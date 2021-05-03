https://ria.ru/20210503/oktoberfest-1731008370.html

В Германии отменили "Октоберфест"

В Германии отменили "Октоберфест"

Пивной фестиваль "Октоберфест" не состоится в 2021 году из-за пандемии коронавируса, сообщил в понедельник премьер-министр Баварии Маркус Зёдер на совместной... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T16:19

2021-05-03T16:19

2021-05-03T16:48

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Пивной фестиваль "Октоберфест" не состоится в 2021 году из-за пандемии коронавируса, сообщил в понедельник премьер-министр Баварии Маркус Зёдер на совместной конференции с бургомистром Мюнхена."Мы обсудили, что делать в свете пандемической ситуации. Мы договорились об общих рекомендациях. Решение, конечно, в рамках закона об эпидемиологической защите, принадлежит местным муниципалитетам, но мы были едины во мнении, что мы рекомендуем отмену больших народных праздников в этом году", - сказал Зёдер."Во-первых, ситуация слишком неуверенная, в том числе высоких экономических обязательств, которые должны быть сделаны, отмена в связи с высокой заболеваемостью привела бы к значительному экономическому ущербу. Во-вторых, может быть нанесен ущерб марке. Эти большие праздники, "Октоберфест", конечно... может быть нарушен, если состоится со значительными ограничениями. И в-третьих, может возникнуть хаотичная ситуация в классических пивных шатрах, где требования о масках, дистанции и других мерах практически невыполнимы", - добавил Зёдер.Фестиваль должен был пройти в Мюнхене с 18 сентября по 3 октября.Около шести миллионов человек со всего мира ежегодно участвуют в "Октоберфесте". Международный характер мероприятия стал основанием для того, чтобы организаторы склонились к решению об его отмене в 2021 году, пишет dpa. Угроза заражения коронавирусом остается высокой на второй год пандемии.Отмена фестиваля нанесет ущерб не только баварским пивным компаниям, отельерам, магазинам розничной торговли, предприятиям такси. Мюнхен также не досчитается значительной прибыли - экономическая стоимость "Октоберфеста" в 2019 году составила 1,23 миллиарда евро.

https://ria.ru/20210502/koronavirus-1730886261.html

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коронавирус covid-19, коронавирусы, октоберфест, бавария, мюнхен, в мире