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Туризм
https://ria.ru/20210503/khurdaga-1731017719.html
Российский посол оценил сроки возобновления авиасообщения с Египтом
Российский посол оценил сроки возобновления авиасообщения с Египтом
Москва надеется на возобновление авиарейсов между российскими городами и курортами Египта Шарм-эш-Шейх и Хургада в ближайшие месяцы, заявил в понедельник посол... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T17:41
2021-05-03T17:43
туризм
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дмитрий песков
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КАИР, 3 мая – РИА Новости. Москва надеется на возобновление авиарейсов между российскими городами и курортами Египта Шарм-эш-Шейх и Хургада в ближайшие месяцы, заявил в понедельник посол РФ в Египте Георгий Борисенко.Регулярные рейсы из России в Каир были восстановлены в апреле 2018 года после перерыва с ноября 2015 года из-за крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Египетские курорты по-прежнему закрыты для чартеров из России. 23 апреля пресс-служба президента Египта сообщила, что Каир и Москва договорились о полном возобновлении авиасообщения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости договоренности лидеров РФ и Египта о возобновлении полетов между курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх и РФ."Теперь необходимо, чтобы авиационные власти и органы безопасности завершили весь комплекс необходимых мероприятий для реального восстановления авиасообщения. Руководствуясь указаниями президентов РФ и Египта, авиационные власти и органы безопасности уже работают по этому вопросу. Мы надеемся, что авиасообщение удастся восстановить в ближайшие месяцы", - заявил посол в ходе пресс-конференции в Хургаде."Мы видим, что аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха проделали большую работу по повышению мер безопасности", - подчеркнул дипломат.Он отметил, что необходимо принимать во внимание и ситуацию с пандемией коронавируса. По словам посла, эпидемиологическая ситуация в Египте стабильная."Знаем, что большинство работников турсферы в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе уже получили как минимум первую прививку от коронавируса", - заявил посол. Он отметил, что ситуация с коронавирусом может быть непредсказуемой, и привел пример Индии, где возникла резкая вспышка заболеваний. "Поэтому вопрос о возобновлении авиарейсов будет зависеть в том числе и от ситуации с пандемией", - отметил Борисенко."Тем не менее, надеемся, что в скором времени российские самолеты смогут прилететь в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Граждане России очень ждут этой возможности, момента, когда смогут насладиться прекрасным египетским солнцем и Красным морем", - сказал Борисенко.Посол провел в Хургаде встречу с губернатором провинции Красное море Амром Ханафи. По словам посла, он обсудил с Ханафи сотрудничество с египетской провинцией в различных сферах, не только в туризме.Посол напомнил, что российские инспекторы неоднократно посещали с проверками аэропорт Хургады. "По итогам этих посещений они высказывали определенные замечания, но, насколько я знаю, на данный момент все замечания, которые были высказаны российскими специалистами, устранены", - сообщил посол."Мы надеемся, что аэропорт Хургады находится в полной готовности для приема российских туристов, в том числе с точки зрения мер защиты от коронавирусной инфекции", - сказал Борисенко.Аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности, последняя завершилась в начале февраля.
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россия, новости - туризм, шарм-эш-шейх, здоровье - общество, дмитрий песков, москва, египет

Российский посол оценил сроки возобновления авиасообщения с Египтом

17:41 03.05.2021 (обновлено: 17:43 03.05.2021)
 
© Flickr / Thomas BrennerАэропорт Хургада
Аэропорт Хургада - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© Flickr / Thomas Brenner
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КАИР, 3 мая – РИА Новости. Москва надеется на возобновление авиарейсов между российскими городами и курортами Египта Шарм-эш-Шейх и Хургада в ближайшие месяцы, заявил в понедельник посол РФ в Египте Георгий Борисенко.
Регулярные рейсы из России в Каир были восстановлены в апреле 2018 года после перерыва с ноября 2015 года из-за крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Египетские курорты по-прежнему закрыты для чартеров из России. 23 апреля пресс-служба президента Египта сообщила, что Каир и Москва договорились о полном возобновлении авиасообщения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости договоренности лидеров РФ и Египта о возобновлении полетов между курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх и РФ.
"Теперь необходимо, чтобы авиационные власти и органы безопасности завершили весь комплекс необходимых мероприятий для реального восстановления авиасообщения. Руководствуясь указаниями президентов РФ и Египта, авиационные власти и органы безопасности уже работают по этому вопросу. Мы надеемся, что авиасообщение удастся восстановить в ближайшие месяцы", - заявил посол в ходе пресс-конференции в Хургаде.
"Мы видим, что аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха проделали большую работу по повышению мер безопасности", - подчеркнул дипломат.
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Он отметил, что необходимо принимать во внимание и ситуацию с пандемией коронавируса. По словам посла, эпидемиологическая ситуация в Египте стабильная.
"Знаем, что большинство работников турсферы в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе уже получили как минимум первую прививку от коронавируса", - заявил посол. Он отметил, что ситуация с коронавирусом может быть непредсказуемой, и привел пример Индии, где возникла резкая вспышка заболеваний. "Поэтому вопрос о возобновлении авиарейсов будет зависеть в том числе и от ситуации с пандемией", - отметил Борисенко.
"Тем не менее, надеемся, что в скором времени российские самолеты смогут прилететь в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Граждане России очень ждут этой возможности, момента, когда смогут насладиться прекрасным египетским солнцем и Красным морем", - сказал Борисенко.
Посол провел в Хургаде встречу с губернатором провинции Красное море Амром Ханафи. По словам посла, он обсудил с Ханафи сотрудничество с египетской провинцией в различных сферах, не только в туризме.
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Посол напомнил, что российские инспекторы неоднократно посещали с проверками аэропорт Хургады. "По итогам этих посещений они высказывали определенные замечания, но, насколько я знаю, на данный момент все замечания, которые были высказаны российскими специалистами, устранены", - сообщил посол.
"Мы надеемся, что аэропорт Хургады находится в полной готовности для приема российских туристов, в том числе с точки зрения мер защиты от коронавирусной инфекции", - сказал Борисенко.
Аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности, последняя завершилась в начале февраля.
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