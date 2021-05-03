Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210503/myanma-1730986364.html
Этнические повстанцы в Мьянме сбили военный вертолет
Этнические повстанцы в Мьянме сбили военный вертолет
Этнические повстанцы из Качинской Армии Независимости (КАН) в штате Качин в Мьянме сбили вертолет военно-воздушных сил страны, сообщает в понедельник новостной... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T12:46
2021-05-03T14:17
мьянма
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730995700_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_1ab81ca437e6794e30b33e76b0a30b03.jpg
БАНГКОК, 3 мая - РИА Новости. Этнические повстанцы из Качинской Армии Независимости (КАН) в штате Качин в Мьянме сбили вертолет военно-воздушных сил страны, сообщает в понедельник новостной портал "Иравади" со ссылкой на командование этнической армии.Указывается, что вертолет, выполнявший бомбежку объектов КАН, был сбит в 10.30 (07.00 мск) попаданием в хвостовой ротор и совершил жесткую посадку около деревни Конгло в районе Момаук Качинского штата."Удар по вертолету отпугнул два истребителя ВВС Мьянмы, которые его сопровождали", - приводит издание слова представителя информационной службы КАН полковника Но Бу.По словам очевидцев, в районе деревни Конгло были слышны звуки боя, включая разрывы артиллерийских снарядов, говорится в сообщении.О судьбе экипажа вертолета армии Мьянмы портал ничего не сообщает. Какой именно вертолет был сбит повстанцами, также не сообщается. ВВС Мьянмы имеют на вооружении вертолеты производства России, США, Польши и Франции.Боестолкновения между КАН и регулярными войсками центрального правительства Мьянмы возобновились после длительного перерыва в феврале, после того, как военные отстранили от власти гражданское правительство Мьянмы. 25 марта бойцы КАН захватили стратегическую высоту на границе Мьянмы и Китая, гору Ало, на которой у мьянманских военных был расположен укрепленный пункт наблюдения. Затем, 29 апреля, КАН успешно провела артиллерийский обстрел местного аэропорта Бамо, который используется самолетами и вертолетами мьянманских вооруженных сил в качестве временной базы. Армия Мьянмы уже больше месяца предпринимает попытки вернуть себе потерянную позицию на горе Ало и применяет авиацию для бомбежки расположений частей и штабов КАН. В результате бомбежек более 5 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома, указывает портал.КАН, вооруженное формирование, которое насчитывает более 5 тысяч солдат и офицеров, удерживает часть территории штата Качин, примыкающую к китайской границе. Власть на этой территории, на которой находятся карьеры по добыче нефрита, принадлежит Качинской Организации Независимости, вооруженными силами которой и являются 6 армейских бригад, составляющих КАН.Качины – одно из крупнейших национальных меньшинств Мьянмы, проживающее также в китайской провинции Юннань и в северо-восточной Индии. Идеологи качинской независимости мечтают о создании отдельного государства качинов на всех их территориях проживания. Наиболее радикальные политические и военные лидеры качинов стремятся, в качестве первого шага к созданию такого государства, к отделению штата от Мьянмы, менее радикальные - к обретению широкой автономии от центрального правительства. Качины были одними из основных противников мьянманских вооруженных сил в гражданской войне, которая продолжалась в Мьянме с 1949 года до середины 1990-х годов.
https://ria.ru/20210426/myanma-1729963959.html
https://ria.ru/20210428/myanma-1730266390.html
мьянма
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730995700_344:0:3073:2047_1920x0_80_0_0_1360fa936f29e83e4e80e97b18e2ef84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мьянма, в мире

Этнические повстанцы в Мьянме сбили военный вертолет

12:46 03.05.2021 (обновлено: 14:17 03.05.2021)
 
