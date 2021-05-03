Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210503/pashinyan-1730979840.html
Правящая фракция парламента Армении выдвинула Пашиняна на пост премьера
Правящая фракция парламента Армении выдвинула Пашиняна на пост премьера
Правящая фракция парламента Армении "Мой шаг" выдвинула кандидатуру исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна на пост премьера для начала... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T11:20
2021-05-03T11:20
никол пашинян
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598889117_0:0:2883:1622_1920x0_80_0_0_513e5b26eeb06194833ff17ad2dfc1c2.jpg
ЕРЕВАН, 3 мая – РИА Новости. Правящая фракция парламента Армении "Мой шаг" выдвинула кандидатуру исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна на пост премьера для начала процедуры роспуска парламента и проведения внеочередных выборов, передает корреспондент РИА Новости."Проведение внеочередных выборов возможно только в одном случае – если парламент дважды не изберет премьер-министра. Именно поэтому мы выдвигаем на пост премьер-министра республики Армения Никола Пашиняна", - заявила глава фракции Лилит Макунц.Ранее Пашинян заявил, что уходит в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Он отметил, что в предвыборный период продолжит исполнять обязанности главы правительства. До этого Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня.Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента. Механизм роспуска может быть формально запущен после отставки. Парламент будет распущен, если в течение двух недель депутаты дважды не изберут премьера. Пашинян заявлял, что для этого правящая фракция дважды выдвинет его кандидатуру и оба раза не поддержит ее.
https://ria.ru/20210503/pashinyan-1730977969.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598889117_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_1454777cfe34d77573e84ae392c000d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никол пашинян, армения, в мире

Правящая фракция парламента Армении выдвинула Пашиняна на пост премьера

11:20 03.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 3 мая – РИА Новости. Правящая фракция парламента Армении "Мой шаг" выдвинула кандидатуру исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна на пост премьера для начала процедуры роспуска парламента и проведения внеочередных выборов, передает корреспондент РИА Новости.
"Проведение внеочередных выборов возможно только в одном случае – если парламент дважды не изберет премьер-министра. Именно поэтому мы выдвигаем на пост премьер-министра республики Армения Никола Пашиняна", - заявила глава фракции Лилит Макунц.
Ранее Пашинян заявил, что уходит в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Он отметил, что в предвыборный период продолжит исполнять обязанности главы правительства. До этого Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня.
Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента. Механизм роспуска может быть формально запущен после отставки. Парламент будет распущен, если в течение двух недель депутаты дважды не изберут премьера. Пашинян заявлял, что для этого правящая фракция дважды выдвинет его кандидатуру и оба раза не поддержит ее.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019 - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
10:58Распространение коронавируса
Пашинян привился от коронавируса
 
Никол ПашинянАрменияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:22В Москве за сутки госпитализировали 976 человек с коронавирусом
11:20Правящая фракция парламента Армении выдвинула Пашиняна на пост премьера
11:14В Мурманске стая собак нанесла ребенку более ста укусов
11:08В президентских выборах в Сирии будут участвовать три кандидата
11:07Оперштаб назвал регионы, где нет прироста случаев COVID-19
11:07Запад опускает железный занавес в СМИ, заявил постпред России при ОБСЕ
11:04В Москве выявили 2635 новых случаев заражения коронавирусом
11:03В России за сутки умерли 336 человек с COVID-19
11:02В России за сутки выявили 8489 новых случаев COVID-19
11:02В России за сутки 6367 человек выздоровели от COVID-19
10:58Пашинян привился от коронавируса
10:54Зампостпреда России при ОБСЕ оценил заявления Киева о марше неонацистов
10:48Зампостпреда России в ОБСЕ обвинил Запад во введении цифровой цензуры
10:43В России за время пандемии провели более 130 миллионов тестов на COVID-19
10:41Зампостпреда России при ОБСЕ Буякевич оценил ситуацию со СМИ в Прибалтике
10:38Россия будет добиваться реакции ОБСЕ на притеснения российских СМИ
10:31Стало известно о состоянии актера Вавилова после госпитализации
10:29В ДНР не рассчитывают на объективное освещение конфликта украинскими СМИ
10:25В ДНР в 2021 году от коронавируса привьют миллион человек, заявил Пушилин
10:22Пожилая француженка три дня ждала помощи после ДТП
Лента новостейМолния