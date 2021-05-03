https://ria.ru/20210503/infarkt-1730956801.html
Кардиолог назвал три скрытых симптома сердечно-сосудистых заболеваний
Кардиолог назвал три скрытых симптома сердечно-сосудистых заболеваний
Кардиолог Дмитрий Напалков в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвал три скрытых симптома сердечно-сосудистых заболеваний. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T02:49
2021-05-03T02:49
2021-05-03T02:49
дмитрий напалков
россия
инфаркты
здоровье
общество
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Кардиолог Дмитрий Напалков в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвал три скрытых симптома сердечно-сосудистых заболеваний.По словам специалиста, к ним относятся повышенное давление при нормальном самочувствии, нарушения сердечного ритма и предобморочное состояние.Медик объяснил, что не стоит списывать на переутомление или смену погоды повышенное давление при нормальном самочувствии. В таком случае необходимо обязательно обращаться к врачу.Также важно обращать внимание и на проблемы с аритмией, так как в этих случаях, по словам специалиста, болезнь также может протекать бессимптомно."Проблема в том, что когда аритмия возникает, повышается риск тромбообразования в сердце. Этот тромб может оторваться, полететь и фактически полностью перекрыть просвет любого сосуда. Это может быть коронарная артерия, питающая сердце, и будет инфаркт; это может быть мозговая артерия и будет инсульт; это может быть почечная артерия и будет инфаркт почки, редко, но такое бывает; это может быть мезентериальная артерия и будет тромбоз кишки", — сказал Напалков.Предобморочное состояние также может быть связано с серьезной аритмией, и специалист призвал обращать особое внимание на подобное во второй половине жизни. Он отметил, что такое состояние может быть нетипичным проявлением инфаркта миокарда или инсульта
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https://ria.ru/20210426/serdtsa-1729950865.html
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дмитрий напалков, россия, инфаркты, здоровье, общество
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости.
Кардиолог Дмитрий Напалков в эфире радиостанции "Говорит Москва
" назвал три скрытых симптома сердечно-сосудистых заболеваний.
По словам специалиста, к ним относятся повышенное давление при нормальном самочувствии, нарушения сердечного ритма и предобморочное состояние.
Медик объяснил, что не стоит списывать на переутомление или смену погоды повышенное давление при нормальном самочувствии. В таком случае необходимо обязательно обращаться к врачу.
Также важно обращать внимание и на проблемы с аритмией, так как в этих случаях, по словам специалиста, болезнь также может протекать бессимптомно.
"Проблема в том, что когда аритмия возникает, повышается риск тромбообразования в сердце. Этот тромб может оторваться, полететь и фактически полностью перекрыть просвет любого сосуда. Это может быть коронарная артерия, питающая сердце, и будет инфаркт; это может быть мозговая артерия и будет инсульт; это может быть почечная артерия и будет инфаркт почки, редко, но такое бывает; это может быть мезентериальная артерия и будет тромбоз кишки", — сказал Напалков.
Предобморочное состояние также может быть связано с серьезной аритмией, и специалист призвал обращать особое внимание на подобное во второй половине жизни. Он отметил, что такое состояние может быть нетипичным проявлением инфаркта миокарда или инсульта