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Умер актер из фильма "Весна на Заречной улице" Жан Мельников

Умер актер из фильма "Весна на Заречной улице" Жан Мельников

Украинский актер и режиссер Жан Мельников умер на 85-м году жизни, сообщил его сын Андрей. РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T15:28

2021-05-03T15:28

2021-05-03T15:28

культура

жан мельников

россия

украина

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Украинский актер и режиссер Жан Мельников умер на 85-м году жизни, сообщил его сын Андрей. Артист скончался вечером второго мая. О причине смерти не сообщается. Жан Мельников родился 27 июля 1936 года в Днепропетровске. С 1954 года служил в Днепропетровском русском драматическом театре — сначала актером, позднее режиссером и художественным руководителем. Среди его киноработ роли в фильмах "Весна на Заречной улице", "Вдали от Родины", "Восемнадцатилетие" и некоторых других. С 1977 года Мельников стал Народным артистом Украины, в 2007-м его наградили Орденом Дружбы — за большой вклад в укрепление российско-украинских культурных связей.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жан мельников, россия, украина