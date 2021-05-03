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Блинкен заявил, что внешняя политика Китая становится агрессивнее
Блинкен заявил, что внешняя политика Китая становится агрессивнее
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военная конфронтация противоречит интересам как Китая, так и США. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T04:09
2021-05-03T04:09
россия
вашингтон
майк помпео
энтони блинкен
аль-каида
мид кнр
китай
сирия
оон
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военная конфронтация противоречит интересам как Китая, так и США.Он отметил, что Китай - страна, которая располагает военным, экономическим и дипломатическим потенциалом, чтобы "бросить вызов порядку", который США активно поддерживают и защищают. Блинкен добавил, что цель США "не сдерживать Китай", а "поддерживать установленный порядок", которому КНР "намерена бросить вызов"."Я думаю, что в течение последних нескольких лет мы могли наблюдать то, что Китай стал вести более репрессивную политику внутри страны, а его внешняя политика стала более агрессивной. Это факт", - отметил госсекретарь.В ходе интервью также была затронута тема нарушений прав человека со стороны КНР. По словам Блинкена, США считают действия китайских властей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая "геноцидом" уйгуров."Мы ясно дали понять, что ситуация в Синьцзяне для нас выглядит как геноцид против уйгуров. Более миллиона человек были отправлены в концлагеря, исправительно-трудовые лагеря и лагеря для интернированных. Пекин говорит, что в этом райне существует террористическая угроза, но мы ее не видим", - заявил он.На территории Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) в КНР, по данным китайских властей, действует террористическая организация "Восточный Туркестан", которую Пекин обвиняет в связях с международными террористическими организациями, в частности "Аль-Каидой"*. Как сообщалось в СМИ, "Восточный Туркестан" вербует местных жителей и отправляет их в лагеря подготовки экстремистов в Сирии и Ираке.Бывший госсекретарь США Майк Помпео указом, который был опубликован 4 ноября 2020 года, исключил движение из списка террористических организаций. Китай в этой связи выразил решительный протест.В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до одного миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. МИД Китая заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Китайские власти утверждают, что связанные с Синьцзяном проблемы - это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблемы касаются вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210416/kitay-1728432290.html
https://ria.ru/20210428/konkurent-1730201430.html
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россия, вашингтон, майк помпео, энтони блинкен, аль-каида, мид кнр, китай, сирия, оон, сша, в мире

Блинкен заявил, что внешняя политика Китая становится агрессивнее

04:09 03.05.2021
 
© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolГосударственный секретарь США Энтони Блинкен рассказывает об изменении климата в Фонде Чесапикского залива в Аннаполисе, штат Мэриленд, в понедельник, 19 апреля 2021 года
Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказывает об изменении климата в Фонде Чесапикского залива в Аннаполисе, штат Мэриленд, в понедельник, 19 апреля 2021 года - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военная конфронтация противоречит интересам как Китая, так и США.

"Я думаю, что это (военная конфронтация) глубоко противоречит интересам как Китая, так и Соединенных Штатов - не просто достичь этой точки, но даже двигаться в этом направлении", - заявил госсекретарь США в интервью телеканалу CBS.

Он отметил, что Китай - страна, которая располагает военным, экономическим и дипломатическим потенциалом, чтобы "бросить вызов порядку", который США активно поддерживают и защищают. Блинкен добавил, что цель США "не сдерживать Китай", а "поддерживать установленный порядок", которому КНР "намерена бросить вызов".
"Я думаю, что в течение последних нескольких лет мы могли наблюдать то, что Китай стал вести более репрессивную политику внутри страны, а его внешняя политика стала более агрессивной. Это факт", - отметил госсекретарь.
В ходе интервью также была затронута тема нарушений прав человека со стороны КНР. По словам Блинкена, США считают действия китайских властей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая "геноцидом" уйгуров.
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"Мы ясно дали понять, что ситуация в Синьцзяне для нас выглядит как геноцид против уйгуров. Более миллиона человек были отправлены в концлагеря, исправительно-трудовые лагеря и лагеря для интернированных. Пекин говорит, что в этом райне существует террористическая угроза, но мы ее не видим", - заявил он.
На территории Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) в КНР, по данным китайских властей, действует террористическая организация "Восточный Туркестан", которую Пекин обвиняет в связях с международными террористическими организациями, в частности "Аль-Каидой"*. Как сообщалось в СМИ, "Восточный Туркестан" вербует местных жителей и отправляет их в лагеря подготовки экстремистов в Сирии и Ираке.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео указом, который был опубликован 4 ноября 2020 года, исключил движение из списка террористических организаций. Китай в этой связи выразил решительный протест.
В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до одного миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. МИД Китая заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Китайские власти утверждают, что связанные с Синьцзяном проблемы - это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблемы касаются вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Капитолий - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
28 апреля, 08:00
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