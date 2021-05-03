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Арутюняна допросили по делу о свержении конституционного строя
Арутюняна допросили по делу о свержении конституционного строя
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил в понедельник, что был допрошен в рамках дела о свержении конституционного строя. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T11:44
2021-05-03T11:44
араик арутюнян
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 3 мая – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил в понедельник, что был допрошен в рамках дела о свержении конституционного строя."Сообщаю, что в качестве свидетеля допрошен следователями прокуратуры Республики Арцах (самоназвание Карабаха - ред.) по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного части первой статьи 312 (свержение конституционного строя), - написал Арутюнян в Facebook.По словам карабахского лидера, принимая во внимание важность дела, он предоставил следствию всю имеющуюся у него информацию."Готов продолжить участие в процессе в установленном законом порядке", - отметил Арутюнян, пообещав в рамках своих полномочий обнародовать ответы на некоторые вопросы.Ранее о возбуждении уголовного дела по статье "свержение конституционного строя" сообщила прокуратура Карабаха.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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араик арутюнян, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, армения, в мире

Арутюняна допросили по делу о свержении конституционного строя

11:44 03.05.2021
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян
Президент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
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ЕРЕВАН, 3 мая – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил в понедельник, что был допрошен в рамках дела о свержении конституционного строя.
"Сообщаю, что в качестве свидетеля допрошен следователями прокуратуры Республики Арцах (самоназвание Карабаха - ред.) по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного части первой статьи 312 (свержение конституционного строя), - написал Арутюнян в Facebook.
По словам карабахского лидера, принимая во внимание важность дела, он предоставил следствию всю имеющуюся у него информацию.
"Готов продолжить участие в процессе в установленном законом порядке", - отметил Арутюнян, пообещав в рамках своих полномочий обнародовать ответы на некоторые вопросы.
Ранее о возбуждении уголовного дела по статье "свержение конституционного строя" сообщила прокуратура Карабаха.
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В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
Араик АрутюнянНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаАрменияВ мире
 
 
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