https://ria.ru/20210503/piar-1730964196.html

Исследование: каждый третий российский бизнесмен заказал бы "черный пиар"

Исследование: каждый третий российский бизнесмен заказал бы "черный пиар"

Большинство российских предпринимателей сталкивались с "предательством" в бизнесе, при этом каждый третий бизнесмен сам готов заказать "черный пиар" против... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T08:16

2021-05-03T08:16

2021-05-03T08:16

россия

общество

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/144874/38/1448743837_0:263:5001:3076_1920x0_80_0_0_511e3e3a400518d4be7bd3725e7824c8.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Большинство российских предпринимателей сталкивались с "предательством" в бизнесе, при этом каждый третий бизнесмен сам готов заказать "черный пиар" против конкурентов, говорится в исследовании Модульбанка, специализирующегося на обслуживании малого бизнеса, его результаты имеются в распоряжении РИА Новости.В апреле банк провел опрос на тему честности в бизнесе на выборке в 68 тысяч человек. Предприниматели заполнили анкету из пяти закрытых и одного открытого вопроса."На вопрос "Допустимо ли заказывать черный пиар о своих конкурентах?" около 32% ответили, что да. Однако в основном предприниматели готовы включать негативные публикации о конкурентах только как ответную меру. Лишь 3,6% готовы запускать черный пиар первыми", - выяснили авторы исследования.На прямой вопрос "Можно ли честно построить бизнес? Почему?" лишь около 15% предпринимателей ответили, что нет. В основном они говорили о том, что честным нужно быть только с самим собой и действовать по совести, а это не всегда совпадает с представлениями социума.Остальные 85% респондентов считают, что можно строить бизнес честно и "надевают белое пальто". Также часто звучала мысль о том, что честность дает уверенность в себе и позволяет спать спокойно.Дальнейшие вопросы раскрывали тему и предлагали конкретные ситуации, и результаты оказались уже не так однозначны. Так, на вопрос "Сталкивались ли вы с предательством в бизнесе?", около 68% ответили, что да. Причем, около 14% предпринимателей сказали, что сами предавали партнеров, показал опрос.

https://ria.ru/20210406/derevnya-1603623164.html

https://ria.ru/20210405/cherkalin-1604287937.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, экономика