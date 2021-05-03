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"Плакать хочется". Украинцы высказались о марше в честь СС в Киеве
"Плакать хочется". Украинцы высказались о марше в честь СС в Киеве
Жители Киева рассказали, что думают о марше в честь дивизии СС "Галичина" в центре города. Их слова приводит "Страна". РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T15:40
2021-05-03T17:36
россия
галичина (дивизия войск сс)
германия
израиль
украина
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Жители Киева рассказали, что думают о марше в честь дивизии СС "Галичина" в центре города. Их слова приводит "Страна".Мероприятие прошло 28 апреля, оно было немноголюдным, а чествование нацистского военизированного формирования вызвало общественный резонанс в украинской столице. На сообщения о марше негативно отреагировали правительства Германии и Израиля."Печально очень. Сугубо отрицательно. А чему здесь радоваться? Плакать нужно. Поддерживают такие марши не наши люди. Очевидно, это люди, у которых дедушки или прадедушки в СС "Галичина" служили. Возможно, они их и поддерживают. Или очень недальновидные люди какие-то, с узким интеллектом, с перевернутым мышлением. Как-то так. То есть нормальные люди вряд ли будут СС "Галичину" поддерживать и говорить, что это хорошо", — отметил участник опроса."Я возрастной человек, и я воспитывалась совершенно иначе. У меня пропал родственник. Мой отец все время говорил: его убили бандеровцы. Понимаете? И вообще, мне не нравятся выступления этих ребят — западенцев. Я не люблю это. Я не за Россию, но не люблю. Я за Украину, за Киев, за Ватутина (советский военачальник, освободивший город от нацистов. — Прим. ред.)", — заявила еще одна жительница столицы."Какой дивизии! Бандиты. Вот и все мое отношение. Они просто заслуживают того, что их надо судить. По всей строгости закона. Это даже не обсуждается! Это мерзавцы и бандиты. &lt;…&gt; Порядочные люди не могут таких людей героизировать!" — подчеркнула другая киевлянка."Негативно очень относимся. Тут смотря у кого какая идеология. Я не могу сказать, что я приверженец коммунистических идей, но мой дедушка стал инвалидом во время Второй мировой войны, защищая нашу родину от фашизма, от страшных расстрелов в Бабьем яре. Я понимаю, конечно, коммунистам тоже многими вещами гордиться нельзя. Но зачем ворошить такие политические моменты? Это уже большая ошибка, тем более в данной ситуации, когда наш президент хочет привлечь главу израильского государства как посредника переговоров с Россией, это может вызвать очередной международный конфликт и опять покажет Украину в негативном свете", — добавил другой участник опроса.Четырнадцатая пехотная дивизия СС "Галичина" — тактическое соединение войск СС нацистской Германии, которое набирали из украинских добровольцев. Формирование было почти полностью разгромлено Красной армией в середине 1944 года в боях под Бродами. Решением Нюрнбергского трибунала войска СС, в которые входила дивизия "Галичина", признаны преступной организацией.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210503/anglichane-1730957339.html
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россия, галичина (дивизия войск сс), германия, израиль, украина

"Плакать хочется". Украинцы высказались о марше в честь СС в Киеве

15:40 03.05.2021 (обновлено: 17:36 03.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкУчастники марша в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина"
Участники марша в честь годовщины создания дивизии СС Галичина - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Жители Киева рассказали, что думают о марше в честь дивизии СС "Галичина" в центре города. Их слова приводит "Страна".
Мероприятие прошло 28 апреля, оно было немноголюдным, а чествование нацистского военизированного формирования вызвало общественный резонанс в украинской столице. На сообщения о марше негативно отреагировали правительства Германии и Израиля.
"Печально очень. Сугубо отрицательно. А чему здесь радоваться? Плакать нужно. Поддерживают такие марши не наши люди. Очевидно, это люди, у которых дедушки или прадедушки в СС "Галичина" служили. Возможно, они их и поддерживают. Или очень недальновидные люди какие-то, с узким интеллектом, с перевернутым мышлением. Как-то так. То есть нормальные люди вряд ли будут СС "Галичину" поддерживать и говорить, что это хорошо", — отметил участник опроса.

"Мои бабушка и дедушка — участники ВОВ. Тогда у нас страна была одна — Советский Союз. Поэтому СС "Галичина" была с другой стороны баррикад", — сказал другой киевлянин.

"Я возрастной человек, и я воспитывалась совершенно иначе. У меня пропал родственник. Мой отец все время говорил: его убили бандеровцы. Понимаете? И вообще, мне не нравятся выступления этих ребят — западенцев. Я не люблю это. Я не за Россию, но не люблю. Я за Украину, за Киев, за Ватутина (советский военачальник, освободивший город от нацистов. — Прим. ред.)", — заявила еще одна жительница столицы.
"Какой дивизии! Бандиты. Вот и все мое отношение. Они просто заслуживают того, что их надо судить. По всей строгости закона. Это даже не обсуждается! Это мерзавцы и бандиты. <…> Порядочные люди не могут таких людей героизировать!" — подчеркнула другая киевлянка.
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"Негативно очень относимся. Тут смотря у кого какая идеология. Я не могу сказать, что я приверженец коммунистических идей, но мой дедушка стал инвалидом во время Второй мировой войны, защищая нашу родину от фашизма, от страшных расстрелов в Бабьем яре. Я понимаю, конечно, коммунистам тоже многими вещами гордиться нельзя. Но зачем ворошить такие политические моменты? Это уже большая ошибка, тем более в данной ситуации, когда наш президент хочет привлечь главу израильского государства как посредника переговоров с Россией, это может вызвать очередной международный конфликт и опять покажет Украину в негативном свете", — добавил другой участник опроса.
Четырнадцатая пехотная дивизия СС "Галичина" — тактическое соединение войск СС нацистской Германии, которое набирали из украинских добровольцев. Формирование было почти полностью разгромлено Красной армией в середине 1944 года в боях под Бродами. Решением Нюрнбергского трибунала войска СС, в которые входила дивизия "Галичина", признаны преступной организацией.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
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РоссияГаличина (дивизия войск СС)ГерманияИзраильУкраина
 
 
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