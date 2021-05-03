Россия будет добиваться реакции ОБСЕ на притеснения российских СМИ
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель директора департамента информации и печати МИД России Максим Буякевич во время расширенного заседания Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 24 апреля 2019
ВЕНА, 3 мая - РИА Новости, Маргарита Костив. Делегация России будет добиваться последовательной публичной реакции представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру на факты притеснения российских медиаресурсов, заявил РИА Новости зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.
"Мы в очередной раз призвали представителя по вопросам свободы СМИ более внимательно и более активно публично реагировать на эти факты ущемления прав СМИ, не отмалчиваться и не закрываться некими округлыми фразами с выражением общей озабоченности. Речь идет о введении цензуры на пространстве ОБСЕ", - заявил дипломат.
"Мы продолжим держать на плотном контроле вопросы защиты российских СМИ там, где их права ущемляются, и не позволим спускать эти вопросы на тормозах на международных площадках. Будем продолжать добиваться от представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ последовательной публичной реакции на такие факты", - подчеркнул Буякевич.
Ранее латвийский журналист Алла Березовская сообщила, что Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) 14 апреля вызвала на допрос пятерых журналистов, сотрудничавших с порталами Sputnik Латвия и Baltnews, и намерена предъявить им статус подозреваемого. До этого правозащитник Александр Гапоненко сообщал, что в СГБ вызваны двое журналистов, сотрудничавших с российскими СМИ. Позднее он уточнил, что на допрос тогда вызвали четверых.
Ранее МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.