https://ria.ru/20210503/myanma-1730986364.html

Этнические повстанцы в Мьянме сбили военный вертолет

Этнические повстанцы в Мьянме сбили военный вертолет

Этнические повстанцы из Качинской Армии Независимости (КАН) в штате Качин в Мьянме сбили вертолет военно-воздушных сил страны, сообщает в понедельник новостной... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T12:46

2021-05-03T12:46

2021-05-03T14:17

мьянма

в мире

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БАНГКОК, 3 мая - РИА Новости. Этнические повстанцы из Качинской Армии Независимости (КАН) в штате Качин в Мьянме сбили вертолет военно-воздушных сил страны, сообщает в понедельник новостной портал "Иравади" со ссылкой на командование этнической армии.Указывается, что вертолет, выполнявший бомбежку объектов КАН, был сбит в 10.30 (07.00 мск) попаданием в хвостовой ротор и совершил жесткую посадку около деревни Конгло в районе Момаук Качинского штата."Удар по вертолету отпугнул два истребителя ВВС Мьянмы, которые его сопровождали", - приводит издание слова представителя информационной службы КАН полковника Но Бу.По словам очевидцев, в районе деревни Конгло были слышны звуки боя, включая разрывы артиллерийских снарядов, говорится в сообщении.О судьбе экипажа вертолета армии Мьянмы портал ничего не сообщает. Какой именно вертолет был сбит повстанцами, также не сообщается. ВВС Мьянмы имеют на вооружении вертолеты производства России, США, Польши и Франции.Боестолкновения между КАН и регулярными войсками центрального правительства Мьянмы возобновились после длительного перерыва в феврале, после того, как военные отстранили от власти гражданское правительство Мьянмы. 25 марта бойцы КАН захватили стратегическую высоту на границе Мьянмы и Китая, гору Ало, на которой у мьянманских военных был расположен укрепленный пункт наблюдения. Затем, 29 апреля, КАН успешно провела артиллерийский обстрел местного аэропорта Бамо, который используется самолетами и вертолетами мьянманских вооруженных сил в качестве временной базы. Армия Мьянмы уже больше месяца предпринимает попытки вернуть себе потерянную позицию на горе Ало и применяет авиацию для бомбежки расположений частей и штабов КАН. В результате бомбежек более 5 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома, указывает портал.КАН, вооруженное формирование, которое насчитывает более 5 тысяч солдат и офицеров, удерживает часть территории штата Качин, примыкающую к китайской границе. Власть на этой территории, на которой находятся карьеры по добыче нефрита, принадлежит Качинской Организации Независимости, вооруженными силами которой и являются 6 армейских бригад, составляющих КАН.Качины – одно из крупнейших национальных меньшинств Мьянмы, проживающее также в китайской провинции Юннань и в северо-восточной Индии. Идеологи качинской независимости мечтают о создании отдельного государства качинов на всех их территориях проживания. Наиболее радикальные политические и военные лидеры качинов стремятся, в качестве первого шага к созданию такого государства, к отделению штата от Мьянмы, менее радикальные - к обретению широкой автономии от центрального правительства. Качины были одними из основных противников мьянманских вооруженных сил в гражданской войне, которая продолжалась в Мьянме с 1949 года до середины 1990-х годов.

https://ria.ru/20210426/myanma-1729963959.html

https://ria.ru/20210428/myanma-1730266390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мьянма, в мире