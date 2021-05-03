Упрямые и непредсказуемые: знаменитости, которые родились в мае

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Астрологи и нумерологи уверены: личностные качества человека во многом зависят от того, в каком месяце он появился на свет. Достаточно много людей, рожденных в мае, добились больших успехов в кино и музыке. В материале РИА Новости эксперты рассказали, в чем их основные особенности.Майские не маются!Астропсихолог Юлия Терентьева утверждает, что рожденные в мае имеют "ярко выраженную индивидуальность", а от остальных их отличает "дружелюбие и трудолюбие". Далее, по ее словам, все зависит от того, когда родился человек, поскольку начало мая в астрологии — это знак Тельца, а после 20 числа — Близнецов. У каждого при этом разные правящие планеты.Тельцы: решительные и чувственныеПо словам астропсихолога, представители этого знака — целеустремленные, чувственные, решительные и полные энтузиазма люди, которые "ничего не бросают на полпути". Взять хотя бы Данилу Козловского (родился 3 мая). Он стал одним из самых востребованных актеров в российском кинематографе после роли мажора Макса в драме "Духless" (2012), когда ему не было и 30-ти. Секрет Данилы в том, что он буквально "вгрызается" в проекты, за которые берется, и доводит их до совершенства, будь то роли в кино или режиссерская работа.У Ирины Салтыковой (день рождения 5 мая) был трудный путь к успеху. Певица упорно пробивала себе дорогу к славе и зрителю, да еще и в непростые 1990-е. То пела в ресторанах, то продавала одежду с косметикой, привезенные из Европы. После развода с Виктором Салтыковым (в 1995 году) бизнес пришлось закрыть. Артистка оказалась в тяжелом положении, но не отчаялась. Салтыкова продала практически все, что имела, и вложилась в музыку, которую любила больше всего.Первое, что она сделала, — записала песню "Серые глаза", которая стала хитом и "визитной карточкой" исполнительницы. За ней последовали "Сокол ясный", "Да и нет" и другие композиции.Вскоре Ирину Салтыкову стали приглашать с концертами в столичные клубы, а через пару лет (в 1997 году) она уже давала большие сольники и активно гастролировала.Еще один яркий представитель знака Тельца — Меган Фокс (родилась 16 мая). И хотя после успеха блокбастера "Трансформеры" и триллера "Тело Дженнифер" голливудская актриса ушла в тень, в ее личной жизни кипят страсти.В прошлом году жгучая брюнетка оставила своего мужа — актера Брайана Остина Грина и ушла к рэперу Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер), который на три года моложе ее. Причем, сделала это уверенно и дерзко: практически сразу стала размещать в Instagram совместные снимки с новым бойфрендом и называть его ласковыми словами (например, "мой ангелок").В начале мая также родились: Генри Кавилл (5 мая), Федор Бондарчук (9 мая), Виктория Дайнеко (12 мая), Роберт Паттинсон (13 мая), Наталья Орейро (19 мая), Лера Кудрявцева (19 мая), Наталья Подольская (20 мая) и некоторые другие знаменитости. Близнецы: жизнелюбивые и подвижныеЭксперт отмечает, что из положительных качеств таким людям свойственны: умение находить общий язык со всеми, быстро реагировать на происходящее и хорошее чувство юмора.Актриса и ведущая передачи "Давай поженимся!" Лариса Гузеева (день рождения 23 мая). Смелая, красивая и обаятельная, она всегда может дать отпор любому и знает, как добиться желаемого.В юности у нее была череда бурных романов и неудачные браки. В отношениях со сценаристом Кахой Толордава у актрисы родился сын Георгий, но этот союз быстро распался.В 40 лет, в конце 1990-х, Лариса вышла замуж за ресторатора и давнего друга Игоря Бухарова. В этом браке родилась дочь Ольга, которую она нежно называет Лелей. Кристина Орбакайте (день рождения 25 мая) с детства была окружена творчеством и музыкой. Еще бы: ведь ее мама — примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева! Тем не менее, карьеру певица строила самостоятельно. Сначала занималась танцами, игрой на фортепиано, вокалом, а затем ушла в актерскую профессию. Жизнь Орбакайте — постоянное движение, причем, как творческое, так и личное.Как и у Ларисы Гузеевой, у Кристины Орбакайте тоже было несколько красивых романов, в том числе с музыкантом Владимиром Пресняковым-младшим и бизнесменом Русланом Байсаровым.На данный момент певица уже больше 16 лет счастлива в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. В этом союзе родилась дочь Клавдия, у Кристины также есть два сына от предыдущих отношений.Другие знаменитые Близнецы, рожденные в мае: Сергей Жуков (22 мая), Ксения Алферова (24 мая), Присцилла Пресли (24 мая), Киллиан Мерфи (25 мая), Хелена Бонем Картер (26 мая), Мария Миронова (28 мая), Никита Ефремов (30 мая) и некоторые другие известные личности.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Астрологи и нумерологи уверены: личностные качества человека во многом зависят от того, в каком месяце он появился на свет. Достаточно много людей, рожденных в мае, добились больших успехов в кино и музыке. В материале РИА Новости эксперты рассказали, в чем их основные особенности.
Майские не маются!
Астропсихолог Юлия Терентьева утверждает, что рожденные в мае имеют "ярко выраженную индивидуальность", а от остальных их отличает "дружелюбие и трудолюбие".
