https://ria.ru/20210503/kirgiziya-1731035043.html
В Киргизии назвали действия таджикских военных на границе вторжением
В Киргизии назвали действия таджикских военных на границе вторжением
Генпрокуратура Киргизии охарактеризовала действия таджикских военных во время конфликта на границе как военное вторжение с целью захвата территории, сообщили... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T21:35
2021-05-03T21:35
2021-05-03T22:06
генеральная прокуратура рф
таджикистан
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 3 мая - РИА Новости. Генпрокуратура Киргизии охарактеризовала действия таджикских военных во время конфликта на границе как военное вторжение с целью захвата территории, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного органа."Применение наступательного тяжелого вооружения вдали от мест постоянной дислокации свидетельствует о том, что данное военное вторжение было заранее спланировано и организовано с целью захвата суверенной территории Кыргызстана", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, "в спровоцированных таджикской стороной боевых действиях участвовали регулярные войска, вооруженные наемники и другие бандформирования"."Указанные вооруженные формирования целенаправленно атаковали безоружное мирное население Кыргызской Республики. В связи с чем, с кыргызской стороны принимались меры по эвакуации мирного населения из отдельных населенных пунктов Лейлекского и Баткенского района, после чего военнослужащими и бандформированиями республики Таджикистан началось мародерство имущества местного населения, с угоном домашнего скота, автомобилей на территорию Таджикистана", - отметили в ведомстве. Генпрокуратура также обвинила Таджикистан в поджоге домов и разграблении инфраструктуры.По версии генпрокуратуры, "военнослужащими Таджикистана и многочисленными группами бандформирований целенаправленно применялось фугасно-осколочное и ракетное вооружение в отношении мирного населения и гражданских объектов, а также автомобилей скорой помощи, перевозивших раненых, что свидетельствует о жестокой агрессии и нарушении гуманитарных, международных норм со стороны республики Таджикистан, вопреки принятым односторонним и многосторонним международным соглашениям, Женевских конвенций"."При этом военнослужащими Кыргызстана огнестрельное оружие применялось исключительно в целях самообороны и защиты гражданского населения, суверенитета и территориальной целостности Кыргызской Республики", - уточнили в надзорном органе.Как сообщается, по вышеуказанным фактам Генеральной прокуратурой Киргизии 29 апреля 2021 года возбуждено уголовное дело по статье "Преступление против мира". Ведется следствие.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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генеральная прокуратура рф, таджикистан, киргизия, в мире
БИШКЕК, 3 мая - РИА Новости. Генпрокуратура Киргизии
охарактеризовала действия таджикских военных во время конфликта на границе как военное вторжение с целью захвата территории, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного органа.
"Применение наступательного тяжелого вооружения вдали от мест постоянной дислокации свидетельствует о том, что данное военное вторжение было заранее спланировано и организовано с целью захвата суверенной территории Кыргызстана", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, "в спровоцированных таджикской стороной боевых действиях участвовали регулярные войска, вооруженные наемники и другие бандформирования".
"Указанные вооруженные формирования целенаправленно атаковали безоружное мирное население Кыргызской Республики. В связи с чем, с кыргызской стороны принимались меры по эвакуации мирного населения из отдельных населенных пунктов Лейлекского и Баткенского района, после чего военнослужащими и бандформированиями республики Таджикистан
началось мародерство имущества местного населения, с угоном домашнего скота, автомобилей на территорию Таджикистана", - отметили в ведомстве. Генпрокуратура также обвинила Таджикистан в поджоге домов и разграблении инфраструктуры.
По версии генпрокуратуры, "военнослужащими Таджикистана и многочисленными группами бандформирований целенаправленно применялось фугасно-осколочное и ракетное вооружение в отношении мирного населения и гражданских объектов, а также автомобилей скорой помощи, перевозивших раненых, что свидетельствует о жестокой агрессии и нарушении гуманитарных, международных норм со стороны республики Таджикистан, вопреки принятым односторонним и многосторонним международным соглашениям, Женевских конвенций".
"При этом военнослужащими Кыргызстана огнестрельное оружие применялось исключительно в целях самообороны и защиты гражданского населения, суверенитета и территориальной целостности Кыргызской Республики", - уточнили в надзорном органе.
Как сообщается, по вышеуказанным фактам Генеральной прокуратурой Киргизии 29 апреля 2021 года возбуждено уголовное дело по статье "Преступление против мира". Ведется следствие.
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