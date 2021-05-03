Миссии ОБСЕ в Донбассе встает на сторону Украины, заявил глава ДНР
07:14 03.05.2021 (обновлено: 11:24 03.05.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе стала чаще отходить от своего мандата и вставать на сторону Украины, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"Раньше, два-три года назад, беспристрастности и объективности было больше. Мы никогда не испытывали иллюзий, мы понимали, что они в первую очередь поддерживают Украину, нежели нас. Видели, понимали, но это не было таким явным, то есть они, по крайней мере, пытались найти какие-то точки соприкосновения и быть беспристрастными. Сейчас мы зачастую видим, что они занимают позицию одной из сторон конфликта, в данном случае - Украины", - сказал Пушилин.
Он отметил, что отчеты ОБСЕ стали менее информативными. Ранее, по словам Пушилина, "можно было понять, какая из сторон конфликта виновна в том или ином нарушении режима прекращения огня".
"Сейчас, если вы почитаете отчеты, там, увы, очень сложно разобраться. Даже абсолютно очевидные нарушения можно трактовать по-разному", - сказал Пушилин, добавив, что на таких отчетах "нельзя выстраивать ситуацию, ведущую к урегулированию".
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.