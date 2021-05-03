"Это стыдно": Агутин высказался о песне Манижи для Евровидения
05:30 03.05.2021 (обновлено: 10:17 03.05.2021)
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Музыкант Леонид Агутин в интервью на YouTube-канале "А поговорить?" раскритиковал песню "Russian Woman", с которой певица Манижа представит Россию на Евровидении.
По его словам, с профессиональной точки зрения речь идет об "очень слабом произведении, которое стыдно выставлять на музыкальном конкурсе".
"Я считаю, что певица Манижа спела плохую песню. Для меня эта песня пустая, в ней не за что зацепиться, она просто сделана плохо", — рассказал Агутин.
Во время беседы журналистка Ирина Шихман напомнила артисту о проверке композиции Следственным комитетом. Ее собеседник возмутился такому решению.
"Это стыдно. Надо не певицу Манижу проверять — надо систему проверять, как она туда попала. Артист играет как может. <...> Надо было набрать хорошие песни. Пусть меня простит Первый канал — тут с ними надо разговаривать", — пояснил исполнитель.
Агутин также отметил, что лично "не имеет ничего против" Манижи и считает ее харизматичной и интересной артисткой.
Манижа Сангин представит Россию на Евровидении-2021, которое пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.