Далее, по ее словам, все зависит от того, когда родился человек, поскольку начало мая в астрологии — это знак Тельца, а после 20 числа — Близнецов. У каждого при этом разные правящие планеты.
"У Тельцов — это Венера, которая символизирует любовь, у Близнецов – Меркурий, одна половина которого покрыта льдом, другая всегда раскалена. Поэтому Близнецы непредсказуемы и часто меняют свои решения", — объясняет Юлия Терентьева.
Тельцы: решительные и чувственные
По словам астропсихолога, представители этого знака — целеустремленные, чувственные, решительные и полные энтузиазма люди, которые "ничего не бросают на полпути".
Взять хотя бы Данилу Козловского (родился 3 мая). Он стал одним из самых востребованных актеров в российском кинематографе после роли мажора Макса в драме "Духless" (2012), когда ему не было и 30-ти. Секрет Данилы в том, что он буквально "вгрызается" в проекты, за которые берется, и доводит их до совершенства, будь то роли в кино или режиссерская работа.
У Ирины Салтыковой (день рождения 5 мая) был трудный путь к успеху. Певица упорно пробивала себе дорогу к славе и зрителю, да еще и в непростые 1990-е. То пела в ресторанах, то продавала одежду с косметикой, привезенные из Европы. После развода с Виктором Салтыковым (в 1995 году) бизнес пришлось закрыть. Артистка оказалась в тяжелом положении, но не отчаялась. Салтыкова продала практически все, что имела, и вложилась в музыку, которую любила больше всего.
Первое, что она сделала, — записала песню "Серые глаза", которая стала хитом и "визитной карточкой" исполнительницы. За ней последовали "Сокол ясный", "Да и нет" и другие композиции.
Вскоре Ирину Салтыкову стали приглашать с концертами в столичные клубы, а через пару лет (в 1997 году) она уже давала большие сольники и активно гастролировала.
Еще один яркий представитель знака Тельца — Меган Фокс (родилась 16 мая). И хотя после успеха блокбастера "Трансформеры" и триллера "Тело Дженнифер" голливудская актриса ушла в тень, в ее личной жизни кипят страсти.
Американская актриса Меган Фокс на международном фестивале Комик-Кон в Сан-Диего, США
В прошлом году жгучая брюнетка оставила своего мужа — актера Брайана Остина Грина и ушла к рэперу Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер), который на три года моложе ее. Причем, сделала это уверенно и дерзко: практически сразу стала размещать в Instagram совместные снимки с новым бойфрендом и называть его ласковыми словами (например, "мой ангелок").
В начале мая также родились: Генри Кавилл (5 мая), Федор Бондарчук (9 мая), Виктория Дайнеко (12 мая), Роберт Паттинсон (13 мая), Наталья Орейро (19 мая), Лера Кудрявцева (19 мая), Наталья Подольская (20 мая) и некоторые другие знаменитости.
Близнецы: жизнелюбивые и подвижные
"Этот жизнелюбивый, быстрый и легкий (как преддверие первого летнего месяца) знак — абсолютная противоположность Тельцу", — рассказывает астролог и автор блога в Instagram Елена Елистратова.
Эксперт отмечает, что из положительных качеств таким людям свойственны: умение находить общий язык со всеми, быстро реагировать на происходящее и хорошее чувство юмора.
Актриса и ведущая передачи "Давай поженимся!" Лариса Гузеева (день рождения 23 мая). Смелая, красивая и обаятельная, она всегда может дать отпор любому и знает, как добиться желаемого.
В юности у нее была череда бурных романов и неудачные браки. В отношениях со сценаристом Кахой Толордава у актрисы родился сын Георгий, но этот союз быстро распался.
В 40 лет, в конце 1990-х, Лариса вышла замуж за ресторатора и давнего друга Игоря Бухарова. В этом браке родилась дочь Ольга, которую она нежно называет Лелей.
"Знаете в чем мое счастье? Я всегда любила то, что имела, и мне всегда всего хватало. А если не хватало, я работала еще больше. Но так бывало редко. Я ленивая. Я много времени оставляю себе для любви", — призналась недавно Гузеева в своем Instagram.
Кристина Орбакайте (день рождения 25 мая) с детства была окружена творчеством и музыкой. Еще бы: ведь ее мама — примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева! Тем не менее, карьеру певица строила самостоятельно. Сначала занималась танцами, игрой на фортепиано, вокалом, а затем ушла в актерскую профессию. Жизнь Орбакайте — постоянное движение, причем, как творческое, так и личное.
Как и у Ларисы Гузеевой, у Кристины Орбакайте тоже было несколько красивых романов, в том числе с музыкантом Владимиром Пресняковым-младшим и бизнесменом Русланом Байсаровым.
На данный момент певица уже больше 16 лет счастлива в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. В этом союзе родилась дочь Клавдия, у Кристины также есть два сына от предыдущих отношений.
Другие знаменитые Близнецы, рожденные в мае: Сергей Жуков (22 мая), Ксения Алферова (24 мая), Присцилла Пресли (24 мая), Киллиан Мерфи (25 мая), Хелена Бонем Картер (26 мая), Мария Миронова (28 мая), Никита Ефремов (30 мая) и некоторые другие известные личности.
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