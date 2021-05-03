https://ria.ru/20210503/kleschi-1730958278.html
Врачи рассказали, как защитить детей и питомцев от укуса клеща
Врачи рассказали, как защитить детей и питомцев от укуса клеща
Детей и животных необходимо обработать специальными средствами от насекомых перед походом в лес, а также надевать одежду на детей и взрослых так, чтобы клещ не... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T03:28
2021-05-03T03:28
2021-05-03T07:01
алексей ртищев
клещ
россия
здоровье
москва
московская область (подмосковье)
общество
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Россиянам рассказали, как спастись от укуса клеща
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Детей и животных необходимо обработать специальными средствами от насекомых перед походом в лес, а также надевать одежду на детей и взрослых так, чтобы клещ не смог пробраться к коже, а после похода в лес надо осматривать всю компанию на предмет клещей, рассказали опрошенные РИА Новости врачи.По словам врача-инфекциониста Морозовской детской больницы Алексея Ртищева, на территории России встречается несколько инфекционных заболеваний, которые могут переносить иксодовые клещи. Наиболее распространенные – клещевой боррелиоз, который также называют болезнью Лайма, и клещевой вирусный энцефалит. При этом ведущее место занимает боррелиоз.Клещевой вирусный энцефалит встречается не во всех регионах России, например, Москва в перечень опасных территорий не входит, а в Московской области эндемичными территориями являются Талдомский и Дмитровский районы.Врач отмечает, что для формирования иммунитета при первичной вакцинации должно пройти не менее двух недель после введения второй дозы, поэтому тем, кто планирует такой визит в конце весны, вакцинацию необходимо начинать уже сейчас. При этом специфической профилактики от болезни Лайма не существует."Существует неспецифическая профилактика от укуса клеща. Перед походом в лес и на природу используйте репелленты – эти средства отпугивают клещей. Надевайте одежду светлых тонов, которая прикрывает открытые участки тела, брюки заправляйте в носки или обувь, обязательно надевайте головной убор. Не забывайте про домашних питомцев, их тоже необходимо обрабатывать специальными средствами. И после прогулки осматривать людей и питомцев на наличие клещей, чтобы вовремя их удалить", — отмечает заведующий приемным отделением, врач-инфекционист ИКБ №2 Москвы Наталья Прохорова.Ртищев уточняет, что наиболее оптимальные репелленты – те, в состав которых входит вещество диэтилтолуамид (ДЭТА)."Детям младше 8-10 лет нежелательно распылять репеллент самостоятельно. Репеллент следует сначала наносить себе на руки, а затем втирать ребенку. Область рта, нос, уши и кисти рук у ребенка, одежда - не обрабатываются", — отмечает он.Прохорова дополняет, что если клещ все-таки укусил в неблагополучном по энцефалиту районе и нет прививки, в течение 96 часов после присасывания клеща надо ввести иммуноглобулин против клещевого энцефалита.
https://ria.ru/20210411/kleschi-1727743632.html
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алексей ртищев, клещ, россия, здоровье, москва, московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Детей и животных необходимо обработать специальными средствами от насекомых перед походом в лес, а также надевать одежду на детей и взрослых так, чтобы клещ не смог пробраться к коже, а после похода в лес надо осматривать всю компанию на предмет клещей, рассказали опрошенные РИА Новости врачи.
По словам врача-инфекциониста Морозовской детской больницы Алексея Ртищева
, на территории России
встречается несколько инфекционных заболеваний, которые могут переносить иксодовые клещи. Наиболее распространенные – клещевой боррелиоз, который также называют болезнью Лайма, и клещевой вирусный энцефалит. При этом ведущее место занимает боррелиоз.
Клещевой вирусный энцефалит встречается не во всех регионах России, например, Москва
в перечень опасных территорий не входит, а в Московской области
эндемичными территориями являются Талдомский и Дмитровский районы
.
"Предупредить развитие клещевого энцефалита можно с помощью вакцины. Препараты, которые используются и у нас, и в мире, безопасны, это инактивированные или так называемые "убитые" вакцины. Вакцинация рекомендуется всем детям старше года, проживающим в эндемичных территориях или выезжающим туда на летний отдых. Для создания первоначального иммунитета вводится две дозы с интервалом один-три месяца. Возможна ускоренная схема, при которой вторая доза вводится через 14 дней. Перед следующим сезоном вводится третья доза, а в дальнейшем ревакцинация проводится один раз в три года", — рассказывает Ртищев.
Врач отмечает, что для формирования иммунитета при первичной вакцинации должно пройти не менее двух недель после введения второй дозы, поэтому тем, кто планирует такой визит в конце весны, вакцинацию необходимо начинать уже сейчас. При этом специфической профилактики от болезни Лайма не существует.
"Существует неспецифическая профилактика от укуса клеща. Перед походом в лес и на природу используйте репелленты – эти средства отпугивают клещей. Надевайте одежду светлых тонов, которая прикрывает открытые участки тела, брюки заправляйте в носки или обувь, обязательно надевайте головной убор. Не забывайте про домашних питомцев, их тоже необходимо обрабатывать специальными средствами. И после прогулки осматривать людей и питомцев на наличие клещей, чтобы вовремя их удалить", — отмечает заведующий приемным отделением, врач-инфекционист ИКБ №2 Москвы Наталья Прохорова.
Ртищев уточняет, что наиболее оптимальные репелленты – те, в состав которых входит вещество диэтилтолуамид (ДЭТА).
"Детям младше 8-10 лет нежелательно распылять репеллент самостоятельно. Репеллент следует сначала наносить себе на руки, а затем втирать ребенку. Область рта, нос, уши и кисти рук у ребенка, одежда - не обрабатываются", — отмечает он.
Прохорова дополняет, что если клещ все-таки укусил в неблагополучном по энцефалиту районе и нет прививки, в течение 96 часов после присасывания клеща надо ввести иммуноглобулин против клещевого энцефалита.