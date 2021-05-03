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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210503/nepal-1730987068.html
Россиян попросили покинуть Непал из-за прекращения авиаперелетов
Россиян попросили покинуть Непал из-за прекращения авиаперелетов
Непал с 6 мая приостанавливает международное авиасообщение на фоне резкого ухудшения эпидемиологической обстановки, в этой связи россиянам необходимо оперативно РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T12:53
2021-05-03T14:57
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
непал
в мире
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Непал с 6 мая приостанавливает международное авиасообщение на фоне резкого ухудшения эпидемиологической обстановки, в этой связи россиянам необходимо оперативно покинуть пределы страны, сообщает посольство России."В соответствии с решением правительства Непала с 3 мая текущего года полностью прекращаются авиаперелеты внутри страны. Шестого мая с 00 часов в Непале начинает действовать запрет и на международное сообщение. В связи с резко ухудшающейся эпидемиологической обстановкой и отсутствием свободных мест в непальских больницах и соответствующей материальной базы просим оперативно покинуть пределы страны", — говорится в сообщении российского посольства в Непале.Диппредставительство также рекомендует перенести поездку на более поздние сроки россиянам, которые планируют посетить Непал в ближайшее время.Россиянам, которые не могут покинуть Непал до прекращения авиасообщения, просят срочно связаться с посольством России, чтобы сообщить необходимые данные, включая местоположение.Ранее МИД России неоднократно призывал россиян взвешивать при планировании поездок на популярные зарубежные курорты риски заражения коронавирусом на общем неутешительном фоне ситуации в мире с COVID-19.
https://ria.ru/20210112/vaktsina-1592698223.html
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коронавирус covid-19, россия, непал, в мире

Россиян попросили покинуть Непал из-за прекращения авиаперелетов

12:53 03.05.2021 (обновлено: 14:57 03.05.2021)
 
© РИА Новости / Сунил Прадхан / Перейти в фотобанкМужчина в защитной маске едет на велосипеде по пустой улице в Катманду
Мужчина в защитной маске едет на велосипеде по пустой улице в Катманду - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Сунил Прадхан
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Непал с 6 мая приостанавливает международное авиасообщение на фоне резкого ухудшения эпидемиологической обстановки, в этой связи россиянам необходимо оперативно покинуть пределы страны, сообщает посольство России.
"В соответствии с решением правительства Непала с 3 мая текущего года полностью прекращаются авиаперелеты внутри страны. Шестого мая с 00 часов в Непале начинает действовать запрет и на международное сообщение. В связи с резко ухудшающейся эпидемиологической обстановкой и отсутствием свободных мест в непальских больницах и соответствующей материальной базы просим оперативно покинуть пределы страны", — говорится в сообщении российского посольства в Непале.
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Диппредставительство также рекомендует перенести поездку на более поздние сроки россиянам, которые планируют посетить Непал в ближайшее время.
Россиянам, которые не могут покинуть Непал до прекращения авиасообщения, просят срочно связаться с посольством России, чтобы сообщить необходимые данные, включая местоположение.
Ранее МИД России неоднократно призывал россиян взвешивать при планировании поездок на популярные зарубежные курорты риски заражения коронавирусом на общем неутешительном фоне ситуации в мире с COVID-19.
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