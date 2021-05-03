https://ria.ru/20210503/isk-1731028157.html

Немецкие экологи подали иск против строительства "Северного потока — 2"

Немецкие экологи подали иск против строительства "Северного потока — 2"

Немецкая экологическая организация Nabu подала иск против разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство "Северного... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T20:03

2021-05-03T20:03

2021-05-03T20:58

россия

allseas

nord stream 2 ag

газпром

александр новак

сша

украина

северный поток — 2

германия

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БЕРЛИН, 3 мая — РИА Новости. Немецкая экологическая организация Nabu подала иск против разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство "Северного потока — 2"."Иск касается еще незавершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии", — говорится в заявлении пресс-службы Nabu.Этому предшествовала процедура возражения: она началась в 2018 году, а в последний раз ее расширили в марте 2021 года после утверждения второй поправки."BSH отклонило это возражение 1 апреля 2021 года. Поэтому единственный способ ограничить ущерб Балтийскому морю — это подать в суд. В связи с поданной жалобой строительные работы на немецком участке пока не разрешены", — отмечает Nabu.Как считают немецкие экологи, "Северный поток — 2" "напрямую разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей — общая зона влияния более чем в десять раз больше". По мнению специалистов Nabu, подобное вмешательство в экосистему "должно в первую очередь компенсироваться компенсационными мерами".Как заявили экологи, "это динозавр инфраструктуры" невозобновляемой энергетики, который "ставит под угрозу энергетический переход".BSH выдало разрешение на строительство магистрали исключительной экономической зоне Германии в январе, оно действует до конца мая. После этого немецкие экологи выразили протест. При этом, как отмечал глава правления Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес, отказ от завершения магистрали означал бы еще большую нагрузку на окружающую среду, снижение безопасности поставок и более высокие цены на энергоресурсы."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.Сейчас строительство вышло на финальную стадию. Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков сообщил, что проект завершат в этом году.

https://ria.ru/20210430/potok-1730606699.html

https://ria.ru/20210429/rezolyutsiya-1730562170.html

россия

сша

украина

германия

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