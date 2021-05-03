https://ria.ru/20210503/pravitelstvo-1731007906.html

Правительство выделит 52 миллиарда рублей медикам, работающим с COVID-19

Правительство выделит 52 миллиарда рублей медикам, работающим с COVID-19

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 52,2 миллиарда рублей медикам и другим работникам, помогающим в борьбе с... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T16:14

2021-05-03T16:14

2021-05-03T16:15

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 52,2 миллиарда рублей медикам и другим работникам, помогающим в борьбе с коронавирусной инфекцией и контактирующим с больными COVID-19, соответствующее распоряжение опубликовано интернет-портале правовой информации."Выделить Минфину России в 2021 году... бюджетные ассигнования в размере 52297735,9 тысячи рублей... бюджету ФСС РФ на осуществление специальной социальной выплаты медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций..., оказывающим медпомощь... по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, медицинским работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции", - говорится в тексте распоряжения.Кроме того, правительство РФ выделит более 4,6 миллиарда рублей для единовременной страховой выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям скорой помощи, работающим с пациентами с коронавирусом, в случае смерти или получения инвалидности работников из-за коронавируса."Выделить Минфину России в 2021 году... 4662452,7 тысяч рублей для предоставления межбюджетного трансферта бюджету ФСС РФ", - говорится в документе.

https://ria.ru/20210429/koronavirus-1730461416.html

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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, общество