья адекватность вызывает большие сомнения"."В связи с обращениями в управление по связям с общественностью и СМИ аппарата законодательного собрания Приморского края сообщаем, что действия депутата Ищенко Андрея Сергеевича, разместившего ряд заявлений в социальных сетях, будут рассмотрены на заседании комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы законодательного собрания. Соответствующее поручение дано председателем краевого парламента Приморья Александром Роликом", - говорится в сообщении.О дате проведения заседания комитета, на котором планируется поднять данный вопрос, будет сообщено дополнительно.Отмечается, что еще в 2019 году данный комитет рекомендовал Ищенко воздержаться от публикации в интернете, социальных сетях высказываний, "способных скомпрометировать законодательное собрание Приморского края, нанести ущерб чести и достоинству граждан".Ищенко участвовал в выборах губернатора в 2018 году, он прошел во второй тур вместе с действующим главой региона Андреем Тарасенко. В ходе голосования были отмечены массовые нарушения, в результате крайизбирком по рекомендации ЦИК признал результаты выборов недействительными. Повторные выборы губернатора Приморья прошли в декабре 2018 года, победителем признан Кожемяко. В ноябре 2019 года Ищенко был исключен из КПРФ за то, что вел Telegram-канал, где нецензурно выражался.
https://ria.ru/20210503/primore-1730968588.html
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олег кожемяко, приморский край, политика

Заявление депутата, обвинившего Кожемяко, рассмотрит комитет по этике

13:55 03.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий АньковВид на Владивосток с крыши высотного здания администрации Приморского края
Вид на Владивосток с крыши высотного здания администрации Приморского края - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 3 мая - РИА Новости. Действия приморского депутата Андрея Ищенко, обвинившего губернатора Олега Кожемяко в попытке подкупа, рассмотрят на заседании комитета по депутатской этике, сообщает законодательное собрание региона.
Депутат заксобрания Приморья, экс-кандидат в губернаторы региона Ищенко ранее опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео, в котором заявил, что Кожемяко в ходе избирательной кампании осенью 2018 года якобы предлагал ему 2 миллиона долларов за отказ участвовать в выборах главы региона. Ищенко утверждает, что от денег он тогда отказался, а информацию передал в региональное УФСБ. Пресс-секретарь главы региона Макар Руденчик сообщил РИА Новости, что заявление Ищенко "больше похоже на бред человека, чья адекватность вызывает большие сомнения".
Вид Владивостока - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
09:36
Пресс-секретарь Кожемяко прокомментировал заявление депутата Ищенко
"В связи с обращениями в управление по связям с общественностью и СМИ аппарата законодательного собрания Приморского края сообщаем, что действия депутата Ищенко Андрея Сергеевича, разместившего ряд заявлений в социальных сетях, будут рассмотрены на заседании комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы законодательного собрания. Соответствующее поручение дано председателем краевого парламента Приморья Александром Роликом", - говорится в сообщении.
О дате проведения заседания комитета, на котором планируется поднять данный вопрос, будет сообщено дополнительно.
Отмечается, что еще в 2019 году данный комитет рекомендовал Ищенко воздержаться от публикации в интернете, социальных сетях высказываний, "способных скомпрометировать законодательное собрание Приморского края, нанести ущерб чести и достоинству граждан".
Ищенко участвовал в выборах губернатора в 2018 году, он прошел во второй тур вместе с действующим главой региона Андреем Тарасенко. В ходе голосования были отмечены массовые нарушения, в результате крайизбирком по рекомендации ЦИК признал результаты выборов недействительными. Повторные выборы губернатора Приморья прошли в декабре 2018 года, победителем признан Кожемяко. В ноябре 2019 года Ищенко был исключен из КПРФ за то, что вел Telegram-канал, где нецензурно выражался.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 25.10.2019
25 октября 2019, 06:53
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Олег КожемякоПриморский крайПолитика
 
 
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