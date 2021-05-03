Глава ДНР объяснил, почему в Донбассе нет миротворцев ООН
03:12 03.05.2021 (обновлено: 11:23 03.05.2021)
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на международном форуме "Единство русских: защита прав и свобод" в Донецке
ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Вопрос о миротворцах ООН на Украине сейчас не находится на повестке, компромисс с Киевом найти не удалось, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"Вообще этот вопрос давно не поднимался в повестке на переговорных площадках. Но а если вернуться к нашей той позиции, когда этот вопрос действительно был в повестке и Украина пыталась эту ситуацию поднимать и обсуждать на разных уровнях, то мы руководствуемся простыми установками, которые тогда мы еще выработали. Мы видим миротворцев ООН, назовем так, только в качестве людей, которые выполняют охранный функционал в адрес СММ ОБСЕ", - сказал Пушилин.
По его словам, "это могло быть действенным шагом к наступлению мира".
"Мы тогда это обсудили, и Россия тогда подала соответствующую резолюцию в Совет Безопасности ООН, но по сей день она остается без ответа. Поэтому сейчас рассуждать о миротворцах не совсем, наверное, вовремя. И я не понимаю, где здесь можно находить компромисс, потому что Украина наверняка, когда поднимала вопрос о миротворцах, они видели повторение в отдельных балканских странах, где миротворцы ООН должны были бы помочь Украине зачистить Донбасс", - сказал Пушилин.
Но это, по его словам, не устроит представителей Донбасса.
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"Россия, понятное дело, этого не допустит. Но Украина видела это ровно таким образом. Когда они разобрались, что так не получится, они эту тему отпустили. Сейчас она не в повестке", - заключил глава ДНР.
Киев не первый год заявляет о необходимости введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.