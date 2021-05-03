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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210503/ogranicheniya-1730999264.html
В Москве оценили вероятность введения ограничений на въезд из регионов
В Москве оценили вероятность введения ограничений на въезд из регионов
Вопрос ограничения въезда в Москву из других регионов России пока не рассматривается, сообщил в понедельник глава столичного департамента торговли и услуг... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T14:54
2021-05-03T22:52
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
коронавирусы
алексей немерюк
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Вопрос ограничения въезда в Москву из других регионов России пока не рассматривается, сообщил в понедельник глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк."Пока такой вопрос не рассматривается", — сказал Немерюк в эфире ютьюб-канала радиостанции "Эхо Москвы" в ответ на вопрос о том, какова вероятность ограничения въезда в Москву из других регионов из-за третьей волны коронавируса.Также он отметил, что пока не планируются дополнительные ограничения на работу предприятий сферы услуг в связи с увеличением заболеваемости коронавирусом в столице.
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коронавирус в россии, россия, коронавирусы, алексей немерюк, общество

В Москве оценили вероятность введения ограничений на въезд из регионов

14:54 03.05.2021 (обновлено: 22:52 03.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД и сотрудники полиции на блокпосту при въезде в Москву
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД и сотрудники полиции на блокпосту при въезде в Москву - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Вопрос ограничения въезда в Москву из других регионов России пока не рассматривается, сообщил в понедельник глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Пока такой вопрос не рассматривается", — сказал Немерюк в эфире ютьюб-канала радиостанции "Эхо Москвы" в ответ на вопрос о том, какова вероятность ограничения въезда в Москву из других регионов из-за третьей волны коронавируса.
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Также он отметил, что пока не планируются дополнительные ограничения на работу предприятий сферы услуг в связи с увеличением заболеваемости коронавирусом в столице.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияКоронавирусыАлексей НемерюкОбщество
 
 
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