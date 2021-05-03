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Евросоюз может отменить ограничения на въезд в июне, сообщил источник
Евросоюз может отменить ограничения на въезд в июне, сообщил источник
Рекомендации Европейской комиссии по ослаблению ограничений на въезд из третьих стран необходимо согласовать до конца мая, чтобы они могли вступить в силу уже с РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T12:37
2021-05-03T13:23
коронавирус covid-19
совет ес
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Рекомендации Европейской комиссии по ослаблению ограничений на въезд из третьих стран необходимо согласовать до конца мая, чтобы они могли вступить в силу уже с июня, сообщил журналистам в Брюсселе источник в ЕС, подчеркнув при этом, что дата начала действия рекомендаций еще не известна, ее определит Совет ЕС."Даты вступления в силу рекомендаций пока нет, это предстоит решить Совету ЕС. Разумно, чтобы документ был согласован до конца месяца и мог вступит в силу уже к началу июня", - сказал он, подчеркнув, что к этому времени в ЕС предполагается ввести в действие и коронавирусные сертификаты.Источник предположил, что одним из первых могут открыть въезд для жителей Израиля, который уже добился больших успехов в вакцинации населения. Он также отметил, что вопрос открытия границ с такими странами, как Великобритания и США, еще обсуждается. При этом решение будет зависеть и от того, принимают ли они граждан стран Евросоюза."В этом вопросе также будет учитываться принцип взаимности", - сказал европейский представитель.В понедельник Еврокомиссия обнародовала предложение по ослаблению ограничений на въезд в ЕС из третьих стран. Это предложение предусматривает разрешение на въезд на территорию Евросоюза всем, кто будет полностью вакцинирован одобренными в ЕС вакцинами как минимум за две недели до поездки. Страны ЕС также самостоятельно смогут разрешать въезд вакцинированным препаратами из списка ВОЗ для использования в экстренных ситуациях.
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коронавирус covid-19, совет ес, еврокомиссия, евросоюз

Евросоюз может отменить ограничения на въезд в июне, сообщил источник

12:37 03.05.2021 (обновлено: 13:23 03.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге
Флаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Рекомендации Европейской комиссии по ослаблению ограничений на въезд из третьих стран необходимо согласовать до конца мая, чтобы они могли вступить в силу уже с июня, сообщил журналистам в Брюсселе источник в ЕС, подчеркнув при этом, что дата начала действия рекомендаций еще не известна, ее определит Совет ЕС.
"Даты вступления в силу рекомендаций пока нет, это предстоит решить Совету ЕС. Разумно, чтобы документ был согласован до конца месяца и мог вступит в силу уже к началу июня", - сказал он, подчеркнув, что к этому времени в ЕС предполагается ввести в действие и коронавирусные сертификаты.
Источник предположил, что одним из первых могут открыть въезд для жителей Израиля, который уже добился больших успехов в вакцинации населения.
Он также отметил, что вопрос открытия границ с такими странами, как Великобритания и США, еще обсуждается. При этом решение будет зависеть и от того, принимают ли они граждан стран Евросоюза.
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"В этом вопросе также будет учитываться принцип взаимности", - сказал европейский представитель.
В понедельник Еврокомиссия обнародовала предложение по ослаблению ограничений на въезд в ЕС из третьих стран. Это предложение предусматривает разрешение на въезд на территорию Евросоюза всем, кто будет полностью вакцинирован одобренными в ЕС вакцинами как минимум за две недели до поездки. Страны ЕС также самостоятельно смогут разрешать въезд вакцинированным препаратами из списка ВОЗ для использования в экстренных ситуациях.
 
Коронавирус COVID-19Совет ЕСЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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