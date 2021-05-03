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https://ria.ru/20210503/pravitelstvo-1731007906.html
Правительство выделит 52 миллиарда рублей медикам, работающим с COVID-19
Правительство выделит 52 миллиарда рублей медикам, работающим с COVID-19
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 52,2 миллиарда рублей медикам и другим работникам, помогающим в борьбе с... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T16:14
2021-05-03T16:15
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 52,2 миллиарда рублей медикам и другим работникам, помогающим в борьбе с коронавирусной инфекцией и контактирующим с больными COVID-19, соответствующее распоряжение опубликовано интернет-портале правовой информации."Выделить Минфину России в 2021 году... бюджетные ассигнования в размере 52297735,9 тысячи рублей... бюджету ФСС РФ на осуществление специальной социальной выплаты медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций..., оказывающим медпомощь... по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, медицинским работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции", - говорится в тексте распоряжения.Кроме того, правительство РФ выделит более 4,6 миллиарда рублей для единовременной страховой выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям скорой помощи, работающим с пациентами с коронавирусом, в случае смерти или получения инвалидности работников из-за коронавируса."Выделить Минфину России в 2021 году... 4662452,7 тысяч рублей для предоставления межбюджетного трансферта бюджету ФСС РФ", - говорится в документе.
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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, общество

Правительство выделит 52 миллиарда рублей медикам, работающим с COVID-19

16:14 03.05.2021 (обновлено: 16:15 03.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы " 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 52,2 миллиарда рублей медикам и другим работникам, помогающим в борьбе с коронавирусной инфекцией и контактирующим с больными COVID-19, соответствующее распоряжение опубликовано интернет-портале правовой информации.
"Выделить Минфину России в 2021 году... бюджетные ассигнования в размере 52297735,9 тысячи рублей... бюджету ФСС РФ на осуществление специальной социальной выплаты медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций..., оказывающим медпомощь... по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, медицинским работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции", - говорится в тексте распоряжения.
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29 апреля, 12:47Распространение коронавируса
Правительство выделило средства на выплаты врачам, борющимся с COVID-19
Кроме того, правительство РФ выделит более 4,6 миллиарда рублей для единовременной страховой выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям скорой помощи, работающим с пациентами с коронавирусом, в случае смерти или получения инвалидности работников из-за коронавируса.
"Выделить Минфину России в 2021 году... 4662452,7 тысяч рублей для предоставления межбюджетного трансферта бюджету ФСС РФ", - говорится в документе.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
 
 
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