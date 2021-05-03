https://ria.ru/20210503/kirgiziya-1730985094.html

Бишкек и Душанбе намерены описать 112 километров общей границы до 9 мая

Бишкек и Душанбе намерены описать 112 километров общей границы до 9 мая

Киргизия и Таджикистан намерены описать 112 километров общей границы до 9 мая, сообщил в понедельник глава Госкомитета Нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев. РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T12:34

2021-05-03T12:34

2021-05-03T12:34

ситуация на границе киргизии и таджикистана

таджикистан

киргизия

в мире

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БИШКЕК, 3 мая - РИА Новости. Киргизия и Таджикистан намерены описать 112 километров общей границы до 9 мая, сообщил в понедельник глава Госкомитета Нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев."Мы отдали на описание 112 километров (границы - ред). Должны закончить до 9 мая. Потом президенты подпишут, и проведем демаркацию", - приводит его слова во время общения с жителями приграничного села Максат киргизское информагентство 24.kg.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 50 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая. В настоящее время обстановка на границе стабильная.

https://ria.ru/20210503/uscherb-1730982738.html

таджикистан

киргизия

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ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, в мире