https://ria.ru/20210503/may-1730499676.html

Упрямые и непредсказуемые: знаменитости, которые родились в мае

Упрямые и непредсказуемые: знаменитости, которые родились в мае

Астрологи и нумерологи уверены: личностные качества человека во многом зависят от того, в каком месяце он появился на свет. Достаточно много людей, рожденных в... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T16:46

2021-05-03T16:46

2021-05-03T16:52

ирина салтыкова

россия

лариса гузеева

астрология

владимир пресняков

данила козловский

меган фокс

кристина орбакайте

алла пугачева

шоубиз

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Астрологи и нумерологи уверены: личностные качества человека во многом зависят от того, в каком месяце он появился на свет. Достаточно много людей, рожденных в мае, добились больших успехов в кино и музыке. В материале РИА Новости эксперты рассказали, в чем их основные особенности.Майские не маются!Астропсихолог Юлия Терентьева утверждает, что рожденные в мае имеют "ярко выраженную индивидуальность", а от остальных их отличает "дружелюбие и трудолюбие". Далее, по ее словам, все зависит от того, когда родился человек, поскольку начало мая в астрологии — это знак Тельца, а после 20 числа — Близнецов. У каждого при этом разные правящие планеты.Тельцы: решительные и чувственныеПо словам астропсихолога, представители этого знака — целеустремленные, чувственные, решительные и полные энтузиазма люди, которые "ничего не бросают на полпути". Взять хотя бы Данилу Козловского (родился 3 мая). Он стал одним из самых востребованных актеров в российском кинематографе после роли мажора Макса в драме "Духless" (2012), когда ему не было и 30-ти. Секрет Данилы в том, что он буквально "вгрызается" в проекты, за которые берется, и доводит их до совершенства, будь то роли в кино или режиссерская работа.У Ирины Салтыковой (день рождения 5 мая) был трудный путь к успеху. Певица упорно пробивала себе дорогу к славе и зрителю, да еще и в непростые 1990-е. То пела в ресторанах, то продавала одежду с косметикой, привезенные из Европы. После развода с Виктором Салтыковым (в 1995 году) бизнес пришлось закрыть. Артистка оказалась в тяжелом положении, но не отчаялась. Салтыкова продала практически все, что имела, и вложилась в музыку, которую любила больше всего.Первое, что она сделала, — записала песню "Серые глаза", которая стала хитом и "визитной карточкой" исполнительницы. За ней последовали "Сокол ясный", "Да и нет" и другие композиции.Вскоре Ирину Салтыкову стали приглашать с концертами в столичные клубы, а через пару лет (в 1997 году) она уже давала большие сольники и активно гастролировала.Еще один яркий представитель знака Тельца — Меган Фокс (родилась 16 мая). И хотя после успеха блокбастера "Трансформеры" и триллера "Тело Дженнифер" голливудская актриса ушла в тень, в ее личной жизни кипят страсти.В прошлом году жгучая брюнетка оставила своего мужа — актера Брайана Остина Грина и ушла к рэперу Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер), который на три года моложе ее. Причем, сделала это уверенно и дерзко: практически сразу стала размещать в Instagram совместные снимки с новым бойфрендом и называть его ласковыми словами (например, "мой ангелок").В начале мая также родились: Генри Кавилл (5 мая), Федор Бондарчук (9 мая), Виктория Дайнеко (12 мая), Роберт Паттинсон (13 мая), Наталья Орейро (19 мая), Лера Кудрявцева (19 мая), Наталья Подольская (20 мая) и некоторые другие знаменитости. Близнецы: жизнелюбивые и подвижныеЭксперт отмечает, что из положительных качеств таким людям свойственны: умение находить общий язык со всеми, быстро реагировать на происходящее и хорошее чувство юмора.Актриса и ведущая передачи "Давай поженимся!" Лариса Гузеева (день рождения 23 мая). Смелая, красивая и обаятельная, она всегда может дать отпор любому и знает, как добиться желаемого.В юности у нее была череда бурных романов и неудачные браки. В отношениях со сценаристом Кахой Толордава у актрисы родился сын Георгий, но этот союз быстро распался.В 40 лет, в конце 1990-х, Лариса вышла замуж за ресторатора и давнего друга Игоря Бухарова. В этом браке родилась дочь Ольга, которую она нежно называет Лелей. Кристина Орбакайте (день рождения 25 мая) с детства была окружена творчеством и музыкой. Еще бы: ведь ее мама — примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева! Тем не менее, карьеру певица строила самостоятельно. Сначала занималась танцами, игрой на фортепиано, вокалом, а затем ушла в актерскую профессию. Жизнь Орбакайте — постоянное движение, причем, как творческое, так и личное.Как и у Ларисы Гузеевой, у Кристины Орбакайте тоже было несколько красивых романов, в том числе с музыкантом Владимиром Пресняковым-младшим и бизнесменом Русланом Байсаровым.На данный момент певица уже больше 16 лет счастлива в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. В этом союзе родилась дочь Клавдия, у Кристины также есть два сына от предыдущих отношений.Другие знаменитые Близнецы, рожденные в мае: Сергей Жуков (22 мая), Ксения Алферова (24 мая), Присцилла Пресли (24 мая), Киллиан Мерфи (25 мая), Хелена Бонем Картер (26 мая), Мария Миронова (28 мая), Никита Ефремов (30 мая) и некоторые другие известные личности.

https://ria.ru/20210308/naslednitsy-1599737611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина салтыкова, россия, лариса гузеева, астрология, владимир пресняков, данила козловский, меган фокс, кристина орбакайте, алла пугачева, шоу-бизнес, знаменитости, звезды