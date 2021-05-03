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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210503/kipr-1731017297.html
Кипр оставил Россию в "красной" категории по эпидемиологическому риску
Кипр оставил Россию в "красной" категории по эпидемиологическому риску
Министерство здравоохранения Кипра оставило Россию в "красной" категории стран по эпидемиологическому риску – пассажирам из РФ по-прежнему требуется сдавать два РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T17:38
2021-05-03T17:38
распространение коронавируса
россия
шенгенская зона
кипр
португалия
финляндия
норвегия
в мире
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АФИНЫ, 3 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Кипра оставило Россию в "красной" категории стран по эпидемиологическому риску – пассажирам из РФ по-прежнему требуется сдавать два теста на коронавирус.Минздрав опубликовал в понедельник новую оценку эпидемиологического риска в странах, связанного с заболеванием COVID-19. Оценка постоянно обновляется.Туроператоры не исключали, что с 1 мая Россия будет переведена в "оранжевую категорию" и туристам нужен будет лишь тест за 72 часа до вылета. Однако Россия осталась в "красной категории".Пассажиры, прибывающие из стран "красной" категории, должны сделать лабораторный анализ в течение 72 часов до вылета и иметь сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на вирус, и затем пройти лабораторный анализ по прибытии на Кипр. Стоимость анализа оплачивается ими, и кроме того, эти люди должны будут оставаться на карантине до получения результатов теста, сделанного на Кипре.В аэропорту Ларнаки тест стоит 30 евро, в аэропорту Пафоса - 32 евро.Власти Кипра разрешили въезд туристов из России с 1 апреля. Министерство здравоохранения Кипра перевело Россию в список стран, гражданам которых с 1 апреля разрешен въезд на остров. До этого Россия была в списке стран "серой категории", для въезда из которых требовалось специальное разрешение.По сравнению с оценкой риска от 26 апреля внесены три изменения. Исландия покинула "зелёную категорию" и переведена в "оранжевую". Теперь в "зелёной" остаются шесть стран - Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Саудовская Аравия, Южная Корея, Израиль. Пассажирам из этих стран не требуется документов об отсутствии у них коронавируса.Из "красной" в "оранжевую" категорию переведены Мальта и Норвегия. В "оранжевой" категории девять стран - Португалия, Ирландия, Финляндия, Мальта, Исландия, Норвегия, Китай, Великобритания и Таиланд. Путешественникам из этих стран нужно предъявить один тест.В "красной" зоне находятся 22 государства ЕС, четыре маленьких государства - Андорра, Монако, Ватикан и Сан-Марино, два члена Шенгенской зоны - Швейцария и Лихтенштейн, а также 14 третьих стран, включая Россию.Деление стран на "зеленую", "оранжевую" или " красную " категорию основано на классификации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).В "зеленую" категорию входят страны с низким уровнем риска на данном этапе, в "оранжевую" категорию - страны с потенциально низким уровнем риска, но большим по сравнению с "зеленой" категорией. В "красную" категорию включена страны с повышенным риском.Власти Кипра стараются вернуть туристов, и правительство составило список стран, включая Россию, которые не будут переводиться в "серую категорию ", независимо от эпидемиологической ситуации в них. Туристы из этих стран не будут помещаться на карантин.Кипр с 10 мая будет принимать без каких-либо ограничений туристов, которые завершили программу вакцинации, в том числе российской вакциной "Спутник V".Между тем, на самом Кипре эпидемиологическая ситуация ухудшилась. В связи с этим совет министров Кипра принял решение крайне ужесточить карантин 26 апреля до 9 мая включительно. Комендантский час действует с 21.00 до 05.00, запрещены собрания, из дома можно выйти раз в сутки, отправив уведомление, приостанавливается работа всего общепита (ресторанов, таверн, кафе, пабов, закусочных и баров) и магазинов розничной торговли, за исключением продуктовых.С 10 мая 2021 года будут восстановлены прежние правила. Однако в местах скопления людей (рестораны, места сбора, тренажерные залы, магазины, театры и так далее) посетитель должен иметь в своем распоряжении экспресс-тест или тест ПЦР, сделанные в течение 72 часов, или быть вакцинированными как минимум первой дозой за три недели до этого, или иметь справку, что он болел COVID-19 в течение последних трех месяцев.
https://ria.ru/20210502/oslozhneniya-1730901673.html
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россия, шенгенская зона, кипр, португалия, финляндия, норвегия, в мире

