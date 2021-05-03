https://ria.ru/20210503/ogranicheniya-1730999264.html
В Москве оценили вероятность введения ограничений на въезд из регионов
В Москве оценили вероятность введения ограничений на въезд из регионов
Вопрос ограничения въезда в Москву из других регионов России пока не рассматривается, сообщил в понедельник глава столичного департамента торговли и услуг... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T14:54
2021-05-03T14:54
2021-05-03T22:52
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
коронавирусы
алексей немерюк
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569968288_0:187:3308:2048_1920x0_80_0_0_e5f65c3fe83ece26cc31678a265b7b20.jpg
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Вопрос ограничения въезда в Москву из других регионов России пока не рассматривается, сообщил в понедельник глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк."Пока такой вопрос не рассматривается", — сказал Немерюк в эфире ютьюб-канала радиостанции "Эхо Москвы" в ответ на вопрос о том, какова вероятность ограничения въезда в Москву из других регионов из-за третьей волны коронавируса.Также он отметил, что пока не планируются дополнительные ограничения на работу предприятий сферы услуг в связи с увеличением заболеваемости коронавирусом в столице.
https://ria.ru/20210503/kontrol-1730989761.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569968288_0:91:2609:2048_1920x0_80_0_0_05428f9d0435e9512e4d11e79dea8a1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, россия, коронавирусы, алексей немерюк, общество