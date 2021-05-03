Глава Польши заявил, что на саммите НАТО обсудят вступление Украины
16:45 03.05.2021 (обновлено: 17:40 03.05.2021)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
ВАРШАВА, 3 мая — РИА Новости. На июньском саммите НАТО обсудят дорожную карту для вступления Украины в альянс, заявил президент Польши Анджей Дуда на совместном брифинге с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Как отметил Дуда, через неделю в Бухаресте на саммите так называемой Бухарестской девятки (Румыния, Болгария, Чехия, Венгрия, Словакия, Польша, Эстония, Латвия и Литва) участники будут говорить о проблемах безопасности. По его мнению, они коснутся и "очень-очень важных тем" Украины и Белоруссии.
"Во-вторых, мы говорили о приближающемся саммите всего Североатлантического союза, который через полтора месяца, в середине июня, состоится в Брюсселе, где эта тема с полной уверенностью тоже будет обсуждаться", — добавил Дуда.
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Он пояснил, что на саммите НАТО затронут "вопрос безопасности Украины как таковой, а в связи с тем — безопасности всей Центральной Европы". Кроме того, укажут Киеву путь, необходимый для членства в Североатлантическом альянсе, обсудят дорожную карту для этого. Как заявил Дуда, вступление в НАТО — это фундаментальная цель, за которую борется Украина.
Верховная рада в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса украинского государства. В июне 2016-го вступление в НАТО сделали целью внешней политики страны. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее подчеркивал, что для вступления в альянс Киеву потребуется достигнуть критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.