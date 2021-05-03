https://ria.ru/20210503/lavina-1731022505.html

В Бурятии пять туристов попали под снежную лавину

В Бурятии пять туристов попали под снежную лавину

Пять туристов оказались в районе схода лавины в Бурятии, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС. РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T18:47

2021-05-03T18:47

2021-05-03T18:49

республика бурятия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155145/66/1551456624_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4bfcd452d73047bfc6f13ce42ff80fb5.jpg

КРАСНОЯРСК, 3 мая - РИА Новости. Пять туристов оказались в районе схода лавины в Бурятии, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС."Сегодня вечером от оперативного дежурного ЕДДС Тункинского района в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о том, что на перевале Горелова вблизи н.п. Монды произошел сход снежной массы. В данном районе на маршруте находится не зарегистрированная туристская группа в количестве 5 человек", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что для оказания помощи к месту выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Для усиления группировки и проведения спасательных работ запланирован вылет борта Ми-8 для доставки спасателей из Никола Иркутской области и эвакуации пострадавших из труднодоступной местности.

https://ria.ru/20210418/lavina-1728776842.html

республика бурятия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика бурятия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)