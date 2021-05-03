https://ria.ru/20210503/pogoda-1730970650.html

Москвичей предупредили о низком давлении и порывистом ветре

Москвичей предупредили о низком давлении и порывистом ветре

Низкое давление, порывистый ветер, дождь и до плюс 18 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T09:54

2021-05-03T09:54

2021-05-03T10:23

александр синенков

погода

москва

московская область (подмосковье)

павловский посад

общество

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Низкое давление, порывистый ветер, дождь и до плюс 18 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Мы сегодня ожидаем преимущественно облачную погоду, временами небольшой дождь, максимальная температура в столице плюс 16-18, по области плюс 14-19. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление понизится до 734 миллиметров ртутного столба", — рассказал Синенков.По словам синоптика, за ночь в Москве выпало два миллиметра осадков. Говоря о Подмосковье, он отметил, что в Павловском Посаде выпало шесть миллиметров осадков, Егорьевске, Серпухове — семь миллиметров, Коломне — восемь миллиметров.Дождь продолжит идти с перерывами еще практически сутки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210502/pogoda-1730894718.html

москва

московская область (подмосковье)

павловский посад

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр синенков, погода, москва, московская область (подмосковье), павловский посад, общество