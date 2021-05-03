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Цены на нефть выросли на фоне ослабления доллара
Цены на нефть выросли на фоне ослабления доллара
Мировые цены на нефть к вечеру понедельника перешли к росту и увеличиваются уже более чем на 1% благодаря ослаблению американской валюты, свидетельствуют данные РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T17:44
2021-05-03T17:53
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть к вечеру понедельника перешли к росту и увеличиваются уже более чем на 1% благодаря ослаблению американской валюты, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 17.19 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 1,12%, до 67,51 доллара за баррель, стоимость июньских фьючерсов на WTI поднимается на 1,34%, до 64,43 доллара за баррель. Ранее днем нефть умеренно дешевела.Позитива нефтяным котировкам придает ослабление курса доллара к другим основным мировым валютам, в частности, к евро. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,35%, до 90,96 пункта. Как правило, курс американской валюты и нефтяные котировки движутся в противофазе: более дешевый доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными при их покупке в другой валюте.В целом же на рынке всё равно сохраняется неопределенность относительно перспектив глобального спроса на нефть. Так, в выходные суточный прирост числа выявленных инфицированных новым коронавирусом в Индии, одном из крупнейших мировых импортеров этого вида сырья, превысил 400 тысяч. Индия находится на втором месте по числу заболевших после США - 19,9 миллиона против 32 миллионов в Штатах.
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цены на нефть, brent, индия, сша, экономика

Цены на нефть выросли на фоне ослабления доллара

17:44 03.05.2021 (обновлено: 17:53 03.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка в Республике Татарстан
Нефтяная качалка в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть к вечеру понедельника перешли к росту и увеличиваются уже более чем на 1% благодаря ослаблению американской валюты, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.19 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 1,12%, до 67,51 доллара за баррель, стоимость июньских фьючерсов на WTI поднимается на 1,34%, до 64,43 доллара за баррель. Ранее днем нефть умеренно дешевела.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
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Запасы иссякли: нефти предсказали 74 доллара за баррель
Позитива нефтяным котировкам придает ослабление курса доллара к другим основным мировым валютам, в частности, к евро. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,35%, до 90,96 пункта. Как правило, курс американской валюты и нефтяные котировки движутся в противофазе: более дешевый доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными при их покупке в другой валюте.
В целом же на рынке всё равно сохраняется неопределенность относительно перспектив глобального спроса на нефть. Так, в выходные суточный прирост числа выявленных инфицированных новым коронавирусом в Индии, одном из крупнейших мировых импортеров этого вида сырья, превысил 400 тысяч. Индия находится на втором месте по числу заболевших после США - 19,9 миллиона против 32 миллионов в Штатах.
 
Цены на нефтьBrentИндияСШАЭкономика
 
 
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