© AFP 2021 / KachinwavesПротестующего с плакатом в поддержку Армии независимости Качина (KIA) и Организации независимости Качина (KIO) во время демонстрации против военного переворота в Хпаканте в штате Качин в Мьянме
Протестующего с плакатом в поддержку Армии независимости Качина (KIA) и Организации независимости Качина (KIO) во время демонстрации против военного переворота в Хпаканте в штате Качин в Мьянме - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© AFP 2021 / Kachinwaves
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 3 мая - РИА Новости. Этнические повстанцы из Качинской Армии Независимости (КАН) в штате Качин в Мьянме сбили вертолет военно-воздушных сил страны, сообщает в понедельник новостной портал "Иравади" со ссылкой на командование этнической армии.
Указывается, что вертолет, выполнявший бомбежку объектов КАН, был сбит в 10.30 (07.00 мск) попаданием в хвостовой ротор и совершил жесткую посадку около деревни Конгло в районе Момаук Качинского штата.
Участники акции протеста против военного переворота сжигают баррикады в Янгоне, Мьянма - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 12:47
В Кремле прокомментировали ситуацию в Мьянме
"Удар по вертолету отпугнул два истребителя ВВС Мьянмы, которые его сопровождали", - приводит издание слова представителя информационной службы КАН полковника Но Бу.
По словам очевидцев, в районе деревни Конгло были слышны звуки боя, включая разрывы артиллерийских снарядов, говорится в сообщении.
О судьбе экипажа вертолета армии Мьянмы портал ничего не сообщает. Какой именно вертолет был сбит повстанцами, также не сообщается. ВВС Мьянмы имеют на вооружении вертолеты производства России, США, Польши и Франции.
Боестолкновения между КАН и регулярными войсками центрального правительства Мьянмы возобновились после длительного перерыва в феврале, после того, как военные отстранили от власти гражданское правительство Мьянмы. 25 марта бойцы КАН захватили стратегическую высоту на границе Мьянмы и Китая, гору Ало, на которой у мьянманских военных был расположен укрепленный пункт наблюдения. Затем, 29 апреля, КАН успешно провела артиллерийский обстрел местного аэропорта Бамо, который используется самолетами и вертолетами мьянманских вооруженных сил в качестве временной базы. Армия Мьянмы уже больше месяца предпринимает попытки вернуть себе потерянную позицию на горе Ало и применяет авиацию для бомбежки расположений частей и штабов КАН. В результате бомбежек более 5 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома, указывает портал.
КАН, вооруженное формирование, которое насчитывает более 5 тысяч солдат и офицеров, удерживает часть территории штата Качин, примыкающую к китайской границе. Власть на этой территории, на которой находятся карьеры по добыче нефрита, принадлежит Качинской Организации Независимости, вооруженными силами которой и являются 6 армейских бригад, составляющих КАН.
Качины – одно из крупнейших национальных меньшинств Мьянмы, проживающее также в китайской провинции Юннань и в северо-восточной Индии. Идеологи качинской независимости мечтают о создании отдельного государства качинов на всех их территориях проживания. Наиболее радикальные политические и военные лидеры качинов стремятся, в качестве первого шага к созданию такого государства, к отделению штата от Мьянмы, менее радикальные - к обретению широкой автономии от центрального правительства. Качины были одними из основных противников мьянманских вооруженных сил в гражданской войне, которая продолжалась в Мьянме с 1949 года до середины 1990-х годов.
Протестующие против военного переворота с самодельными пневматическими винтовками в Янгоне, Мьянма - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
28 апреля, 10:48
Альтернативное правительство Мьянмы раскритиковало саммит АСЕАН
 
МьянмаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Суд обязал раскрыть имя истца, обвинившего Спейси в домогательствах
03:17Эксперт назвал вывод американских военных из Афганистана поражением США
03:11Источник: Кикина будет единственной женщиной в отряде космонавтов
02:57Украине предрекли потерю аграрного потенциала
02:27Главы МИД G7 обсудят на пленарном заседании взаимоотношения с Россией
02:19Эксперт спрогнозировал увеличение доли продаж электрокаров в России
02:17Юристы предупредили, как могут наказать за досрочное погашение кредита
02:11Врач-сомнолог объяснил, как правильно выспаться в майские праздники
02:05CNN: в США растет число задержаний нелегальных иммигрантов на границе
01:16Медик оценил опасность сна рядом со смартфоном
01:14Часть улиц в центре Москвы перекроют 4 мая из-за подготовки ко Дню Победы
01:05Шри-Ланка получила первую партию "Спутника V"
01:02NYT: FDA может одобрить вакцину Pfizer от COVID-19 для подростков
00:46Дипломат призвал Совбез ООН взглянуть в глаза очевидцам трагедии в Одессе
00:41Пушков резко ответил на слова главы МИД Великобритании о России
00:33Пользователи TikTok сообщают о сбоях в работе соцсети по всему миру
00:22Начинается голосование на конкурсе слоганов избирательной кампании в ГД
00:14Польша отменит значительную часть коронавирусных ограничений
23:57В Белоруссии не зарегистрировали партию — сторонницу интеграции с Россией
23:55Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой после 27 лет в браке
Лента новостейМолния