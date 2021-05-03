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На мосту Благовещенск-Хэйхэ в Приамурье проверили систему взимания платы
На мосту Благовещенск-Хэйхэ в Приамурье проверили систему взимания платы
Тестирование системы взимания платы прошло на мосту Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур в Приамурье, транспортное сооружение готово к эксплуатации, сообщил... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T07:50
2021-05-03T07:50
василий орлов (губернатор)
амур (река)
амурская область
благовещенский район
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 мая – РИА Новости. Тестирование системы взимания платы прошло на мосту Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур в Приамурье, транспортное сооружение готово к эксплуатации, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.В сообщении уточняется, что работа полосы взимания платы предполагается в автоматическом и ручном режиме (оплату принимает кассир-оператор). Расчет производится в рублях наличными, банковской картой или через электронное средство платежа – бесконтактную смарт-карту."Несмотря на все ограничения, связанные с пандемией, ведётся большая онлайн-работа с китайскими коллегами. Мы подходим к завершению наших переговоров по определению размера платы за проезд. Как только будет принято финальное решение двух государств, естественно, все субъекты внешнеэкономической деятельности будут информированы", - рассказала замминистра транспорта и дорожного хозяйства Приамурья Светлана Попова, чьи слова также приводятся в сообщении.В сообщении отмечается, что две полосы взимания платы предполагается использовать для пропуска грузового автотранспорта и две, не оснащенные весовыми модулями, для пропуска пассажирского и легкового транспорта.Строительство трансграничного перехода началось в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области и велось одновременно с двух берегов. После начала движения по мосту его суточная пропускная способность составит 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и около 5,5 тысячи человек. Открыть мост планировали в ноябре 2020 года, но из-за сложной эпидемиологической ситуации запуск объекта пришлось перенести.
https://ria.ru/20210502/trassa-1730889397.html
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амур (река)
амурская область
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василий орлов (губернатор), амур (река), амурская область, благовещенский район, благовещенск

На мосту Благовещенск-Хэйхэ в Приамурье проверили систему взимания платы

07:50 03.05.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкНовый мост через Амур из России в Китай в Благовещенске
Новый мост через Амур из России в Китай в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 мая – РИА Новости. Тестирование системы взимания платы прошло на мосту Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур в Приамурье, транспортное сооружение готово к эксплуатации, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
"Организационные виды работ на объектах трансграничного моста через (реку – ред.) Амур продолжаются. Прошло тестирование системы взимания платы. Пограничный мостовой переход готов к эксплуатации. К открытию международного автомобильного сообщения между Россией и Китаем по временной схеме мы были готовы в прошлом году, но дата запуска движения автотранспорта зависит от развития санитарно-эпидемиологической обстановки, она будет объявлена совместными решением российско-китайских сторон", - сказал Орлов, слова которого приводит правительство Приамурья.
В сообщении уточняется, что работа полосы взимания платы предполагается в автоматическом и ручном режиме (оплату принимает кассир-оператор). Расчет производится в рублях наличными, банковской картой или через электронное средство платежа – бесконтактную смарт-карту.
"Несмотря на все ограничения, связанные с пандемией, ведётся большая онлайн-работа с китайскими коллегами. Мы подходим к завершению наших переговоров по определению размера платы за проезд. Как только будет принято финальное решение двух государств, естественно, все субъекты внешнеэкономической деятельности будут информированы", - рассказала замминистра транспорта и дорожного хозяйства Приамурья Светлана Попова, чьи слова также приводятся в сообщении.
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В сообщении отмечается, что две полосы взимания платы предполагается использовать для пропуска грузового автотранспорта и две, не оснащенные весовыми модулями, для пропуска пассажирского и легкового транспорта.
Строительство трансграничного перехода началось в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области и велось одновременно с двух берегов. После начала движения по мосту его суточная пропускная способность составит 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и около 5,5 тысячи человек. Открыть мост планировали в ноябре 2020 года, но из-за сложной эпидемиологической ситуации запуск объекта пришлось перенести.
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Василий Орлов (губернатор)Амур (река)Амурская областьБлаговещенский районБлаговещенск
 
 
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