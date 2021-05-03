Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210503/oktoberfest-1731008370.html
В Германии отменили "Октоберфест"
В Германии отменили "Октоберфест"
Пивной фестиваль "Октоберфест" не состоится в 2021 году из-за пандемии коронавируса, сообщил в понедельник премьер-министр Баварии Маркус Зёдер на совместной... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T16:19
2021-05-03T16:48
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
октоберфест
бавария
мюнхен
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155899/97/1558999789_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_311aefab49d52ebf09f9030b9178270a.jpg
БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Пивной фестиваль "Октоберфест" не состоится в 2021 году из-за пандемии коронавируса, сообщил в понедельник премьер-министр Баварии Маркус Зёдер на совместной конференции с бургомистром Мюнхена."Мы обсудили, что делать в свете пандемической ситуации. Мы договорились об общих рекомендациях. Решение, конечно, в рамках закона об эпидемиологической защите, принадлежит местным муниципалитетам, но мы были едины во мнении, что мы рекомендуем отмену больших народных праздников в этом году", - сказал Зёдер."Во-первых, ситуация слишком неуверенная, в том числе высоких экономических обязательств, которые должны быть сделаны, отмена в связи с высокой заболеваемостью привела бы к значительному экономическому ущербу. Во-вторых, может быть нанесен ущерб марке. Эти большие праздники, "Октоберфест", конечно... может быть нарушен, если состоится со значительными ограничениями. И в-третьих, может возникнуть хаотичная ситуация в классических пивных шатрах, где требования о масках, дистанции и других мерах практически невыполнимы", - добавил Зёдер.Фестиваль должен был пройти в Мюнхене с 18 сентября по 3 октября.Около шести миллионов человек со всего мира ежегодно участвуют в "Октоберфесте". Международный характер мероприятия стал основанием для того, чтобы организаторы склонились к решению об его отмене в 2021 году, пишет dpa. Угроза заражения коронавирусом остается высокой на второй год пандемии.Отмена фестиваля нанесет ущерб не только баварским пивным компаниям, отельерам, магазинам розничной торговли, предприятиям такси. Мюнхен также не досчитается значительной прибыли - экономическая стоимость "Октоберфеста" в 2019 году составила 1,23 миллиарда евро.
https://ria.ru/20210502/koronavirus-1730886261.html
бавария
мюнхен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155899/97/1558999789_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f10858166ef49972d38a7032247d8b3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, октоберфест, бавария, мюнхен, в мире

В Германии отменили "Октоберфест"

16:19 03.05.2021 (обновлено: 16:48 03.05.2021)
 
© AP Photo / Matthias SchraderФестиваль пива "Октоберфест" в Мюнхене
Фестиваль пива Октоберфест в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© AP Photo / Matthias Schrader
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Пивной фестиваль "Октоберфест" не состоится в 2021 году из-за пандемии коронавируса, сообщил в понедельник премьер-министр Баварии Маркус Зёдер на совместной конференции с бургомистром Мюнхена.
"Мы обсудили, что делать в свете пандемической ситуации. Мы договорились об общих рекомендациях. Решение, конечно, в рамках закона об эпидемиологической защите, принадлежит местным муниципалитетам, но мы были едины во мнении, что мы рекомендуем отмену больших народных праздников в этом году", - сказал Зёдер.
Мальчик в защитной маске идет в школу во Франкфурте, Германия - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
Вчера, 08:14Распространение коронавируса
В Германии за сутки выявили более 16 тысяч случаев COVID-19
"Во-первых, ситуация слишком неуверенная, в том числе высоких экономических обязательств, которые должны быть сделаны, отмена в связи с высокой заболеваемостью привела бы к значительному экономическому ущербу. Во-вторых, может быть нанесен ущерб марке. Эти большие праздники, "Октоберфест", конечно... может быть нарушен, если состоится со значительными ограничениями. И в-третьих, может возникнуть хаотичная ситуация в классических пивных шатрах, где требования о масках, дистанции и других мерах практически невыполнимы", - добавил Зёдер.
Фестиваль должен был пройти в Мюнхене с 18 сентября по 3 октября.
Около шести миллионов человек со всего мира ежегодно участвуют в "Октоберфесте". Международный характер мероприятия стал основанием для того, чтобы организаторы склонились к решению об его отмене в 2021 году, пишет dpa. Угроза заражения коронавирусом остается высокой на второй год пандемии.
Отмена фестиваля нанесет ущерб не только баварским пивным компаниям, отельерам, магазинам розничной торговли, предприятиям такси. Мюнхен также не досчитается значительной прибыли - экономическая стоимость "Октоберфеста" в 2019 году составила 1,23 миллиарда евро.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыОктоберфестБаварияМюнхенВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Суд обязал раскрыть имя истца, обвинившего Спейси в домогательствах
03:17Эксперт назвал вывод американских военных из Афганистана поражением США
03:11Источник: Кикина будет единственной женщиной в отряде космонавтов
02:57Украине предрекли потерю аграрного потенциала
02:27Главы МИД G7 обсудят на пленарном заседании взаимоотношения с Россией
02:19Эксперт спрогнозировал увеличение доли продаж электрокаров в России
02:17Юристы предупредили, как могут наказать за досрочное погашение кредита
02:11Врач-сомнолог объяснил, как правильно выспаться в майские праздники
02:05CNN: в США растет число задержаний нелегальных иммигрантов на границе
01:16Медик оценил опасность сна рядом со смартфоном
01:14Часть улиц в центре Москвы перекроют 4 мая из-за подготовки ко Дню Победы
01:05Шри-Ланка получила первую партию "Спутника V"
01:02NYT: FDA может одобрить вакцину Pfizer от COVID-19 для подростков
00:46Дипломат призвал Совбез ООН взглянуть в глаза очевидцам трагедии в Одессе
00:41Пушков резко ответил на слова главы МИД Великобритании о России
00:33Пользователи TikTok сообщают о сбоях в работе соцсети по всему миру
00:22Начинается голосование на конкурсе слоганов избирательной кампании в ГД
00:14Польша отменит значительную часть коронавирусных ограничений
23:57В Белоруссии не зарегистрировали партию — сторонницу интеграции с Россией
23:55Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой после 27 лет в браке
Лента новостейМолния