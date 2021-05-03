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В Москве не будут обсуждать установку памятника на Лубянке
В Москве не будут обсуждать установку памятника на Лубянке
Обсуждения по памятнику на Лубянской площади в Москве не возобновятся, сообщил в понедельник глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T15:21
2021-05-03T15:21
иван iii
музеон
александр невский
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Обсуждения по памятнику на Лубянской площади в Москве не возобновятся, сообщил в понедельник глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.Ранее ряд писателей, блогеров и журналистов обратились к правительству Москвы с просьбой вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. Позже в комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю сообщили, что предложат москвичам выбрать памятник, который может появиться на Лубянской площади: помимо Дзержинского в список войдут, в частности, Александр Невский, Юрий Андропов и Иван III. Голосование по вопросу установки памятника началось 25 февраля на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. На следующий день, 26 февраля мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что считает правильным остановить голосование за выбор памятника на "Активном гражданине" и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас."Нет, не возобновятся", - сказал Немерюк в эфире YouTube-канала радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос, возобновятся ли обсуждения по поводу памятника на Лубянке.Памятник Дзержинскому появился на Лубянской площади в 1958 году. Он был демонтирован в августе 1991 года после провала госпереворота, организованного Государственным комитетом по чрезвычайному положению, в который входил в том числе председатель КГБ Владимир Крючков. Сейчас памятник можно увидеть в московском парке "Музеон" на Крымской набережной.
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иван iii, музеон, александр невский, феликс дзержинский, сергей собянин, москва, общество

В Москве не будут обсуждать установку памятника на Лубянке

15:21 03.05.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянской площади в Москве
Здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Обсуждения по памятнику на Лубянской площади в Москве не возобновятся, сообщил в понедельник глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Ранее ряд писателей, блогеров и журналистов обратились к правительству Москвы с просьбой вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. Позже в комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю сообщили, что предложат москвичам выбрать памятник, который может появиться на Лубянской площади: помимо Дзержинского в список войдут, в частности, Александр Невский, Юрий Андропов и Иван III. Голосование по вопросу установки памятника началось 25 февраля на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. На следующий день, 26 февраля мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что считает правильным остановить голосование за выбор памятника на "Активном гражданине" и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас.
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"Нет, не возобновятся", - сказал Немерюк в эфире YouTube-канала радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос, возобновятся ли обсуждения по поводу памятника на Лубянке.
Памятник Дзержинскому появился на Лубянской площади в 1958 году. Он был демонтирован в августе 1991 года после провала госпереворота, организованного Государственным комитетом по чрезвычайному положению, в который входил в том числе председатель КГБ Владимир Крючков. Сейчас памятник можно увидеть в московском парке "Музеон" на Крымской набережной.
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Иван IIIМузеонАлександр НевскийФеликс ДзержинскийСергей СобянинМоскваОбщество
 
 
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