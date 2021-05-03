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В Москве планируют усилить контроль за ношением масок и перчаток
В Москве планируют усилить контроль за ношением масок и перчаток
Контроль за соблюдением масок и перчаток в Москве планируется усилить, сообщил в понедельник глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T13:24
2021-05-03T13:56
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Контроль за соблюдением масок и перчаток в Москве планируется усилить, сообщил в понедельник глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк."Да, будет", - сказал Немерюк в эфире YouTube-канала радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос, планируется ли усилить контроль за ношением масок и перчаток.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве планируют усилить контроль за ношением масок и перчаток

13:24 03.05.2021 (обновлено: 13:56 03.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредставители правоохранительных органов в защитных масках на станции в московском метрополитене
Представители правоохранительных органов в защитных масках на станции в московском метрополитене - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Контроль за соблюдением масок и перчаток в Москве планируется усилить, сообщил в понедельник глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Да, будет", - сказал Немерюк в эфире YouTube-канала радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос, планируется ли усилить контроль за ношением масок и перчаток.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
 
 
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