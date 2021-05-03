https://ria.ru/20210503/koronavirus-1730978281.html
В России за сутки выявили 8489 новых случаев COVID-19
В России за сутки выявили 8489 новых случаев COVID-19
Число выявленных случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 8 489, до 4 831 744, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T11:02
2021-05-03T11:02
2021-05-03T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 8 489, до 4 831 744, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 8 489 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 1173 (13,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 831 744 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,18%.
https://ria.ru/20210502/vaktsinatsiya-1730901375.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество