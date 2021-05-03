https://ria.ru/20210503/nato-1731011518.html

Глава Польши заявил, что на саммите НАТО обсудят вступление Украины

Глава Польши заявил, что на саммите НАТО обсудят вступление Украины

На июньском саммите НАТО обсудят дорожную карту для вступления Украины в альянс, заявил президент Польши Анджей Дуда на совместном брифинге с украинским... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T16:45

2021-05-03T16:45

2021-05-03T17:40

анджей дуда

владимир зеленский

эстония

латвия

белоруссия

нато

польша

украина

в мире

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ВАРШАВА, 3 мая — РИА Новости. На июньском саммите НАТО обсудят дорожную карту для вступления Украины в альянс, заявил президент Польши Анджей Дуда на совместном брифинге с украинским коллегой Владимиром Зеленским.В понедельник в Польше отмечают 230-летие первой конституции страны. На празднование в Варшаву прибыли президенты Украины, Литвы, Латвии и Эстонии.Как отметил Дуда, через неделю в Бухаресте на саммите так называемой Бухарестской девятки (Румыния, Болгария, Чехия, Венгрия, Словакия, Польша, Эстония, Латвия и Литва) участники будут говорить о проблемах безопасности. По его мнению, они коснутся и "очень-очень важных тем" Украины и Белоруссии."Во-вторых, мы говорили о приближающемся саммите всего Североатлантического союза, который через полтора месяца, в середине июня, состоится в Брюсселе, где эта тема с полной уверенностью тоже будет обсуждаться", — добавил Дуда.Он пояснил, что на саммите НАТО затронут "вопрос безопасности Украины как таковой, а в связи с тем — безопасности всей Центральной Европы". Кроме того, укажут Киеву путь, необходимый для членства в Североатлантическом альянсе, обсудят дорожную карту для этого. Как заявил Дуда, вступление в НАТО — это фундаментальная цель, за которую борется Украина.Верховная рада в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса украинского государства. В июне 2016-го вступление в НАТО сделали целью внешней политики страны. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее подчеркивал, что для вступления в альянс Киеву потребуется достигнуть критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20210417/ukraina-1728672090.html

https://ria.ru/20210423/ukraina-1729690053.html

эстония

латвия

белоруссия

польша

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анджей дуда, владимир зеленский, эстония, латвия, белоруссия, нато, польша, украина, в мире