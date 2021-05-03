https://ria.ru/20210503/kleschi-1730958278.html

Врачи рассказали, как защитить детей и питомцев от укуса клеща

Врачи рассказали, как защитить детей и питомцев от укуса клеща

Детей и животных необходимо обработать специальными средствами от насекомых перед походом в лес, а также надевать одежду на детей и взрослых так, чтобы клещ не... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T03:28

2021-05-03T03:28

2021-05-03T07:01

алексей ртищев

клещ

россия

здоровье

москва

московская область (подмосковье)

общество

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Россиянам рассказали, как спастись от укуса клеща

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Детей и животных необходимо обработать специальными средствами от насекомых перед походом в лес, а также надевать одежду на детей и взрослых так, чтобы клещ не смог пробраться к коже, а после похода в лес надо осматривать всю компанию на предмет клещей, рассказали опрошенные РИА Новости врачи.По словам врача-инфекциониста Морозовской детской больницы Алексея Ртищева, на территории России встречается несколько инфекционных заболеваний, которые могут переносить иксодовые клещи. Наиболее распространенные – клещевой боррелиоз, который также называют болезнью Лайма, и клещевой вирусный энцефалит. При этом ведущее место занимает боррелиоз.Клещевой вирусный энцефалит встречается не во всех регионах России, например, Москва в перечень опасных территорий не входит, а в Московской области эндемичными территориями являются Талдомский и Дмитровский районы.Врач отмечает, что для формирования иммунитета при первичной вакцинации должно пройти не менее двух недель после введения второй дозы, поэтому тем, кто планирует такой визит в конце весны, вакцинацию необходимо начинать уже сейчас. При этом специфической профилактики от болезни Лайма не существует."Существует неспецифическая профилактика от укуса клеща. Перед походом в лес и на природу используйте репелленты – эти средства отпугивают клещей. Надевайте одежду светлых тонов, которая прикрывает открытые участки тела, брюки заправляйте в носки или обувь, обязательно надевайте головной убор. Не забывайте про домашних питомцев, их тоже необходимо обрабатывать специальными средствами. И после прогулки осматривать людей и питомцев на наличие клещей, чтобы вовремя их удалить", — отмечает заведующий приемным отделением, врач-инфекционист ИКБ №2 Москвы Наталья Прохорова.Ртищев уточняет, что наиболее оптимальные репелленты – те, в состав которых входит вещество диэтилтолуамид (ДЭТА)."Детям младше 8-10 лет нежелательно распылять репеллент самостоятельно. Репеллент следует сначала наносить себе на руки, а затем втирать ребенку. Область рта, нос, уши и кисти рук у ребенка, одежда - не обрабатываются", — отмечает он.Прохорова дополняет, что если клещ все-таки укусил в неблагополучном по энцефалиту районе и нет прививки, в течение 96 часов после присасывания клеща надо ввести иммуноглобулин против клещевого энцефалита.

https://ria.ru/20210411/kleschi-1727743632.html

https://ria.ru/20210430/kleschi-1730604334.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей ртищев, клещ, россия, здоровье, москва, московская область (подмосковье), общество