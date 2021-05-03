https://ria.ru/20210503/kontrol-1730989761.html

В Москве планируют усилить контроль за ношением масок и перчаток

В Москве планируют усилить контроль за ношением масок и перчаток

Контроль за соблюдением масок и перчаток в Москве планируется усилить, сообщил в понедельник глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T13:24

2021-05-03T13:24

2021-05-03T13:56

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Контроль за соблюдением масок и перчаток в Москве планируется усилить, сообщил в понедельник глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк."Да, будет", - сказал Немерюк в эфире YouTube-канала радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос, планируется ли усилить контроль за ношением масок и перчаток.

https://ria.ru/20210501/koronavirus-1730795427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество