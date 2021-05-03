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В Белоруссии не зарегистрировали партию — сторонницу интеграции с Россией
В Белоруссии не зарегистрировали партию — сторонницу интеграции с Россией
Министерство юстиции Белоруссии отказало в госрегистрации партии "Союз", выступающей за интеграцию с Россией, из-за нарушения порядка ее создания и... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T23:57
2021-05-03T23:57
2021-05-03T23:57
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МИНСК, 3 мая - РИА Новости. Министерство юстиции Белоруссии отказало в госрегистрации партии "Союз", выступающей за интеграцию с Россией, из-за нарушения порядка ее создания и представления недействительного документа, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.Документы на регистрацию были поданы 2 апреля."Министерством юстиции рассмотрены документы о государственной регистрации политической партии "Союз". По результатам рассмотрения принято решение об отказе в государственной регистрации данной партии. В ходе изучения представленных для государственной регистрации документов установлено, что учредителями был нарушен установленный порядок создания политической партии, а также представлен недействительный документ", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минюста.Отмечается, что для создания партии необходимо не менее 1000 учредителей (членов) от большинства областей Белоруссии и города Минска. При этом, как указали в пресс-службе, в качестве учредителей "Союза" выступило 1023 человека. Выборочная проверка 150 из 1023 учредителей показала, что и 26 лиц с указанными в списке персональными данными отсутствуют."Таким образом, представленные документы не подтверждают наличие у политической партии "Союз" не менее 1000 учредителей", - говорится в сообщении.По данным ведомства, также установлены недостоверные сведения относительно места жительства некоторых лиц, а в отношении ряда граждан указаны не все предусмотренные законодательством сведения. Также были установлены другие нарушения, в том числе один из учредителей не имеет гражданства страны.В пресс-службе добавили, что решение минюста может быть обжаловано в Верховный суд Белоруссии.Согласно данным минюста, по состоянию на 1 июля 2020 года в Белоруссии было зарегистрировано 15 партий.
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МИНСК, 3 мая - РИА Новости.
Министерство юстиции Белоруссии
отказало в госрегистрации партии "Союз", выступающей за интеграцию с Россией
, из-за нарушения порядка ее создания и представления недействительного документа, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.
Документы на регистрацию были поданы 2 апреля.
"Министерством юстиции рассмотрены документы о государственной регистрации политической партии "Союз". По результатам рассмотрения принято решение об отказе в государственной регистрации данной партии. В ходе изучения представленных для государственной регистрации документов установлено, что учредителями был нарушен установленный порядок создания политической партии, а также представлен недействительный документ", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram
-канале минюста.
Отмечается, что для создания партии необходимо не менее 1000 учредителей (членов) от большинства областей Белоруссии и города Минска
. При этом, как указали в пресс-службе, в качестве учредителей "Союза" выступило 1023 человека. Выборочная проверка 150 из 1023 учредителей показала, что и 26 лиц с указанными в списке персональными данными отсутствуют.
"Таким образом, представленные документы не подтверждают наличие у политической партии "Союз" не менее 1000 учредителей", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, также установлены недостоверные сведения относительно места жительства некоторых лиц, а в отношении ряда граждан указаны не все предусмотренные законодательством сведения. Также были установлены другие нарушения, в том числе один из учредителей не имеет гражданства страны.
В пресс-службе добавили, что решение минюста может быть обжаловано в Верховный суд Белоруссии.
Согласно данным минюста, по состоянию на 1 июля 2020 года в Белоруссии было зарегистрировано 15 партий.
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