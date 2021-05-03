https://ria.ru/20210503/priamure-1730962867.html

На мосту Благовещенск-Хэйхэ в Приамурье проверили систему взимания платы

На мосту Благовещенск-Хэйхэ в Приамурье проверили систему взимания платы

Тестирование системы взимания платы прошло на мосту Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур в Приамурье, транспортное сооружение готово к эксплуатации, сообщил... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T07:50

2021-05-03T07:50

2021-05-03T07:50

василий орлов (губернатор)

амур (река)

амурская область

благовещенский район

благовещенск

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 мая – РИА Новости. Тестирование системы взимания платы прошло на мосту Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур в Приамурье, транспортное сооружение готово к эксплуатации, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.В сообщении уточняется, что работа полосы взимания платы предполагается в автоматическом и ручном режиме (оплату принимает кассир-оператор). Расчет производится в рублях наличными, банковской картой или через электронное средство платежа – бесконтактную смарт-карту."Несмотря на все ограничения, связанные с пандемией, ведётся большая онлайн-работа с китайскими коллегами. Мы подходим к завершению наших переговоров по определению размера платы за проезд. Как только будет принято финальное решение двух государств, естественно, все субъекты внешнеэкономической деятельности будут информированы", - рассказала замминистра транспорта и дорожного хозяйства Приамурья Светлана Попова, чьи слова также приводятся в сообщении.В сообщении отмечается, что две полосы взимания платы предполагается использовать для пропуска грузового автотранспорта и две, не оснащенные весовыми модулями, для пропуска пассажирского и легкового транспорта.Строительство трансграничного перехода началось в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области и велось одновременно с двух берегов. После начала движения по мосту его суточная пропускная способность составит 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и около 5,5 тысячи человек. Открыть мост планировали в ноябре 2020 года, но из-за сложной эпидемиологической ситуации запуск объекта пришлось перенести.

https://ria.ru/20210502/trassa-1730889397.html

https://ria.ru/20210502/ikona-1730890814.html

амур (река)

амурская область

благовещенский район

благовещенск

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василий орлов (губернатор), амур (река), амурская область, благовещенский район, благовещенск