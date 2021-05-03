https://ria.ru/20210503/lavina-1731022505.html
В Бурятии пять туристов попали под снежную лавину
В Бурятии пять туристов попали под снежную лавину
Пять туристов оказались в районе схода лавины в Бурятии, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T18:47
2021-05-03T18:47
2021-05-03T18:49
республика бурятия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 3 мая - РИА Новости. Пять туристов оказались в районе схода лавины в Бурятии, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС."Сегодня вечером от оперативного дежурного ЕДДС Тункинского района в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о том, что на перевале Горелова вблизи н.п. Монды произошел сход снежной массы. В данном районе на маршруте находится не зарегистрированная туристская группа в количестве 5 человек", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что для оказания помощи к месту выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Для усиления группировки и проведения спасательных работ запланирован вылет борта Ми-8 для доставки спасателей из Никола Иркутской области и эвакуации пострадавших из труднодоступной местности.
https://ria.ru/20210418/lavina-1728776842.html
республика бурятия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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республика бурятия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)