https://ria.ru/20210503/pashinyan-1730979840.html
Правящая фракция парламента Армении выдвинула Пашиняна на пост премьера
Правящая фракция парламента Армении выдвинула Пашиняна на пост премьера
Правящая фракция парламента Армении "Мой шаг" выдвинула кандидатуру исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна на пост премьера для начала... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T11:20
2021-05-03T11:20
2021-05-03T11:20
никол пашинян
армения
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ЕРЕВАН, 3 мая – РИА Новости. Правящая фракция парламента Армении "Мой шаг" выдвинула кандидатуру исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна на пост премьера для начала процедуры роспуска парламента и проведения внеочередных выборов, передает корреспондент РИА Новости."Проведение внеочередных выборов возможно только в одном случае – если парламент дважды не изберет премьер-министра. Именно поэтому мы выдвигаем на пост премьер-министра республики Армения Никола Пашиняна", - заявила глава фракции Лилит Макунц.Ранее Пашинян заявил, что уходит в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Он отметил, что в предвыборный период продолжит исполнять обязанности главы правительства. До этого Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня.Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента. Механизм роспуска может быть формально запущен после отставки. Парламент будет распущен, если в течение двух недель депутаты дважды не изберут премьера. Пашинян заявлял, что для этого правящая фракция дважды выдвинет его кандидатуру и оба раза не поддержит ее.
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никол пашинян, армения, в мире
ЕРЕВАН, 3 мая – РИА Новости.
Правящая фракция парламента Армении "Мой шаг" выдвинула кандидатуру исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна
на пост премьера для начала процедуры роспуска парламента и проведения внеочередных выборов, передает корреспондент РИА Новости.
"Проведение внеочередных выборов возможно только в одном случае – если парламент дважды не изберет премьер-министра. Именно поэтому мы выдвигаем на пост премьер-министра республики Армения
Никола Пашиняна", - заявила глава фракции Лилит Макунц.
Ранее Пашинян заявил, что уходит в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Он отметил, что в предвыборный период продолжит исполнять обязанности главы правительства. До этого Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня.
Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента. Механизм роспуска может быть формально запущен после отставки. Парламент будет распущен, если в течение двух недель депутаты дважды не изберут премьера. Пашинян заявлял, что для этого правящая фракция дважды выдвинет его кандидатуру и оба раза не поддержит ее.