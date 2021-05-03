Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210503/postradavshie-1731024128.html
В Бурятии уточнили число попавших под снежную лавину туристов
В Бурятии уточнили число попавших под снежную лавину туристов
В горах Бурятии трое туристов попали под снежную лавину, заявили РИА Новости в республиканском агентстве ГО и ЧС. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T19:08
2021-05-03T20:59
республика бурятия
ми-8
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
иркутская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153005/58/1530055842_0:142:3137:1907_1920x0_80_0_0_f2058d599a8ebbc4474a9d482ade0b56.jpg
КРАСНОЯРСК, 3 мая — РИА Новости. В горах Бурятии трое туристов попали под снежную лавину, заявили РИА Новости в республиканском агентстве ГО и ЧС.Ранее региональный главк МЧС сообщил, что незарегистрированная группа из пяти человек оказалась в районе схода снежной массы на перевале Горелова, вблизи населенного пункты Монды.Как уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС, двое из туристов не попали под лавину. В ведомстве добавили, что троих человек, находящихся под снегом, пока не нашли, что с ними — достоверно не известно.На место выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Для усиления группировки и проведения спасательных работ запланирован вылет борта Ми-8. Он доставит спасателей из поселка Никола Иркутской области и эвакуирует пострадавших из труднодоступной местности.
https://ria.ru/20210418/lavina-1728776842.html
республика бурятия
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153005/58/1530055842_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_56397f515e1d22e4077a9e0f1b0259da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика бурятия, ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутская область, происшествия

В Бурятии уточнили число попавших под снежную лавину туристов

19:08 03.05.2021 (обновлено: 20:59 03.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкУчения МЧС России по ликвидации чрезвычайных ситуаций
Учения МЧС России по ликвидации чрезвычайных ситуаций - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 3 мая — РИА Новости. В горах Бурятии трое туристов попали под снежную лавину, заявили РИА Новости в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Ранее региональный главк МЧС сообщил, что незарегистрированная группа из пяти человек оказалась в районе схода снежной массы на перевале Горелова, вблизи населенного пункты Монды.
Как уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС, двое из туристов не попали под лавину. В ведомстве добавили, что троих человек, находящихся под снегом, пока не нашли, что с ними — достоверно не известно.
На место выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Для усиления группировки и проведения спасательных работ запланирован вылет борта Ми-8. Он доставит спасателей из поселка Никола Иркутской области и эвакуирует пострадавших из труднодоступной местности.
Последствия схода лавины - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
18 апреля, 06:31
При сходе лавины на зимней автодороге "Яна" в Якутии погиб один человек
 
Республика БурятияМи-8МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Иркутская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Суд обязал раскрыть имя истца, обвинившего Спейси в домогательствах
03:17Эксперт назвал вывод американских военных из Афганистана поражением США
03:11Источник: Кикина будет единственной женщиной в отряде космонавтов
02:57Украине предрекли потерю аграрного потенциала
02:27Главы МИД G7 обсудят на пленарном заседании взаимоотношения с Россией
02:19Эксперт спрогнозировал увеличение доли продаж электрокаров в России
02:17Юристы предупредили, как могут наказать за досрочное погашение кредита
02:11Врач-сомнолог объяснил, как правильно выспаться в майские праздники
02:05CNN: в США растет число задержаний нелегальных иммигрантов на границе
01:16Медик оценил опасность сна рядом со смартфоном
01:14Часть улиц в центре Москвы перекроют 4 мая из-за подготовки ко Дню Победы
01:05Шри-Ланка получила первую партию "Спутника V"
01:02NYT: FDA может одобрить вакцину Pfizer от COVID-19 для подростков
00:46Дипломат призвал Совбез ООН взглянуть в глаза очевидцам трагедии в Одессе
00:41Пушков резко ответил на слова главы МИД Великобритании о России
00:33Пользователи TikTok сообщают о сбоях в работе соцсети по всему миру
00:22Начинается голосование на конкурсе слоганов избирательной кампании в ГД
00:14Польша отменит значительную часть коронавирусных ограничений
23:57В Белоруссии не зарегистрировали партию — сторонницу интеграции с Россией
23:55Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой после 27 лет в браке
Лента новостейМолния