Кипр оставил Россию в "красной" категории по эпидемиологическому риску

17:38 03.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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АФИНЫ, 3 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Кипра оставило Россию в "красной" категории стран по эпидемиологическому риску – пассажирам из РФ по-прежнему требуется сдавать два теста на коронавирус.
Минздрав опубликовал в понедельник новую оценку эпидемиологического риска в странах, связанного с заболеванием COVID-19. Оценка постоянно обновляется.
Туроператоры не исключали, что с 1 мая Россия будет переведена в "оранжевую категорию" и туристам нужен будет лишь тест за 72 часа до вылета. Однако Россия осталась в "красной категории".
Пассажиры, прибывающие из стран "красной" категории, должны сделать лабораторный анализ в течение 72 часов до вылета и иметь сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на вирус, и затем пройти лабораторный анализ по прибытии на Кипр. Стоимость анализа оплачивается ими, и кроме того, эти люди должны будут оставаться на карантине до получения результатов теста, сделанного на Кипре.
В аэропорту Ларнаки тест стоит 30 евро, в аэропорту Пафоса - 32 евро.
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Власти Кипра разрешили въезд туристов из России с 1 апреля. Министерство здравоохранения Кипра перевело Россию в список стран, гражданам которых с 1 апреля разрешен въезд на остров. До этого Россия была в списке стран "серой категории", для въезда из которых требовалось специальное разрешение.
По сравнению с оценкой риска от 26 апреля внесены три изменения. Исландия покинула "зелёную категорию" и переведена в "оранжевую". Теперь в "зелёной" остаются шесть стран - Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Саудовская Аравия, Южная Корея, Израиль. Пассажирам из этих стран не требуется документов об отсутствии у них коронавируса.
Из "красной" в "оранжевую" категорию переведены Мальта и Норвегия. В "оранжевой" категории девять стран - Португалия, Ирландия, Финляндия, Мальта, Исландия, Норвегия, Китай, Великобритания и Таиланд. Путешественникам из этих стран нужно предъявить один тест.
В "красной" зоне находятся 22 государства ЕС, четыре маленьких государства - Андорра, Монако, Ватикан и Сан-Марино, два члена Шенгенской зоны - Швейцария и Лихтенштейн, а также 14 третьих стран, включая Россию.
Деление стран на "зеленую", "оранжевую" или " красную " категорию основано на классификации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).
В "зеленую" категорию входят страны с низким уровнем риска на данном этапе, в "оранжевую" категорию - страны с потенциально низким уровнем риска, но большим по сравнению с "зеленой" категорией. В "красную" категорию включена страны с повышенным риском.
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Власти Кипра стараются вернуть туристов, и правительство составило список стран, включая Россию, которые не будут переводиться в "серую категорию ", независимо от эпидемиологической ситуации в них. Туристы из этих стран не будут помещаться на карантин.
Кипр с 10 мая будет принимать без каких-либо ограничений туристов, которые завершили программу вакцинации, в том числе российской вакциной "Спутник V".
Между тем, на самом Кипре эпидемиологическая ситуация ухудшилась. В связи с этим совет министров Кипра принял решение крайне ужесточить карантин 26 апреля до 9 мая включительно. Комендантский час действует с 21.00 до 05.00, запрещены собрания, из дома можно выйти раз в сутки, отправив уведомление, приостанавливается работа всего общепита (ресторанов, таверн, кафе, пабов, закусочных и баров) и магазинов розничной торговли, за исключением продуктовых.
С 10 мая 2021 года будут восстановлены прежние правила. Однако в местах скопления людей (рестораны, места сбора, тренажерные залы, магазины, театры и так далее) посетитель должен иметь в своем распоряжении экспресс-тест или тест ПЦР, сделанные в течение 72 часов, или быть вакцинированными как минимум первой дозой за три недели до этого, или иметь справку, что он болел COVID-19 в течение последних трех месяцев.
 
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