В Москве не будут обсуждать установку памятника на Лубянке
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянской площади в Москве
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Обсуждения по памятнику на Лубянской площади в Москве не возобновятся, сообщил в понедельник глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Ранее ряд писателей, блогеров и журналистов обратились к правительству Москвы с просьбой вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. Позже в комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю сообщили, что предложат москвичам выбрать памятник, который может появиться на Лубянской площади: помимо Дзержинского в список войдут, в частности, Александр Невский, Юрий Андропов и Иван III. Голосование по вопросу установки памятника началось 25 февраля на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. На следующий день, 26 февраля мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что считает правильным остановить голосование за выбор памятника на "Активном гражданине" и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас.
"Нет, не возобновятся", - сказал Немерюк в эфире YouTube-канала радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос, возобновятся ли обсуждения по поводу памятника на Лубянке.
Памятник Дзержинскому появился на Лубянской площади в 1958 году. Он был демонтирован в августе 1991 года после провала госпереворота, организованного Государственным комитетом по чрезвычайному положению, в который входил в том числе председатель КГБ Владимир Крючков. Сейчас памятник можно увидеть в московском парке "Музеон" на Крымской набережной.