https://ria.ru/20210503/manizha-1730959734.html

"Это стыдно": Агутин высказался о песне Манижи для Евровидения

"Это стыдно": Агутин высказался о песне Манижи для Евровидения

Музыкант Леонид Агутин в интервью на YouTube-канале "А поговорить?" раскритиковал песню "Russian Woman", с которой певица Манижа представит Россию на... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T05:30

2021-05-03T05:30

2021-05-03T10:17

шоубиз

manizha (манижа сангин)

евровидение-2021

ирина шихман

россия

музыка

леонид агутин

роттердам

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Музыкант Леонид Агутин в интервью на YouTube-канале "А поговорить?" раскритиковал песню "Russian Woman", с которой певица Манижа представит Россию на Евровидении.По его словам, с профессиональной точки зрения речь идет об "очень слабом произведении, которое стыдно выставлять на музыкальном конкурсе".Во время беседы журналистка Ирина Шихман напомнила артисту о проверке композиции Следственным комитетом. Ее собеседник возмутился такому решению.Агутин также отметил, что лично "не имеет ничего против" Манижи и считает ее харизматичной и интересной артисткой.Манижа Сангин представит Россию на Евровидении-2021, которое пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

https://ria.ru/20210411/manizha-1727748266.html

россия

роттердам

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manizha (манижа сангин), евровидение-2021, ирина шихман, россия, музыка, леонид агутин, роттердам