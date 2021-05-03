Правительство выделит 52 миллиарда рублей медикам, работающим с COVID-19
16:14 03.05.2021 (обновлено: 16:15 03.05.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы " 15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 52,2 миллиарда рублей медикам и другим работникам, помогающим в борьбе с коронавирусной инфекцией и контактирующим с больными COVID-19, соответствующее распоряжение опубликовано интернет-портале правовой информации.
"Выделить Минфину России в 2021 году... бюджетные ассигнования в размере 52297735,9 тысячи рублей... бюджету ФСС РФ на осуществление специальной социальной выплаты медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций..., оказывающим медпомощь... по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, медицинским работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции", - говорится в тексте распоряжения.
Кроме того, правительство РФ выделит более 4,6 миллиарда рублей для единовременной страховой выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям скорой помощи, работающим с пациентами с коронавирусом, в случае смерти или получения инвалидности работников из-за коронавируса.
"Выделить Минфину России в 2021 году... 4662452,7 тысяч рублей для предоставления межбюджетного трансферта бюджету ФСС РФ", - говорится в документе.