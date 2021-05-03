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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Умер актер из фильма "Весна на Заречной улице" Жан Мельников
Умер актер из фильма "Весна на Заречной улице" Жан Мельников
Украинский актер и режиссер Жан Мельников умер на 85-м году жизни, сообщил его сын Андрей. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T15:28
2021-05-03T15:28
культура
жан мельников
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Украинский актер и режиссер Жан Мельников умер на 85-м году жизни, сообщил его сын Андрей. Артист скончался вечером второго мая. О причине смерти не сообщается. Жан Мельников родился 27 июля 1936 года в Днепропетровске. С 1954 года служил в Днепропетровском русском драматическом театре — сначала актером, позднее режиссером и художественным руководителем. Среди его киноработ роли в фильмах "Весна на Заречной улице", "Вдали от Родины", "Восемнадцатилетие" и некоторых других. С 1977 года Мельников стал Народным артистом Украины, в 2007-м его наградили Орденом Дружбы — за большой вклад в укрепление российско-украинских культурных связей.
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жан мельников, россия, украина

Умер актер из фильма "Весна на Заречной улице" Жан Мельников

15:28 03.05.2021
 
© Depositphotos / Igor BulgarinАктер Жан Мельников на сцене Днепровского академического театра драмы и комедии
Актер Жан Мельников на сцене Днепровского академического театра драмы и комедии - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© Depositphotos / Igor Bulgarin
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Украинский актер и режиссер Жан Мельников умер на 85-м году жизни, сообщил его сын Андрей.

"Ты дал нам больше, чем мог, и продолжаешь делать это и сейчас!" — написал сын актера в фейсбуке.

Артист скончался вечером второго мая. О причине смерти не сообщается.
Жан Мельников родился 27 июля 1936 года в Днепропетровске. С 1954 года служил в Днепропетровском русском драматическом театре — сначала актером, позднее режиссером и художественным руководителем.
Среди его киноработ роли в фильмах "Весна на Заречной улице", "Вдали от Родины", "Восемнадцатилетие" и некоторых других. С 1977 года Мельников стал Народным артистом Украины, в 2007-м его наградили Орденом Дружбы — за большой вклад в укрепление российско-украинских культурных связей.
 
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