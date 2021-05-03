https://ria.ru/20210503/paskha-1730991384.html

Муфтий объяснил, зачем мусульмане поздравляют православных с Пасхой

Муфтий объяснил, зачем мусульмане поздравляют православных с Пасхой

Мусульмане могут поздравлять христиан с их религиозными праздниками, в том числе с Воскресением Христовым, а также участвовать в пасхальной трапезе, это не... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T13:40

2021-05-03T13:40

2021-05-03T13:40

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светлое христово воскресение. пасха

светлое христово воскресение

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Мусульмане могут поздравлять христиан с их религиозными праздниками, в том числе с Воскресением Христовым, а также участвовать в пасхальной трапезе, это не нарушает их веры, а касается общечеловеческих ценностей, заявил РИА Новости глава Духовного собрания мусульман России муфтий Москвы Альбир Крганов.Пасху или воскресение Христово встретили в Русской православной церкви в этом году 2 мая. Но на этом праздник не заканчивается – его отмечают в течение 40 дней. При этом в Светлую седмицу - первую неделю после Пасхи – в храмах воспроизводится пасхальное богослужение с возгласами "Христос воскресе!". Традиционно верующие встречают этой фразой друг друга.Крганов отметил, что в России и СНГ представители разных конфессий поздравляют друг друга с конфессиональными праздниками, "потому что живем в одном обществе и дорожим этими отношениями"."Когда мы поздравляем христиан, иудеев, буддистов с их праздниками, мы не отказываемся от своих религиозных убеждений. Мы желаем мира, добра, здоровья, благополучия. Мы подходим к этому с точки зрения общечеловеческой, а не религиозной, не нарушая своей веры", - пояснил муфтий.Так, по его словам, на мусульманский праздник Ураза-байрам (в 2021 году отмечается 13 мая – ред.) в общине тоже приглашают к столу представителей других конфессий - и они приходят. "То же самое, если нас приглашают за Пасхальный стол – мусульманин может принять в этом участие. Что, если он чай попьет и съест пирог, он потеряет веру? Это же абсурд. Религия выше предрассудков", - подчеркнул глава Духовного собрания мусульман.При этом, по его словам, "мнения мусульманских ученых разделяются в отношении того, можно ли поздравлять иноверцев с их праздниками". "С моей точки зрения, можно поздравлять людей, которые не находятся в состоянии войны с мусульманами – тут речь про религиозные войны, например, в истории - крестовые походы", - сказал Крганов."А если между политиками в разных странах есть недопонимание, религиозные организации должны стараться эти отношения улучшить. Нужно же договариваться. Мы должны служить делу укрепления дружбы между народами", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210502/paskha-1730907218.html

https://ria.ru/20210426/uraza-1730044696.html

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