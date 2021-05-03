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Исследование: каждый третий российский бизнесмен заказал бы "черный пиар"
Исследование: каждый третий российский бизнесмен заказал бы "черный пиар"
Большинство российских предпринимателей сталкивались с "предательством" в бизнесе, при этом каждый третий бизнесмен сам готов заказать "черный пиар" против... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T08:16
2021-05-03T08:16
2021-05-03T08:16
россия
общество
экономика
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Большинство российских предпринимателей сталкивались с "предательством" в бизнесе, при этом каждый третий бизнесмен сам готов заказать "черный пиар" против конкурентов, говорится в исследовании Модульбанка, специализирующегося на обслуживании малого бизнеса, его результаты имеются в распоряжении РИА Новости.В апреле банк провел опрос на тему честности в бизнесе на выборке в 68 тысяч человек. Предприниматели заполнили анкету из пяти закрытых и одного открытого вопроса."На вопрос "Допустимо ли заказывать черный пиар о своих конкурентах?" около 32% ответили, что да. Однако в основном предприниматели готовы включать негативные публикации о конкурентах только как ответную меру. Лишь 3,6% готовы запускать черный пиар первыми", - выяснили авторы исследования.На прямой вопрос "Можно ли честно построить бизнес? Почему?" лишь около 15% предпринимателей ответили, что нет. В основном они говорили о том, что честным нужно быть только с самим собой и действовать по совести, а это не всегда совпадает с представлениями социума.Остальные 85% респондентов считают, что можно строить бизнес честно и "надевают белое пальто". Также часто звучала мысль о том, что честность дает уверенность в себе и позволяет спать спокойно.Дальнейшие вопросы раскрывали тему и предлагали конкретные ситуации, и результаты оказались уже не так однозначны. Так, на вопрос "Сталкивались ли вы с предательством в бизнесе?", около 68% ответили, что да. Причем, около 14% предпринимателей сказали, что сами предавали партнеров, показал опрос.
https://ria.ru/20210406/derevnya-1603623164.html
https://ria.ru/20210405/cherkalin-1604287937.html
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РИА Новости
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россия, общество, экономика
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Большинство российских предпринимателей сталкивались с "предательством" в бизнесе, при этом каждый третий бизнесмен сам готов заказать "черный пиар" против конкурентов, говорится в исследовании Модульбанка, специализирующегося на обслуживании малого бизнеса, его результаты имеются в распоряжении РИА Новости.
В апреле банк провел опрос на тему честности в бизнесе на выборке в 68 тысяч человек. Предприниматели заполнили анкету из пяти закрытых и одного открытого вопроса.
"На вопрос "Допустимо ли заказывать черный пиар о своих конкурентах?" около 32% ответили, что да. Однако в основном предприниматели готовы включать негативные публикации о конкурентах только как ответную меру. Лишь 3,6% готовы запускать черный пиар первыми", - выяснили авторы исследования.
На прямой вопрос "Можно ли честно построить бизнес? Почему?" лишь около 15% предпринимателей ответили, что нет. В основном они говорили о том, что честным нужно быть только с самим собой и действовать по совести, а это не всегда совпадает с представлениями социума.
Остальные 85% респондентов считают, что можно строить бизнес честно и "надевают белое пальто". Также часто звучала мысль о том, что честность дает уверенность в себе и позволяет спать спокойно.
Дальнейшие вопросы раскрывали тему и предлагали конкретные ситуации, и результаты оказались уже не так однозначны. Так, на вопрос "Сталкивались ли вы с предательством в бизнесе?", около 68% ответили, что да. Причем, около 14% предпринимателей сказали, что сами предавали партнеров, показал опрос.