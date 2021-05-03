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Стало известно, сколько заработали российские миллиардеры с начала года
Стало известно, сколько заработали российские миллиардеры с начала года
Совокупное состояние миллиардеров из России за первые четыре месяца года выросло на 27,94 миллиарда долларов, больше всех обогатился основной владелец... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T12:58
2021-05-03T18:24
россия
татьяна бакальчук
wildberries
виктор вексельберг
металлоинвест
михаил фридман
новолипецкий металлургический комбинат
экономика
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Совокупное состояние миллиардеров из России за первые четыре месяца года выросло на 27,94 миллиарда долларов, больше всех обогатился основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, а единственной женщиной в списке стала основательница и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук — 16-е место и плюс 443 миллиона долларов, до 9,53 миллиарда, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 24 гражданина России.Самый значительный рост богатства с начала года зафиксирован у Мордашова, находящегося на третьей строчке рейтинга, — на 5,19 миллиарда долларов, до 28,2 миллиарда. Также заметно выросло состояние основного бенефициара НЛМК Владимира Лисина — на 4,57 миллиарда, до 28,4 миллиарда долларов.При этом снизилось состояние за период только у шестерых. Больше всех потерял Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") — 720 миллионов долларов, до 20,4 миллиарда. Потери также понесли бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко — минус 511 миллионов, до 17,6 миллиарда, и основатель компании "Альфа-групп" Михаил Фридман — минус 562 миллиона, до 13,9 миллиарда долларов.На первом месте находится один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин (рост на 2,06 миллиарда долларов, до 32,1 миллиарда). Следом после Лисина и Мордашова — совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, его капитал вырос на 3,18 миллиарда долларов, до 27,9 миллиарда. Пятое место сохранил Усманов.Шестое и седьмое места заняли совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов и Роман Абрамович (Evraz). Их богатство выросло на 1,89 миллиарда и 310 миллионов, до 19,2 миллиарда и 18,7 миллиарда долларов соответственно. На восьмом месте находится Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре", его состояние с начала года стало больше на 1,57 миллиарда, увеличившись до 18,2 миллиарда долларов. На девятом и десятом местах оказались Мельниченко и основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг (рост богатства на 844 миллиона, до 16,9 миллиарда долларов).
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россия, татьяна бакальчук, wildberries, виктор вексельберг, металлоинвест, михаил фридман, новолипецкий металлургический комбинат, экономика

Стало известно, сколько заработали российские миллиардеры с начала года

12:58 03.05.2021 (обновлено: 18:24 03.05.2021)
 
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© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Совокупное состояние миллиардеров из России за первые четыре месяца года выросло на 27,94 миллиарда долларов, больше всех обогатился основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, а единственной женщиной в списке стала основательница и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук — 16-е место и плюс 443 миллиона долларов, до 9,53 миллиарда, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 24 гражданина России.
Самый значительный рост богатства с начала года зафиксирован у Мордашова, находящегося на третьей строчке рейтинга, — на 5,19 миллиарда долларов, до 28,2 миллиарда. Также заметно выросло состояние основного бенефициара НЛМК Владимира Лисина — на 4,57 миллиарда, до 28,4 миллиарда долларов.
При этом снизилось состояние за период только у шестерых. Больше всех потерял Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") — 720 миллионов долларов, до 20,4 миллиарда. Потери также понесли бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко — минус 511 миллионов, до 17,6 миллиарда, и основатель компании "Альфа-групп" Михаил Фридман — минус 562 миллиона, до 13,9 миллиарда долларов.
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Шестое и седьмое места заняли совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов и Роман Абрамович (Evraz). Их богатство выросло на 1,89 миллиарда и 310 миллионов, до 19,2 миллиарда и 18,7 миллиарда долларов соответственно. На восьмом месте находится Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре", его состояние с начала года стало больше на 1,57 миллиарда, увеличившись до 18,2 миллиарда долларов. На девятом и десятом местах оказались Мельниченко и основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг (рост богатства на 844 миллиона, до 16,9 миллиарда долларов).
 
РоссияТатьяна БакальчукWildberriesВиктор ВексельбергМеталлоинвестМихаил ФридманНоволипецкий металлургический комбинатЭкономика
 
 
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