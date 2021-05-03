https://ria.ru/20210503/neft-1731018059.html

Цены на нефть выросли на фоне ослабления доллара

Цены на нефть выросли на фоне ослабления доллара

Мировые цены на нефть к вечеру понедельника перешли к росту и увеличиваются уже более чем на 1% благодаря ослаблению американской валюты, свидетельствуют данные РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T17:44

2021-05-03T17:44

2021-05-03T17:53

цены на нефть

brent

индия

сша

экономика

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть к вечеру понедельника перешли к росту и увеличиваются уже более чем на 1% благодаря ослаблению американской валюты, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 17.19 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 1,12%, до 67,51 доллара за баррель, стоимость июньских фьючерсов на WTI поднимается на 1,34%, до 64,43 доллара за баррель. Ранее днем нефть умеренно дешевела.Позитива нефтяным котировкам придает ослабление курса доллара к другим основным мировым валютам, в частности, к евро. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,35%, до 90,96 пункта. Как правило, курс американской валюты и нефтяные котировки движутся в противофазе: более дешевый доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными при их покупке в другой валюте.В целом же на рынке всё равно сохраняется неопределенность относительно перспектив глобального спроса на нефть. Так, в выходные суточный прирост числа выявленных инфицированных новым коронавирусом в Индии, одном из крупнейших мировых импортеров этого вида сырья, превысил 400 тысяч. Индия находится на втором месте по числу заболевших после США - 19,9 миллиона против 32 миллионов в Штатах.

https://ria.ru/20210430/neft-1729478265.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, brent, индия, сша, экономика