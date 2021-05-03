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https://ria.ru/20210503/kirgiziya-1730969194.html
Число погибших граждан Киргизии на границе с Таджикистаном возросло до 35
Число погибших граждан Киргизии на границе с Таджикистаном возросло до 35
Число погибших граждан Киргизии в конфликте на границе с Таджикистаном возросло до 35, сообщила в понедельник на брифинге замминистра здравоохранения республики РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T09:43
2021-05-03T09:43
таджикистан
киргизия
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БИШКЕК, 3 мая - РИА Новости. Число погибших граждан Киргизии в конфликте на границе с Таджикистаном возросло до 35, сообщила в понедельник на брифинге замминистра здравоохранения республики Элиза Солтонбекова."Количество погибших на сегодняшний день увеличилось до 35, один из пострадавших умер", - заявила она.Ранее со ссылкой на Солтонбекову сообщалось, что пострадали 183 человека, из них 99 продолжают получать лечение в больницах страны. Также ранее сообщалось, что в ходе конфликта погибли 34 гражданина Киргизии, в том числе 13 летняя девочка.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Сообщалось о 50 погибших с обеих сторон и более 200 пострадавших. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.
https://ria.ru/20210503/kirgiziya-1730965158.html
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таджикистан, киргизия, в мире

Число погибших граждан Киргизии на границе с Таджикистаном возросло до 35

09:43 03.05.2021
 
© Sputnik / Зульфия Тургунова / Перейти в фотобанкРазрушенное здание в приграничном с Таджикистаном селе Максат Лейлекского района Баткенской области
Разрушенное здание в приграничном с Таджикистаном селе Максат Лейлекского района Баткенской области - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© Sputnik / Зульфия Тургунова
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БИШКЕК, 3 мая - РИА Новости. Число погибших граждан Киргизии в конфликте на границе с Таджикистаном возросло до 35, сообщила в понедельник на брифинге замминистра здравоохранения республики Элиза Солтонбекова.
"Количество погибших на сегодняшний день увеличилось до 35, один из пострадавших умер", - заявила она.
Поврежденное здание школы в приграничном с Таджикистаном селе Максат Лейлекского района Баткенской области - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
08:26
В Киргизии заявили о 183 пострадавших в конфликте с Таджикистаном
Ранее со ссылкой на Солтонбекову сообщалось, что пострадали 183 человека, из них 99 продолжают получать лечение в больницах страны. Также ранее сообщалось, что в ходе конфликта погибли 34 гражданина Киргизии, в том числе 13 летняя девочка.
Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Сообщалось о 50 погибших с обеих сторон и более 200 пострадавших. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.
Предупреждающая табличка в 500 метрах от государственной границы с Таджикистаном на улице села Максат Лейлекского района Баткенской области - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
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