Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210503/lavina-1731022505.html
В Бурятии пять туристов попали под снежную лавину
В Бурятии пять туристов попали под снежную лавину
Пять туристов оказались в районе схода лавины в Бурятии, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T18:47
2021-05-03T18:49
республика бурятия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155145/66/1551456624_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4bfcd452d73047bfc6f13ce42ff80fb5.jpg
КРАСНОЯРСК, 3 мая - РИА Новости. Пять туристов оказались в районе схода лавины в Бурятии, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС."Сегодня вечером от оперативного дежурного ЕДДС Тункинского района в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о том, что на перевале Горелова вблизи н.п. Монды произошел сход снежной массы. В данном районе на маршруте находится не зарегистрированная туристская группа в количестве 5 человек", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что для оказания помощи к месту выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Для усиления группировки и проведения спасательных работ запланирован вылет борта Ми-8 для доставки спасателей из Никола Иркутской области и эвакуации пострадавших из труднодоступной местности.
https://ria.ru/20210418/lavina-1728776842.html
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155145/66/1551456624_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0e48219371d0a1f9d95819a297c24c00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика бурятия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

В Бурятии пять туристов попали под снежную лавину

18:47 03.05.2021 (обновлено: 18:49 03.05.2021)
 
CC0 / Simon / Последствия схода лавины
Последствия схода лавины - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
CC0 / Simon /
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 3 мая - РИА Новости. Пять туристов оказались в районе схода лавины в Бурятии, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.
"Сегодня вечером от оперативного дежурного ЕДДС Тункинского района в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о том, что на перевале Горелова вблизи н.п. Монды произошел сход снежной массы. В данном районе на маршруте находится не зарегистрированная туристская группа в количестве 5 человек", - говорится в сообщении.
Место схода лавины в Хибинах - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
18 апреля, 06:31
При сходе лавины на зимней автодороге "Яна" в Якутии погиб один человек
В ведомстве добавили, что для оказания помощи к месту выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Для усиления группировки и проведения спасательных работ запланирован вылет борта Ми-8 для доставки спасателей из Никола Иркутской области и эвакуации пострадавших из труднодоступной местности.
 
Республика БурятияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Суд обязал раскрыть имя истца, обвинившего Спейси в домогательствах
03:17Эксперт назвал вывод американских военных из Афганистана поражением США
03:11Источник: Кикина будет единственной женщиной в отряде космонавтов
02:57Украине предрекли потерю аграрного потенциала
02:27Главы МИД G7 обсудят на пленарном заседании взаимоотношения с Россией
02:19Эксперт спрогнозировал увеличение доли продаж электрокаров в России
02:17Юристы предупредили, как могут наказать за досрочное погашение кредита
02:11Врач-сомнолог объяснил, как правильно выспаться в майские праздники
02:05CNN: в США растет число задержаний нелегальных иммигрантов на границе
01:16Медик оценил опасность сна рядом со смартфоном
01:14Часть улиц в центре Москвы перекроют 4 мая из-за подготовки ко Дню Победы
01:05Шри-Ланка получила первую партию "Спутника V"
01:02NYT: FDA может одобрить вакцину Pfizer от COVID-19 для подростков
00:46Дипломат призвал Совбез ООН взглянуть в глаза очевидцам трагедии в Одессе
00:41Пушков резко ответил на слова главы МИД Великобритании о России
00:33Пользователи TikTok сообщают о сбоях в работе соцсети по всему миру
00:22Начинается голосование на конкурсе слоганов избирательной кампании в ГД
00:14Польша отменит значительную часть коронавирусных ограничений
23:57В Белоруссии не зарегистрировали партию — сторонницу интеграции с Россией
23:55Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой после 27 лет в браке
Лента новостейМолния