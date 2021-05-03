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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210503/manizha-1730959734.html
"Это стыдно": Агутин высказался о песне Манижи для Евровидения
"Это стыдно": Агутин высказался о песне Манижи для Евровидения
Музыкант Леонид Агутин в интервью на YouTube-канале "А поговорить?" раскритиковал песню "Russian Woman", с которой певица Манижа представит Россию на... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T05:30
2021-05-03T10:17
шоубиз
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
ирина шихман
россия
музыка
леонид агутин
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Музыкант Леонид Агутин в интервью на YouTube-канале "А поговорить?" раскритиковал песню "Russian Woman", с которой певица Манижа представит Россию на Евровидении.По его словам, с профессиональной точки зрения речь идет об "очень слабом произведении, которое стыдно выставлять на музыкальном конкурсе".Во время беседы журналистка Ирина Шихман напомнила артисту о проверке композиции Следственным комитетом. Ее собеседник возмутился такому решению.Агутин также отметил, что лично "не имеет ничего против" Манижи и считает ее харизматичной и интересной артисткой.Манижа Сангин представит Россию на Евровидении-2021, которое пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.
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manizha (манижа сангин), евровидение-2021, ирина шихман, россия, музыка, леонид агутин, роттердам

"Это стыдно": Агутин высказался о песне Манижи для Евровидения

05:30 03.05.2021 (обновлено: 10:17 03.05.2021)
 
© Eurovision Song ContestКадр видео Manizha - Russian Woman
Кадр видео Manizha - Russian Woman - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© Eurovision Song Contest
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Музыкант Леонид Агутин в интервью на YouTube-канале "А поговорить?" раскритиковал песню "Russian Woman", с которой певица Манижа представит Россию на Евровидении.
По его словам, с профессиональной точки зрения речь идет об "очень слабом произведении, которое стыдно выставлять на музыкальном конкурсе".
"Я считаю, что певица Манижа спела плохую песню. Для меня эта песня пустая, в ней не за что зацепиться, она просто сделана плохо", — рассказал Агутин.
Во время беседы журналистка Ирина Шихман напомнила артисту о проверке композиции Следственным комитетом. Ее собеседник возмутился такому решению.

"Это стыдно. Надо не певицу Манижу проверять — надо систему проверять, как она туда попала. Артист играет как может. <...> Надо было набрать хорошие песни. Пусть меня простит Первый канал — тут с ними надо разговаривать", — пояснил исполнитель.

Агутин также отметил, что лично "не имеет ничего против" Манижи и считает ее харизматичной и интересной артисткой.
Манижа Сангин представит Россию на Евровидении-2021, которое пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.
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ШоубизManizha (Манижа Сангин)Евровидение-2021Ирина ШихманРоссияМузыкаЛеонид АгутинРоттердам
 
 
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