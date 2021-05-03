https://ria.ru/20210503/masalov-1731018483.html

Посольство России призвало вернуть Масалову почетное гражданство Берлина

Посольство России призвало вернуть Масалову почетное гражданство Берлина

Посольство России в ФРГ надеется, что героя Великой Отечественной войны, советского пехотинца Николая Масалова, спасшего немецкую девочку во время штурма... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T17:49

2021-05-03T17:49

2021-05-03T23:47

россия

сергей цивилев

великая отечественная война (1941-1945)

германия

берлин (город)

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БЕРЛИН, 3 мая — РИА Новости. Посольство России в ФРГ надеется, что героя Великой Отечественной войны, советского пехотинца Николая Масалова, спасшего немецкую девочку во время штурма Берлина в 1945 году, восстановят в звании почетного гражданина города."Мы исходим из этого, <...> несмотря на то что немецкая сторона в письме к руководству Кемеровской области сообщила, что повторный прием лиц, которые не были приняты в список почетных граждан немецкой столицы после воссоединения Германии в 1992 году, не предусмотрен", — заявили РИА Новости в пресс-службе посольства.Запрос о восстановлении в звании Масалова, чей подвиг увековечили в знаменитом монументе Воина-освободителя в берлинском Трептов-парке, в ФРГ направил Сергей Цивилев — губернатор Кузбасса, откуда был родом советский солдат. Как следует из ответа берлинских властей (есть в распоряжении РИА Новости), "мужественный поступок солдата Николая Масалова не подлежит сомнению", однако "возвращение имени Николая Масалова в список почетных граждан Берлина невозможно"."Мы надеемся, что можно будет говорить о так называемом временном исключении, поскольку у нас имеется позитивный прецедент с первым послевоенным комендантом Николаем Берзариным", — указали в посольстве.Как заявили РИА Новости в сенате Берлина, повторный прием лиц, которые были не приняты в список почетных граждан столицы в 1992-м, не предусмотрен. Ситуация в 1992 году была связана с тем, что В Западном и Восточном Берлине до воссоединения существовали два разных списка почетных граждан. После воссоединения Германии сенат Берлина принял решение с одобрения палаты представителей (берлинского парламента) включить ряд деятелей из "восточного" списка в "западный". Звания почетных граждан Берлина лишили 11 представителей Советской армии и советской военной администрации, в том числе Николая Масалова, Михаила Егорова и Мелитона Кантарию, маршалов Михаила Катукова, Ивана Конева, Василия Чуйкова.В дипмиссии указали, что деятельность Николая Берзарина на посту первого послевоенного коменданта Берлина вызвала "сердечную признательность и благодарность" у столичных жителей. Поэтому — хотя в 1992-м имя Берзарина было исключено из списка почетных граждан Берлина — в 2003 году сенат по предложению тогдашнего бургомистра Клауса Воверайта вернул ему это почетное звание."Колоссальная работа была проведена как со стороны посольства, так и со стороны мэрии Москвы, которая активно ходатайствовала об этом. Это звание Берзарину вернули с мотивировкой "за признание выдающихся заслуг перед Берлином". Прецедент с Берзариным доказывает, что возвращение звания Николаю Ивановичу Масалову вполне возможно и зависит от желания и политической воли властей Берлина", — заявили в посольстве.В дипмиссии рассказали, что попытка вернуть Масалову звание не первая: в 2020 году совместно с властями Кемеровской области дипломаты пробовали сделать это."Ответ берлинских властей был аналогичен нынешнему. Для нас эти аргументы сомнительны и не совсем приемлемы. Поэтому вопрос не закрыт, снимать тему с повестки дня мы не собираемся", — заключили в дипмиссии.Масалов — уроженец Кемеровской области, после войны он жил в поселке Тяжинский, похоронен на сельском кладбище. Тридцатого апреля 1945 года знаменщик 20-го гвардейского стрелкового полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии сержант Масалов принес знамя полка к Ландвер-каналу. Сам Масалов позже вспоминал: до начала штурма Берлина оставалось 50 минут, и в тишине он услышал плач маленькой немецкой девочки, звавшей маму. Он попросил разрешения спасти ребенка. Площадь перед мостом простреливалась, и он полз, прижимаясь к асфальту. Под мостом он увидел трехлетнюю девочку, сидевшую возле убитой матери. Солдаты прикрыли его, и он вынес ребенка. Сам Масалов был тогда ранен в ногу, но не сказал об этом и снова встал у знамени полка.Подвиг Масалова лег в основу сюжета монумента Воина-освободителя в Трептов-парке. Центральная скульптура в исполнении Евгения Вучетича — фигура советского воина: левой рукой солдат держит спасенную им немецкую девочку, прижимая ее к груди, правой сжимает меч. Под ногой у него разбитая немецкая свастика. Этот солдат стал символом освободительной миссии Советского Союза и победы над врагом. Также в честь подвига Масалова в Берлине на мосту Потсдамер Брюке через Ландвер-канал установлена медная памятная доска.

https://ria.ru/20210503/shestvie-1731006150.html

https://ria.ru/20210430/masalov-1730724242.html

https://ria.ru/20210430/dokumenty-1730597969.html

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россия, сергей цивилев, великая отечественная война (1941-1945), германия, берлин (город)