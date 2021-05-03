https://ria.ru/20210503/postradavshie-1731024128.html

В Бурятии уточнили число попавших под снежную лавину туристов

В Бурятии уточнили число попавших под снежную лавину туристов

В горах Бурятии трое туристов попали под снежную лавину, заявили РИА Новости в республиканском агентстве ГО и ЧС. РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T19:08

2021-05-03T19:08

2021-05-03T20:59

республика бурятия

ми-8

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

иркутская область

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 3 мая — РИА Новости. В горах Бурятии трое туристов попали под снежную лавину, заявили РИА Новости в республиканском агентстве ГО и ЧС.Ранее региональный главк МЧС сообщил, что незарегистрированная группа из пяти человек оказалась в районе схода снежной массы на перевале Горелова, вблизи населенного пункты Монды.Как уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС, двое из туристов не попали под лавину. В ведомстве добавили, что троих человек, находящихся под снегом, пока не нашли, что с ними — достоверно не известно.На место выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Для усиления группировки и проведения спасательных работ запланирован вылет борта Ми-8. Он доставит спасателей из поселка Никола Иркутской области и эвакуирует пострадавших из труднодоступной местности.

https://ria.ru/20210418/lavina-1728776842.html

республика бурятия

иркутская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика бурятия, ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутская область, происшествия