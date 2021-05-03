https://ria.ru/20210503/ogranicheniya-1730999264.html

В Москве оценили вероятность введения ограничений на въезд из регионов

В Москве оценили вероятность введения ограничений на въезд из регионов

Вопрос ограничения въезда в Москву из других регионов России пока не рассматривается, сообщил в понедельник глава столичного департамента торговли и услуг... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T14:54

2021-05-03T14:54

2021-05-03T22:52

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

коронавирусы

алексей немерюк

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569968288_0:187:3308:2048_1920x0_80_0_0_e5f65c3fe83ece26cc31678a265b7b20.jpg

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Вопрос ограничения въезда в Москву из других регионов России пока не рассматривается, сообщил в понедельник глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк."Пока такой вопрос не рассматривается", — сказал Немерюк в эфире ютьюб-канала радиостанции "Эхо Москвы" в ответ на вопрос о том, какова вероятность ограничения въезда в Москву из других регионов из-за третьей волны коронавируса.Также он отметил, что пока не планируются дополнительные ограничения на работу предприятий сферы услуг в связи с увеличением заболеваемости коронавирусом в столице.

https://ria.ru/20210503/kontrol-1730989761.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, коронавирусы, алексей немерюк, общество