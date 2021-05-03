https://ria.ru/20210503/mirotvorets-1731043125.html

Съемочную группу фильма "Пункт пропуска" внесли в базу "Миротворца"

Съемочную группу фильма "Пункт пропуска" внесли в базу "Миротворца"

Российская съемочная группа фильма "Пункт пропуска" попала в базу украинского сайта "Миротворец" за работу в Крыму, сообщил РИА Новости автор сценария... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T23:29

2021-05-03T23:29

2021-05-03T23:29

россия

сайт "миротворец"

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Российская съемочная группа фильма "Пункт пропуска" попала в базу украинского сайта "Миротворец" за работу в Крыму, сообщил РИА Новости автор сценария кинокартины Иван Соловьев."Персональные данные съемочной группы занесены в базу "Миротворца". Расцениваю это как явное проявление слабости, неспособность к адекватному восприятию действительности. Глубоко убежден, что запрет художественных произведений, а также давление и запугивание деятелей культуры, сродни методам Третьего Рейха, когда тысячи книг сжигались на кострах только потому, что не вписывались в чью-то глубоко ограниченную "правду", замешанную на национализме и насилии", - сказал Соловьев.По его словам, в базу украинского сайта попали создатели фильма, в том числе, режиссер Вера Соколова и оператор-постановщик Леонид Рудкевич, народный артист России Эммануил Виторган, заслуженный артист России Михаил Калиничев, Борис Эстрин и молодые артисты.Фильм "Пункт пропуска" снят московской киностудией "Горизонт кино" в 2020 году. В его основу легла реальная история двух крымских военнослужащих Черноморского флота России, захваченных украинскими спецслужбами, - Максим Одинцов и Александр Баранов. На Украине их осудили на 13 и 14 лет лишения свободы, однако в результате обмена крымчане вернулись в Россию. В широкий прокат кинолента выйдет в мае этого года.

https://ria.ru/20210415/investor-1728399918.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210216/mirotvorets-1597758414.html

россия

украина

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россия, сайт "миротворец", украина