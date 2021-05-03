https://ria.ru/20210503/ogranicheniya-1730985525.html
Евросоюз может отменить ограничения на въезд в июне, сообщил источник
Евросоюз может отменить ограничения на въезд в июне, сообщил источник
Рекомендации Европейской комиссии по ослаблению ограничений на въезд из третьих стран необходимо согласовать до конца мая, чтобы они могли вступить в силу уже с РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T12:37
2021-05-03T12:37
2021-05-03T13:23
коронавирус covid-19
совет ес
еврокомиссия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596503159_0:209:3013:1904_1920x0_80_0_0_43523acb736d715df5601c0f63cf86ed.jpg
БРЮССЕЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Рекомендации Европейской комиссии по ослаблению ограничений на въезд из третьих стран необходимо согласовать до конца мая, чтобы они могли вступить в силу уже с июня, сообщил журналистам в Брюсселе источник в ЕС, подчеркнув при этом, что дата начала действия рекомендаций еще не известна, ее определит Совет ЕС."Даты вступления в силу рекомендаций пока нет, это предстоит решить Совету ЕС. Разумно, чтобы документ был согласован до конца месяца и мог вступит в силу уже к началу июня", - сказал он, подчеркнув, что к этому времени в ЕС предполагается ввести в действие и коронавирусные сертификаты.Источник предположил, что одним из первых могут открыть въезд для жителей Израиля, который уже добился больших успехов в вакцинации населения. Он также отметил, что вопрос открытия границ с такими странами, как Великобритания и США, еще обсуждается. При этом решение будет зависеть и от того, принимают ли они граждан стран Евросоюза."В этом вопросе также будет учитываться принцип взаимности", - сказал европейский представитель.В понедельник Еврокомиссия обнародовала предложение по ослаблению ограничений на въезд в ЕС из третьих стран. Это предложение предусматривает разрешение на въезд на территорию Евросоюза всем, кто будет полностью вакцинирован одобренными в ЕС вакцинами как минимум за две недели до поездки. Страны ЕС также самостоятельно смогут разрешать въезд вакцинированным препаратами из списка ВОЗ для использования в экстренных ситуациях.
https://ria.ru/20210503/zapad-1730940294.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596503159_215:195:2685:2047_1920x0_80_0_0_428a534d4c214d65c2357d1fa18ca93b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, совет ес, еврокомиссия, евросоюз
БРЮССЕЛЬ, 3 мая – РИА Новости.
Рекомендации Европейской комиссии по ослаблению ограничений на въезд из третьих стран необходимо согласовать до конца мая, чтобы они могли вступить в силу уже с июня, сообщил журналистам в Брюсселе
источник в ЕС, подчеркнув при этом, что дата начала действия рекомендаций еще не известна, ее определит Совет ЕС
.
"Даты вступления в силу рекомендаций пока нет, это предстоит решить Совету ЕС. Разумно, чтобы документ был согласован до конца месяца и мог вступит в силу уже к началу июня", - сказал он, подчеркнув, что к этому времени в ЕС предполагается ввести в действие и коронавирусные сертификаты.
Источник предположил, что одним из первых могут открыть въезд для жителей Израиля, который уже добился больших успехов в вакцинации населения.
Он также отметил, что вопрос открытия границ с такими странами, как Великобритания и США, еще обсуждается. При этом решение будет зависеть и от того, принимают ли они граждан стран Евросоюза.
"В этом вопросе также будет учитываться принцип взаимности", - сказал европейский представитель.
В понедельник Еврокомиссия
обнародовала предложение по ослаблению ограничений на въезд в ЕС из третьих стран. Это предложение предусматривает разрешение на въезд на территорию Евросоюза
всем, кто будет полностью вакцинирован одобренными в ЕС вакцинами как минимум за две недели до поездки. Страны ЕС также самостоятельно смогут разрешать въезд вакцинированным препаратами из списка ВОЗ
для использования в экстренных ситуациях.