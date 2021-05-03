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Москвичей предупредили о низком давлении и порывистом ветре
Москвичей предупредили о низком давлении и порывистом ветре
Низкое давление, порывистый ветер, дождь и до плюс 18 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T09:54
2021-05-03T10:23
александр синенков
погода
москва
московская область (подмосковье)
павловский посад
общество
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Низкое давление, порывистый ветер, дождь и до плюс 18 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Мы сегодня ожидаем преимущественно облачную погоду, временами небольшой дождь, максимальная температура в столице плюс 16-18, по области плюс 14-19. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление понизится до 734 миллиметров ртутного столба", — рассказал Синенков.По словам синоптика, за ночь в Москве выпало два миллиметра осадков. Говоря о Подмосковье, он отметил, что в Павловском Посаде выпало шесть миллиметров осадков, Егорьевске, Серпухове — семь миллиметров, Коломне — восемь миллиметров.Дождь продолжит идти с перерывами еще практически сутки.
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московская область (подмосковье)
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александр синенков, погода, москва, московская область (подмосковье), павловский посад, общество

Москвичей предупредили о низком давлении и порывистом ветре

09:54 03.05.2021 (обновлено: 10:23 03.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве
Прохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Низкое давление, порывистый ветер, дождь и до плюс 18 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Мы сегодня ожидаем преимущественно облачную погоду, временами небольшой дождь, максимальная температура в столице плюс 16-18, по области плюс 14-19. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление понизится до 734 миллиметров ртутного столба", — рассказал Синенков.
По словам синоптика, за ночь в Москве выпало два миллиметра осадков. Говоря о Подмосковье, он отметил, что в Павловском Посаде выпало шесть миллиметров осадков, Егорьевске, Серпухове — семь миллиметров, Коломне — восемь миллиметров.
Дождь продолжит идти с перерывами еще практически сутки.
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