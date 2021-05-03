https://ria.ru/20210503/obse-1730976055.html

Россия будет добиваться реакции ОБСЕ на притеснения российских СМИ

Россия будет добиваться реакции ОБСЕ на притеснения российских СМИ

Делегация России будет добиваться последовательной публичной реакции представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру на факты притеснения российских... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T10:38

2021-05-03T10:38

2021-05-03T10:38

тереза рибейру

россия

александр гапоненко

максим буякевич

sputnik латвия

обсе

маргарита симоньян

эстония

латвия

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ВЕНА, 3 мая - РИА Новости, Маргарита Костив. Делегация России будет добиваться последовательной публичной реакции представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру на факты притеснения российских медиаресурсов, заявил РИА Новости зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.На последнем постоянном совете ОБСЕ миссия РФ указала на притеснение российских СМИ - RT, Sputnik, РИА Новости и Baltnews - в ряде стран-участниц организации, а именно, в Латвии, Литве и Эстонии, а также Франции и Германии."Мы в очередной раз призвали представителя по вопросам свободы СМИ более внимательно и более активно публично реагировать на эти факты ущемления прав СМИ, не отмалчиваться и не закрываться некими округлыми фразами с выражением общей озабоченности. Речь идет о введении цензуры на пространстве ОБСЕ", - заявил дипломат.Ранее латвийский журналист Алла Березовская сообщила, что Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) 14 апреля вызвала на допрос пятерых журналистов, сотрудничавших с порталами Sputnik Латвия и Baltnews, и намерена предъявить им статус подозреваемого. До этого правозащитник Александр Гапоненко сообщал, что в СГБ вызваны двое журналистов, сотрудничавших с российскими СМИ. Позднее он уточнил, что на допрос тогда вызвали четверых.Ранее МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

https://ria.ru/20210501/zakharova-1730836358.html

https://ria.ru/20210503/smi-1730462445.html

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эстония

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тереза рибейру, россия, александр гапоненко, максим буякевич, sputnik латвия, обсе, маргарита симоньян, эстония, латвия, в мире