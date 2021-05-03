https://ria.ru/20210503/natsisty-1731004880.html

"Плакать хочется". Украинцы высказались о марше в честь СС в Киеве

"Плакать хочется". Украинцы высказались о марше в честь СС в Киеве

Жители Киева рассказали, что думают о марше в честь дивизии СС "Галичина" в центре города. Их слова приводит "Страна". РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T15:40

2021-05-03T15:40

2021-05-03T17:36

россия

галичина (дивизия войск сс)

германия

израиль

украина

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Жители Киева рассказали, что думают о марше в честь дивизии СС "Галичина" в центре города. Их слова приводит "Страна".Мероприятие прошло 28 апреля, оно было немноголюдным, а чествование нацистского военизированного формирования вызвало общественный резонанс в украинской столице. На сообщения о марше негативно отреагировали правительства Германии и Израиля."Печально очень. Сугубо отрицательно. А чему здесь радоваться? Плакать нужно. Поддерживают такие марши не наши люди. Очевидно, это люди, у которых дедушки или прадедушки в СС "Галичина" служили. Возможно, они их и поддерживают. Или очень недальновидные люди какие-то, с узким интеллектом, с перевернутым мышлением. Как-то так. То есть нормальные люди вряд ли будут СС "Галичину" поддерживать и говорить, что это хорошо", — отметил участник опроса."Я возрастной человек, и я воспитывалась совершенно иначе. У меня пропал родственник. Мой отец все время говорил: его убили бандеровцы. Понимаете? И вообще, мне не нравятся выступления этих ребят — западенцев. Я не люблю это. Я не за Россию, но не люблю. Я за Украину, за Киев, за Ватутина (советский военачальник, освободивший город от нацистов. — Прим. ред.)", — заявила еще одна жительница столицы."Какой дивизии! Бандиты. Вот и все мое отношение. Они просто заслуживают того, что их надо судить. По всей строгости закона. Это даже не обсуждается! Это мерзавцы и бандиты. <…> Порядочные люди не могут таких людей героизировать!" — подчеркнула другая киевлянка."Негативно очень относимся. Тут смотря у кого какая идеология. Я не могу сказать, что я приверженец коммунистических идей, но мой дедушка стал инвалидом во время Второй мировой войны, защищая нашу родину от фашизма, от страшных расстрелов в Бабьем яре. Я понимаю, конечно, коммунистам тоже многими вещами гордиться нельзя. Но зачем ворошить такие политические моменты? Это уже большая ошибка, тем более в данной ситуации, когда наш президент хочет привлечь главу израильского государства как посредника переговоров с Россией, это может вызвать очередной международный конфликт и опять покажет Украину в негативном свете", — добавил другой участник опроса.Четырнадцатая пехотная дивизия СС "Галичина" — тактическое соединение войск СС нацистской Германии, которое набирали из украинских добровольцев. Формирование было почти полностью разгромлено Красной армией в середине 1944 года в боях под Бродами. Решением Нюрнбергского трибунала войска СС, в которые входила дивизия "Галичина", признаны преступной организацией.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210503/anglichane-1730957339.html

https://ria.ru/20210502/ukraina-1730928164.html

россия

германия

израиль

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россия, галичина (дивизия войск сс), германия, израиль, украина