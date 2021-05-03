https://ria.ru/20210503/obse-1730961030.html

Миссии ОБСЕ в Донбассе встает на сторону Украины, заявил глава ДНР

Миссии ОБСЕ в Донбассе встает на сторону Украины, заявил глава ДНР

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе стала чаще отходить от своего мандата и вставать на сторону Украины, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T07:14

2021-05-03T07:14

2021-05-03T11:24

обсе

луганская народная республика

донецкая народная республика

денис пушилин

минск

оон

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе стала чаще отходить от своего мандата и вставать на сторону Украины, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.Он отметил, что отчеты ОБСЕ стали менее информативными. Ранее, по словам Пушилина, "можно было понять, какая из сторон конфликта виновна в том или ином нарушении режима прекращения огня"."Сейчас, если вы почитаете отчеты, там, увы, очень сложно разобраться. Даже абсолютно очевидные нарушения можно трактовать по-разному", - сказал Пушилин, добавив, что на таких отчетах "нельзя выстраивать ситуацию, ведущую к урегулированию".Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Читайте полный текст интервью с Денисом Пушилиным >>

https://ria.ru/20210503/pushilin-1730960555.html

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донецкая народная республика

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"Спокойней не становится" – Пушилин о ситуации на Донбассе "Спокойней не становится" – Пушилин о ситуации на Донбассе 2021-05-03T07:14 true PT1M52S

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обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, денис пушилин, минск, оон, украина, в мире