https://ria.ru/20210503/ogranicheniya-1730985525.html

Евросоюз может отменить ограничения на въезд в июне, сообщил источник

Евросоюз может отменить ограничения на въезд в июне, сообщил источник

Рекомендации Европейской комиссии по ослаблению ограничений на въезд из третьих стран необходимо согласовать до конца мая, чтобы они могли вступить в силу уже с РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T12:37

2021-05-03T12:37

2021-05-03T13:23

коронавирус covid-19

совет ес

еврокомиссия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Рекомендации Европейской комиссии по ослаблению ограничений на въезд из третьих стран необходимо согласовать до конца мая, чтобы они могли вступить в силу уже с июня, сообщил журналистам в Брюсселе источник в ЕС, подчеркнув при этом, что дата начала действия рекомендаций еще не известна, ее определит Совет ЕС."Даты вступления в силу рекомендаций пока нет, это предстоит решить Совету ЕС. Разумно, чтобы документ был согласован до конца месяца и мог вступит в силу уже к началу июня", - сказал он, подчеркнув, что к этому времени в ЕС предполагается ввести в действие и коронавирусные сертификаты.Источник предположил, что одним из первых могут открыть въезд для жителей Израиля, который уже добился больших успехов в вакцинации населения. Он также отметил, что вопрос открытия границ с такими странами, как Великобритания и США, еще обсуждается. При этом решение будет зависеть и от того, принимают ли они граждан стран Евросоюза."В этом вопросе также будет учитываться принцип взаимности", - сказал европейский представитель.В понедельник Еврокомиссия обнародовала предложение по ослаблению ограничений на въезд в ЕС из третьих стран. Это предложение предусматривает разрешение на въезд на территорию Евросоюза всем, кто будет полностью вакцинирован одобренными в ЕС вакцинами как минимум за две недели до поездки. Страны ЕС также самостоятельно смогут разрешать въезд вакцинированным препаратами из списка ВОЗ для использования в экстренных ситуациях.

https://ria.ru/20210503/zapad-1730940294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, совет ес, еврокомиссия, евросоюз