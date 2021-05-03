Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210503/kirgiziya-1731035043.html
В Киргизии назвали действия таджикских военных на границе вторжением
В Киргизии назвали действия таджикских военных на границе вторжением
Генпрокуратура Киргизии охарактеризовала действия таджикских военных во время конфликта на границе как военное вторжение с целью захвата территории, сообщили... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T21:35
2021-05-03T22:06
генеральная прокуратура рф
таджикистан
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730755739_0:0:2525:1421_1920x0_80_0_0_62cef52e1573882c70a4c2fbbd52e6b4.jpg
БИШКЕК, 3 мая - РИА Новости. Генпрокуратура Киргизии охарактеризовала действия таджикских военных во время конфликта на границе как военное вторжение с целью захвата территории, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного органа."Применение наступательного тяжелого вооружения вдали от мест постоянной дислокации свидетельствует о том, что данное военное вторжение было заранее спланировано и организовано с целью захвата суверенной территории Кыргызстана", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, "в спровоцированных таджикской стороной боевых действиях участвовали регулярные войска, вооруженные наемники и другие бандформирования"."Указанные вооруженные формирования целенаправленно атаковали безоружное мирное население Кыргызской Республики. В связи с чем, с кыргызской стороны принимались меры по эвакуации мирного населения из отдельных населенных пунктов Лейлекского и Баткенского района, после чего военнослужащими и бандформированиями республики Таджикистан началось мародерство имущества местного населения, с угоном домашнего скота, автомобилей на территорию Таджикистана", - отметили в ведомстве. Генпрокуратура также обвинила Таджикистан в поджоге домов и разграблении инфраструктуры.По версии генпрокуратуры, "военнослужащими Таджикистана и многочисленными группами бандформирований целенаправленно применялось фугасно-осколочное и ракетное вооружение в отношении мирного населения и гражданских объектов, а также автомобилей скорой помощи, перевозивших раненых, что свидетельствует о жестокой агрессии и нарушении гуманитарных, международных норм со стороны республики Таджикистан, вопреки принятым односторонним и многосторонним международным соглашениям, Женевских конвенций"."При этом военнослужащими Кыргызстана огнестрельное оружие применялось исключительно в целях самообороны и защиты гражданского населения, суверенитета и территориальной целостности Кыргызской Республики", - уточнили в надзорном органе.Как сообщается, по вышеуказанным фактам Генеральной прокуратурой Киргизии 29 апреля 2021 года возбуждено уголовное дело по статье "Преступление против мира". Ведется следствие.
https://ria.ru/20210503/kirgiziya-1730985094.html
таджикистан
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730755739_0:27:1942:1483_1920x0_80_0_0_c307f4c7eeba34b42e9c3504aec904dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
генеральная прокуратура рф, таджикистан, киргизия, в мире

В Киргизии назвали действия таджикских военных на границе вторжением

21:35 03.05.2021 (обновлено: 22:06 03.05.2021)
 
© Sputnik / Эламан Карымшаков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие и сотрудники полиции Киргизии в районе села Кок-Таш
Военнослужащие и сотрудники полиции Киргизии в районе села Кок-Таш - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© Sputnik / Эламан Карымшаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 3 мая - РИА Новости. Генпрокуратура Киргизии охарактеризовала действия таджикских военных во время конфликта на границе как военное вторжение с целью захвата территории, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного органа.
"Применение наступательного тяжелого вооружения вдали от мест постоянной дислокации свидетельствует о том, что данное военное вторжение было заранее спланировано и организовано с целью захвата суверенной территории Кыргызстана", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, "в спровоцированных таджикской стороной боевых действиях участвовали регулярные войска, вооруженные наемники и другие бандформирования".
"Указанные вооруженные формирования целенаправленно атаковали безоружное мирное население Кыргызской Республики. В связи с чем, с кыргызской стороны принимались меры по эвакуации мирного населения из отдельных населенных пунктов Лейлекского и Баткенского района, после чего военнослужащими и бандформированиями республики Таджикистан началось мародерство имущества местного населения, с угоном домашнего скота, автомобилей на территорию Таджикистана", - отметили в ведомстве. Генпрокуратура также обвинила Таджикистан в поджоге домов и разграблении инфраструктуры.
По версии генпрокуратуры, "военнослужащими Таджикистана и многочисленными группами бандформирований целенаправленно применялось фугасно-осколочное и ракетное вооружение в отношении мирного населения и гражданских объектов, а также автомобилей скорой помощи, перевозивших раненых, что свидетельствует о жестокой агрессии и нарушении гуманитарных, международных норм со стороны республики Таджикистан, вопреки принятым односторонним и многосторонним международным соглашениям, Женевских конвенций".
"При этом военнослужащими Кыргызстана огнестрельное оружие применялось исключительно в целях самообороны и защиты гражданского населения, суверенитета и территориальной целостности Кыргызской Республики", - уточнили в надзорном органе.
Военнослужащие и сотрудники полиции Киргизии в районе села Кок-Таш - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
Вчера, 12:34
Бишкек и Душанбе намерены описать 112 километров общей границы до 9 мая
Как сообщается, по вышеуказанным фактам Генеральной прокуратурой Киргизии 29 апреля 2021 года возбуждено уголовное дело по статье "Преступление против мира". Ведется следствие.

Все новости Киргизии читайте на сайте Sputnik Кыргызстан >>

 
Генеральная прокуратура РФТаджикистанКиргизияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Суд обязал раскрыть имя истца, обвинившего Спейси в домогательствах
03:17Эксперт назвал вывод американских военных из Афганистана поражением США
03:11Источник: Кикина будет единственной женщиной в отряде космонавтов
02:57Украине предрекли потерю аграрного потенциала
02:27Главы МИД G7 обсудят на пленарном заседании взаимоотношения с Россией
02:19Эксперт спрогнозировал увеличение доли продаж электрокаров в России
02:17Юристы предупредили, как могут наказать за досрочное погашение кредита
02:11Врач-сомнолог объяснил, как правильно выспаться в майские праздники
02:05CNN: в США растет число задержаний нелегальных иммигрантов на границе
01:16Медик оценил опасность сна рядом со смартфоном
01:14Часть улиц в центре Москвы перекроют 4 мая из-за подготовки ко Дню Победы
01:05Шри-Ланка получила первую партию "Спутника V"
01:02NYT: FDA может одобрить вакцину Pfizer от COVID-19 для подростков
00:46Дипломат призвал Совбез ООН взглянуть в глаза очевидцам трагедии в Одессе
00:41Пушков резко ответил на слова главы МИД Великобритании о России
00:33Пользователи TikTok сообщают о сбоях в работе соцсети по всему миру
00:22Начинается голосование на конкурсе слоганов избирательной кампании в ГД
00:14Польша отменит значительную часть коронавирусных ограничений
23:57В Белоруссии не зарегистрировали партию — сторонницу интеграции с Россией
23:55Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой после 27 лет в браке
Лента новостейМолния