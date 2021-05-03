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Глава ДНР объяснил, почему в Донбассе нет миротворцев ООН
Глава ДНР объяснил, почему в Донбассе нет миротворцев ООН
Вопрос о миротворцах ООН на Украине сейчас не находится на повестке, компромисс с Киевом найти не удалось, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T03:12
2021-05-03T11:23
россия
обсе
луганская народная республика
донецкая народная республика
денис пушилин
владимир путин
минск
оон
в мире
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Вопрос о миротворцах ООН на Украине сейчас не находится на повестке, компромисс с Киевом найти не удалось, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.По его словам, "это могло быть действенным шагом к наступлению мира"."Мы тогда это обсудили, и Россия тогда подала соответствующую резолюцию в Совет Безопасности ООН, но по сей день она остается без ответа. Поэтому сейчас рассуждать о миротворцах не совсем, наверное, вовремя. И я не понимаю, где здесь можно находить компромисс, потому что Украина наверняка, когда поднимала вопрос о миротворцах, они видели повторение в отдельных балканских странах, где миротворцы ООН должны были бы помочь Украине зачистить Донбасс", - сказал Пушилин.Но это, по его словам, не устроит представителей Донбасса."Россия, понятное дело, этого не допустит. Но Украина видела это ровно таким образом. Когда они разобрались, что так не получится, они эту тему отпустили. Сейчас она не в повестке", - заключил глава ДНР.Киев не первый год заявляет о необходимости введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Читайте полный текст интервью с Денисом Пушилиным &gt;&gt;
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"Спокойней не становится" – Пушилин о ситуации на Донбассе
"Спокойней не становится" – Пушилин о ситуации на Донбассе
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россия, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир путин, минск, оон, в мире

Глава ДНР объяснил, почему в Донбассе нет миротворцев ООН

03:12 03.05.2021 (обновлено: 11:23 03.05.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на международном форуме "Единство русских: защита прав и свобод" в Донецке
Глава ДНР Денис Пушилин на международном форуме Единство русских: защита прав и свобод в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Вопрос о миротворцах ООН на Украине сейчас не находится на повестке, компромисс с Киевом найти не удалось, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Вообще этот вопрос давно не поднимался в повестке на переговорных площадках. Но а если вернуться к нашей той позиции, когда этот вопрос действительно был в повестке и Украина пыталась эту ситуацию поднимать и обсуждать на разных уровнях, то мы руководствуемся простыми установками, которые тогда мы еще выработали. Мы видим миротворцев ООН, назовем так, только в качестве людей, которые выполняют охранный функционал в адрес СММ ОБСЕ", - сказал Пушилин.

По его словам, "это могло быть действенным шагом к наступлению мира".
"Мы тогда это обсудили, и Россия тогда подала соответствующую резолюцию в Совет Безопасности ООН, но по сей день она остается без ответа. Поэтому сейчас рассуждать о миротворцах не совсем, наверное, вовремя. И я не понимаю, где здесь можно находить компромисс, потому что Украина наверняка, когда поднимала вопрос о миротворцах, они видели повторение в отдельных балканских странах, где миротворцы ООН должны были бы помочь Украине зачистить Донбасс", - сказал Пушилин.
Но это, по его словам, не устроит представителей Донбасса.
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"Россия, понятное дело, этого не допустит. Но Украина видела это ровно таким образом. Когда они разобрались, что так не получится, они эту тему отпустили. Сейчас она не в повестке", - заключил глава ДНР.
Киев не первый год заявляет о необходимости введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Читайте полный текст интервью с Денисом Пушилиным >>
 
РоссияОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВладимир ПутинМинскООНВ мире
 
 
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