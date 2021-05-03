https://ria.ru/20210503/primore-1730968588.html

Пресс-секретарь Кожемяко прокомментировал заявление депутата Ищенко

Пресс-секретарь Кожемяко прокомментировал заявление депутата Ищенко

Заявление депутата заксобрания Приморья Андрея Ищенко, обвинившего губернатора Олега Кожемяко в том, что тот якобы предложил ему деньги за отказ участвовать в... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T09:36

2021-05-03T09:36

2021-05-03T09:36

олег кожемяко

приморский край

политика

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ВЛАДИВОСТОК, 3 мая – РИА Новости. Заявление депутата заксобрания Приморья Андрея Ищенко, обвинившего губернатора Олега Кожемяко в том, что тот якобы предложил ему деньги за отказ участвовать в выборах в 2018 году, вызывает сомнения в адекватности парламентария, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Макар Руденчик.Депутат заксобрания Приморья, экс-кандидат в губернаторы региона Ищенко опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео, на котором сказал, что Кожемяко в ходе избирательной кампании осенью 2018 года якобы предлагал ему 2 миллиона долларов за отказ участвовать в выборах главы региона. Ищенко утверждает, что от денег он тогда отказался, а информацию передал в региональное УФСБ."Комментировать заявление Ищенко по существу невозможно. Это больше похоже на бред человека, чья адекватность вызывает большие сомнения", - сообщил Руденчик.Ищенко участвовал в выборах губернатора в 2018 году, он прошел во второй тур вместе с действующим главой региона Андреем Тарасенко. В ходе голосования были отмечены массовые нарушения, в результате крайизбирком по рекомендации ЦИК признал результаты выборов недействительными. Повторные выборы губернатора Приморья прошли в декабре 2018 года, победителем признан Кожемяко. В ноябре 2019 года Ищенко был исключен из КПРФ за то, что вел Telegram-канал, где нецензурно выражался.

https://ria.ru/20191025/1560197305.html

https://realty.ria.ru/20210407/deputat-1727133808.html

приморский край

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олег кожемяко, приморский край, политика