https://ria.ru/20210503/kontrol-1730989761.html
В Москве планируют усилить контроль за ношением масок и перчаток
В Москве планируют усилить контроль за ношением масок и перчаток
Контроль за соблюдением масок и перчаток в Москве планируется усилить, сообщил в понедельник глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T13:24
2021-05-03T13:24
2021-05-03T13:56
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Контроль за соблюдением масок и перчаток в Москве планируется усилить, сообщил в понедельник глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк."Да, будет", - сказал Немерюк в эфире YouTube-канала радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос, планируется ли усилить контроль за ношением масок и перчаток.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество